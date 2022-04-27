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ЛИНЕЙКА LG GRAM 2022 ГОДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СЕУЛ, 27 апреля 2022 г. — LG Electronics (LG) объявила о глобальном запуске линейки ноутбуков премиум класса LG gram 2022. Новые модели, идеально отвечающие потребностям широкого круга пользователей, продолжают традицию бренда, обеспечивая исключительную портативность благодаря изящному, ультралегкому дизайну, а также инновационному программному и новейшему аппаратному обеспечению, позволяющим добиться еще большей производительности и удобств.
Линейка LG gram 2022 года включает семь новых моделей: gram 17 (17Z90Q), gram 16 (16Z90Q), gram 15 (15Z90Q), gram 14 (14Z90Q), gram 2-в-1 (16T90Q и 14T90Q), а также первый в серии портативный монитор +view for LG gram (16MQ70). Каждый новый ноутбук LG gram обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Intel® Core™ 12-го поколения. В этом году ноутбуки также получили новейшие твердотельные накопители Gen4 NVMe™ и низковольтную оперативную память LPDDR5, что позволяет увеличить производительность примерно на 22% по сравнению с моделями 2021 года1. Сертифицированные по платформе Intel® Evo™ Platform, ноутбуки LG 2022 года гарантируют превосходное время автономной работы, предоставляя пользователям полную свободу для работы или игр, где бы ни проходил их день.
Ноутбуки LG премиум-класса являются синонимом превосходного качества изображения, и новейшие предложения компании служат убедительным доказательством этого. Благодаря IPS-панелям с соотношением сторон 16:10 и разрешением WQXGA (2 560 x 1 600)1,новые модели обеспечивают четкое изображение с высокой яркостью, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и большим пространством экрана для удовлетворения различных потребностей пользователей в работе и развлечениях. Более того, усовершенствованные IPS-дисплеи LG теперь имеют антибликовое покрытие2, которое уменьшает количество отвлекающих бликов и облегчает пользователям восприятие того, над чем они работают, независимо от условий внешней освещенности.
Ноутбуки LG gram 2022 повышают удобство использования благодаря инновационному программному решению LG Glance by Mirametrix®, основанному на искусственном интеллекте, которое повышает безопасность и удобство. LG Glance by Mirametrix® автоматически блокирует экран, если пользователь отходит от ноутбука3. Технология также предупреждает пользователя и размывает содержимое, над которым он работает, если кто-то подглядывает за экраном из-за его плеча4. При подключении отдельного монитора курсор мыши и используемое в данный момент окно автоматически перемещаются на тот экран, на который смотрит пользователь. Кроме того, модели этого года предлагают оптимизированную среду для проведения видеоконференций с такими функциями, как вход в систему по лицу, подавление шумов с помощью искусственного интеллекта и встроенная веб-камера Full HD.
Последние модели остаются верными основному стилю бренда, обеспечивая компактный, ультралегкий дизайн без ущерба для прочности и производительности. Благодаря 4-сторонней сверхтонкой рамке каждая модель обеспечивает превосходное соотношение площади экрана к площади корпуса и достаточно прочна, чтобы соответствовать жесткому армейскому стандарту США MIL-STD-810G. Кроме того, все продукты линейки LG gram 2022 поставляются в экологичной упаковке, которая обеспечивает продуманную возможность повторного использования после распаковки – она легко превращается в настольный календарь и держатель для карандашей.
Новые 16- и 14-дюймовые модели LG gram 2-в-1 – это универсальные устройства, позволяющие пользователям в считанные секунды переключаться между ноутбуком и планшетом, с предустановленными приложениями для рисования и заметок, оптимизированными для пера LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). Благодаря сочетанию удобно реализованной поддержки стилуса и пользовательского интерфейса LG, основанного на искусственном интеллекте, новейшие ноутбуки-трансформеры gram обеспечивают более эффективную работу, а также приятный рукописный ввод для письма и набросков.
В этом году линейка gram также пополнилась портативным 16-дюймовым монитором +view for LG gram со съемной крышкой, который подключается через USB-C для расширения цифрового рабочего пространства. Монитор 16MQ70 можно разместить рядом с ноутбуком в горизонтальной или вертикальной ориентации5, и он идеально сочетается с LG gram 16; в сочетании с гармоничным внешним видом и IPS-панелью с соотношением сторон 32:10 для расширенной многозадачности.
«Серия 2022 gram подчеркивает индивидуальность и традиции бренда благодаря превосходной портативности, выдающейся производительности и оптимизированному пользовательскому опыту. – сказал Со Янг-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – Идеальные для динамичных людей, находящихся в движении, продукты LG gram созданы для максимальной продуктивности независимо от того, где вы находитесь и над чем работаете».
Глобальные продажи линейки LG gram 2022 года начнутся со второго квартала, они будут доступны на ключевых рынках Северной Америки, Европы и Азии.
Спецификации:
|LG gram 17
|LG gram 16
|LG gram 15
|LG gram 14
|LG gram 16 2-in-1
|LG gram 14 2-in-1
|(17Z90Q)
|(16Z90Q)
|(15Z90Q)
|(14Z90Q)
|(16T90Q)
|(14T90Q)
|Размер дисплея
|17 дюймов
|16 дюймов
|15,6 дюймов
|14 дюймов
|16 дюймов
|14 дюймов
|LCD
|WQXGA
|WQXGA
|Full HD
|WUXGA (1920 x 1200) IPS
|WQXGA (2560 x 1600) Сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla Glass® Victus®
|WUXGA (1920 x 1200) Touch Сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla Glass® Victus®
|(2560 x 1600) IPS
|(2560 x 1600) IPS
|(1920 x 1080)
|Яркость (тип.)
|350 нит
|300 нит
|Вес
|1350 г – встроенный GPU,
|1199 г - встроенный GPU,
|1140 г
|999 г
|1480 г
|1230 г
|1435 г - внешний GPU
|1285г - внешний GPU
|Габариты
|378,8 x 258,8 x 17,7 мм
|354,5 x 242,1 x 16,8 мм
|356,1 x 222,9 x 17,4 мм
|312 x 213,9 x 16,8 мм
|356,6 x 248,3 x 16,9 мм
|314 x 219,5 x 16,75 мм
|Батарея
|80 Вт*ч - встроенный GPU,
|80 Вт*ч - встроенный GPU,
|80 Вт*ч
|72 Вт*ч
|80 Вт*ч
|72 Вт*ч
|90 Вт*ч - внешнийGPU
|90 Вт*ч - внешнийGPU
|CPU
|Процессор Intel® Core™ 12-го поколения (Alder Lake)
|GPU
|Intel® Iris® Xe Graphics (i7, i5), Intel® UHD Graphics (i3)
|Intel® Iris® Xe Graphics (i7, i5), Intel® UHD Graphics (i3)
|*Опционально: NVIDIA RTX 2050 с 4GB GDDR6
|Память
|8/16/32 ГБ (LPDDR5-5200 МГц, два канала)
|Накопитель
|Два слота для SSD (NVMe™Gen 4)
|Динамики
|Стерео динамики (1,5 Вт x2), HD Audio с DTS X Ultra,
|ИИ шумоподавление
|Прочность
|Стандарт MIL-STD-810G
|Порт ввода / вывода*
|HP-Out (4-полюсная гарнитура, тип US), HDMI, USB 3.2 Gen 2x1 (x2),
|HP-Out (4-полюсная гарнитура, тип US), USB 3.2 Gen 2 (x1), USB 4 Gen 3x2 Type C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4),
|USB 4 Gen 3x2 Type C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4),
|Карта Micro SD
|Карта Micro SD
|ПО
|LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional
|LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional,
|Wacom Notes, Wacom Bamboo Paper
|Веб-камера
|Full HD Webcam с ИК-сенсором
|Аксессуары
|-
|LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP)
* Изменены соглашения о наименовании USB: USB 3.0 (или USB 3.1 Gen 1) и USB 3.1 (или USB 3.1 Gen 2) теперь являются USB 3.2 Gen 1x1 и USB 3.2 Gen 2x1, соответственно.
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1По данным внутреннего тестирования, оперативная память LPDDR 5, используемая в 2022 модели LG gram, достигает тактовой частоты до 5200 МГц. В предыдущих моделях gram использовалась оперативная память LPDDR 4X с тактовой частотой до 4266 МГц.
2За исключением моделей gram 15 (16:9 Full HD [1,920 x 1,080] IPS панель) и gram 14 (16:10 WUXGA [1,920 x 1,200] IPS панель).
3За исключением моделей gram 2-в-1, 16T90Q и 14T90Q.
4Экран блокируется, если лицо зарегистрированного пользователя больше не обнаруживается перед ноутбуком (на расстоянии 35-74 см от веб-камеры).
5Функция активируется при обнаружении человека, находящегося позади или рядом с пользователем, и смотрящего на экран (для активации функция должна находиться в поле зрения камеры).
6Для переключения между вертикальной и горизонтальной ориентацией экрана необходимо установить программное обеспечение OnScreen Control.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-gram-2022.html isCopied
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