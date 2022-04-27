ЛИНЕЙКА LG GRAM 2022 ГОДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СЕУЛ, 27 апреля 2022 г. — LG Electronics (LG) объявила о глобальном запуске линейки ноутбуков премиум класса LG gram 2022. Новые модели, идеально отвечающие потребностям широкого круга пользователей, продолжают традицию бренда, обеспечивая исключительную портативность благодаря изящному, ультралегкому дизайну, а также инновационному программному и новейшему аппаратному обеспечению, позволяющим добиться еще большей производительности и удобств.

Линейка LG gram 2022 года включает семь новых моделей: gram 17 (17Z90Q), gram 16 (16Z90Q), gram 15 (15Z90Q), gram 14 (14Z90Q), gram 2-в-1 (16T90Q и 14T90Q), а также первый в серии портативный монитор +view for LG gram (16MQ70). Каждый новый ноутбук LG gram обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Intel® Core™ 12-го поколения. В этом году ноутбуки также получили новейшие твердотельные накопители Gen4 NVMe™ и низковольтную оперативную память LPDDR5, что позволяет увеличить производительность примерно на 22% по сравнению с моделями 2021 года1. Сертифицированные по платформе Intel® Evo™ Platform, ноутбуки LG 2022 года гарантируют превосходное время автономной работы, предоставляя пользователям полную свободу для работы или игр, где бы ни проходил их день.

Ноутбуки LG премиум-класса являются синонимом превосходного качества изображения, и новейшие предложения компании служат убедительным доказательством этого. Благодаря IPS-панелям с соотношением сторон 16:10 и разрешением WQXGA (2 560 x 1 600)1,новые модели обеспечивают четкое изображение с высокой яркостью, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и большим пространством экрана для удовлетворения различных потребностей пользователей в работе и развлечениях. Более того, усовершенствованные IPS-дисплеи LG теперь имеют антибликовое покрытие2, которое уменьшает количество отвлекающих бликов и облегчает пользователям восприятие того, над чем они работают, независимо от условий внешней освещенности.





Ноутбуки LG gram 2022 повышают удобство использования благодаря инновационному программному решению LG Glance by Mirametrix®, основанному на искусственном интеллекте, которое повышает безопасность и удобство. LG Glance by Mirametrix® автоматически блокирует экран, если пользователь отходит от ноутбука3. Технология также предупреждает пользователя и размывает содержимое, над которым он работает, если кто-то подглядывает за экраном из-за его плеча4. При подключении отдельного монитора курсор мыши и используемое в данный момент окно автоматически перемещаются на тот экран, на который смотрит пользователь. Кроме того, модели этого года предлагают оптимизированную среду для проведения видеоконференций с такими функциями, как вход в систему по лицу, подавление шумов с помощью искусственного интеллекта и встроенная веб-камера Full HD.

Последние модели остаются верными основному стилю бренда, обеспечивая компактный, ультралегкий дизайн без ущерба для прочности и производительности. Благодаря 4-сторонней сверхтонкой рамке каждая модель обеспечивает превосходное соотношение площади экрана к площади корпуса и достаточно прочна, чтобы соответствовать жесткому армейскому стандарту США MIL-STD-810G. Кроме того, все продукты линейки LG gram 2022 поставляются в экологичной упаковке, которая обеспечивает продуманную возможность повторного использования после распаковки – она легко превращается в настольный календарь и держатель для карандашей.





Новые 16- и 14-дюймовые модели LG gram 2-в-1 – это универсальные устройства, позволяющие пользователям в считанные секунды переключаться между ноутбуком и планшетом, с предустановленными приложениями для рисования и заметок, оптимизированными для пера LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). Благодаря сочетанию удобно реализованной поддержки стилуса и пользовательского интерфейса LG, основанного на искусственном интеллекте, новейшие ноутбуки-трансформеры gram обеспечивают более эффективную работу, а также приятный рукописный ввод для письма и набросков.

В этом году линейка gram также пополнилась портативным 16-дюймовым монитором +view for LG gram со съемной крышкой, который подключается через USB-C для расширения цифрового рабочего пространства. Монитор 16MQ70 можно разместить рядом с ноутбуком в горизонтальной или вертикальной ориентации5, и он идеально сочетается с LG gram 16; в сочетании с гармоничным внешним видом и IPS-панелью с соотношением сторон 32:10 для расширенной многозадачности.





«Серия 2022 gram подчеркивает индивидуальность и традиции бренда благодаря превосходной портативности, выдающейся производительности и оптимизированному пользовательскому опыту. – сказал Со Янг-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – Идеальные для динамичных людей, находящихся в движении, продукты LG gram созданы для максимальной продуктивности независимо от того, где вы находитесь и над чем работаете».

Глобальные продажи линейки LG gram 2022 года начнутся со второго квартала, они будут доступны на ключевых рынках Северной Америки, Европы и Азии.

Спецификации:







LG gram 17 LG gram 16 LG gram 15 LG gram 14 LG gram 16 2-in-1 LG gram 14 2-in-1 (17Z90Q) (16Z90Q) (15Z90Q) (14Z90Q) (16T90Q) (14T90Q) Размер дисплея 17 дюймов 16 дюймов 15,6 дюймов 14 дюймов 16 дюймов 14 дюймов LCD WQXGA WQXGA Full HD WUXGA (1920 x 1200) IPS WQXGA (2560 x 1600) Сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla Glass® Victus® WUXGA (1920 x 1200) Touch Сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla Glass® Victus® (2560 x 1600) IPS (2560 x 1600) IPS (1920 x 1080) Яркость (тип.) 350 нит 300 нит Вес 1350 г – встроенный GPU, 1199 г - встроенный GPU, 1140 г 999 г 1480 г 1230 г 1435 г - внешний GPU 1285г - внешний GPU Габариты 378,8 x 258,8 x 17,7 мм 354,5 x 242,1 x 16,8 мм 356,1 x 222,9 x 17,4 мм 312 x 213,9 x 16,8 мм 356,6 x 248,3 x 16,9 мм 314 x 219,5 x 16,75 мм Батарея 80 Вт*ч - встроенный GPU, 80 Вт*ч - встроенный GPU, 80 Вт*ч 72 Вт*ч 80 Вт*ч 72 Вт*ч 90 Вт*ч - внешнийGPU 90 Вт*ч - внешнийGPU CPU Процессор Intel ® Core™ 12-го поколения (Alder Lake) GPU Intel ® Iris ® X e Graphics (i7, i5), Intel ® UHD Graphics (i3) Intel ® Iris ® X e Graphics (i7, i5), Intel ® UHD Graphics (i3) *Опционально: NVIDIA RTX 2050 с 4GB GDDR6 Память 8/16/32 ГБ (LPDDR5-5200 МГц, два канала) Накопитель Два слота для SSD (NVMe ™ Gen 4) Динамики Стерео динамики (1,5 Вт x2), HD Audio с DTS X Ultra, ИИ шумоподавление Прочность Стандарт MIL-STD-810G Порт ввода / вывода* HP-Out (4-полюсная гарнитура, тип US), HDMI, USB 3.2 Gen 2x1 (x2), HP-Out (4-полюсная гарнитура, тип US), USB 3.2 Gen 2 (x1), USB 4 Gen 3x2 Type C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4), USB 4 Gen 3x2 Type C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4), Карта Micro SD Карта Micro SD ПО LG Glance by Mirametrix ® , PCmover Professional LG Glance by Mirametrix ® , PCmover Professional, Wacom Notes, Wacom Bamboo Paper Веб-камера Full HD Webcam с ИК-сенсором Аксессуары - LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP)

* Изменены соглашения о наименовании USB: USB 3.0 (или USB 3.1 Gen 1) и USB 3.1 (или USB 3.1 Gen 2) теперь являются USB 3.2 Gen 1x1 и USB 3.2 Gen 2x1, соответственно.

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1По данным внутреннего тестирования, оперативная память LPDDR 5, используемая в 2022 модели LG gram, достигает тактовой частоты до 5200 МГц. В предыдущих моделях gram использовалась оперативная память LPDDR 4X с тактовой частотой до 4266 МГц.

2За исключением моделей gram 15 (16:9 Full HD [1,920 x 1,080] IPS панель) и gram 14 (16:10 WUXGA [1,920 x 1,200] IPS панель).

3За исключением моделей gram 2-в-1, 16T90Q и 14T90Q.

4Экран блокируется, если лицо зарегистрированного пользователя больше не обнаруживается перед ноутбуком (на расстоянии 35-74 см от веб-камеры).

5Функция активируется при обнаружении человека, находящегося позади или рядом с пользователем, и смотрящего на экран (для активации функция должна находиться в поле зрения камеры).

6Для переключения между вертикальной и горизонтальной ориентацией экрана необходимо установить программное обеспечение OnScreen Control.