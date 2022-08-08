НОВЫЕ НАУШНИКИ LG TONE FREE С УЛУЧШЕННЫМ КАЧЕСТВОМ ЗВУКА СОЗДАНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ В ДВИЖЕНИИ







СЕУЛ, 8 августа 2022 года— Линейка полностью беспроводных наушников TONE Free™ от LG Electronics (LG) 2022 года обеспечивает превосходное звучание благодаря передовым аудио технологиям, более удобному дизайну и множеству новых полезных функций. Демонстрируя неизменное стремление LG к внедрению инноваций в интересах пользователей, новые наушники TONE Free являются идеальными повседневными спутниками для современного образа жизни в движении.





— Линейка полностью беспроводных наушников TONE Free™ от LG Electronics (LG) 2022 года обеспечивает превосходное звучание благодаря передовым аудио технологиям, более удобному дизайну и множеству новых полезных функций. Демонстрируя неизменное стремление LG к внедрению инноваций в интересах пользователей, новые наушники TONE Free являются идеальными повседневными спутниками для современного образа жизни в движении.







Флагманские наушники этого года - TONE Free T90, обеспечивают впечатляющее звучание благодаря нескольким усовершенствованиям, включая новую внутреннюю компоновку с более крупными динамиками, которые помогают воспроизводить более глубокие и насыщенные басы. Использование графена – материала премиум-класса, который снижает вибрацию и одновременно повышает качество звука, позволяет наушникам T90 воспроизводить невероятно динамичный, и в то же время сбалансированный и четкий звук. Наушники LG T90 – это не только удовольствие для слушателя, в них интегрирована специализированная технология пространственной обработки Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) от давнего партнера LG по обеспечению превосходного звучания, компании Meridian Audio. Благодаря HSP наушники создают полную, более естественную звуковую сцену с четким центральным звуковым образом – создается ощущение, что слушаешь музыку, воспроизводимую через настоящую стереосистему. Кроме того, технология Perfect Balance от Meridian позволяет наушникам T90 обеспечить постоянный тональный баланс при любой громкости.







Более того, LG T90 TONE Free Dolby Atmos – это первые в мире беспроводные наушники, поддерживающие функцию Dolby Head Tracking™ для всех видов контента и устройств 1 . Технология Dolby Head Tracking выполняет перенастройку звука при движении головы пользователя для более естественного звучания, поэтому пользователи будут чувствовать себя в центре событий и смогут насладиться совершенно новым уровнем звукового погружения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, наслаждаясь любимыми потоковыми сериалами или играя в видеоигры. Функция Dolby Head Tracking вместе с контентом Dolby Atmos позволяет еще больше усилить впечатления от прослушивания, обеспечивая невероятную детализацию, глубину и четкость. T90 – это передовое беспроводное решение с виртуализацией звука, разработанной Dolby специально для наушников, расширяющее пространственные характеристики для стереофонических развлечений.







В дополнение к этому, T90 поддерживают технологию Snapdragon Sound™ 2 , что позволяет пользователям насладиться уровнем качества звука, который ранее был доступен только в проводных наушниках. Наряду со звуком высокого разрешения 24 бит/96 кГц, наушники LG с сертификатом Snapdragon Sound обеспечивают превосходную связь, кристально чистое качество голоса и низкую задержку, что идеально подходит как для прослушивания аудио, так и для голосовых вызовов и игр.

К тому же, беспроводные наушники премиум-класса компании предлагают улучшенное активное шумоподавление – ANC (Active Noise Cancellation), с алгоритмом Double Step ANC и оптимизатором реального времени Real Time ANC Optimizer. Алгоритм Double Step ANC использует новый фильтр с более высокой частотой дискретизации для более эффективного подавления внешних шумов и усовершенствованный алгоритм обнаружения нелинейных звуковых искажений («подвываний») для устранения неприятной и отвлекающей акустической обратной связи. В то же время оптимизатор Real Time ANC автоматически и в реальном времени регулирует эффективность ANC, анализируя фактическое положение наушников в ухе пользователя с помощью внутренних микрофонов.









Новейшая модель LG TONE Free обладает комфортной посадкой, обеспечивая при этом улучшенное звучание и оптимизированное шумоподавление 3 . Наушники созданы в сотрудничестве с южнокорейской лабораторией POSTECH Ergonomic Design Technology Lab, их комфортная посадка достигается благодаря эргономической точности и оптимизированной форме, более приятной для уха. Кроме того, новые модели меньше и легче по сравнению с их предшественниками. Для пользователей это означает возможность более продолжительного ношения TONE Free без ощущения дискомфорта. Система Performance Fit наушников TONE Free обеспечивает правильное расположение в ушах с максимальным качеством звучания.

















Новые модели LG TONE Free также поставляются с зарядным футляром UVnano, который помогает поддерживать гигиеническую чистоту наушников с помощью ультрафиолетового излучения. Новая для 2022 года технология LG UVnano обеспечивает более широкое покрытие, стерилизуя все части ушных гелевых вкладышей. В дополнение к этому, в T90 используются гипоаллергенные ушные гелевые вкладыши медицинского класса для снижения вероятности раздражения кожи в ушном канале 4 . Невероятное удобство для пользователя – еще одно ключевое преимущество наушников LG TONE Free, которые теперь имеют улучшенные возможности подключения и более широкую совместимость. Функция Plug & Wireless, позволяющая зарядному футляру работать в качестве передатчика Bluetooth, дополнена новой полезной опцией голосового чата 5 , которая идеально подходит для проведения конференц-звонков и общения с друзьями во время игры. С помощью входящего в комплект кабеля USB-C – AUX пользователи могут подключить чехол к радиоприемнику, тренажеру, развлекательной системе в самолете и множеству других устройств, чтобы насладиться беспроводной свободой и первоклассным качеством звука.

Благодаря системе Voice Pickup, наушники T90 премиум класса еще больше улучшают качество голосовых вызовов. Система Voice Pickup Unit обнаруживает и минимизирует окружающие шумы во время разговора пользователя, облегчая собеседнику восприятие сказанного. Новые модели TONE Free обеспечивают до 9 часов работы на одном заряде, в то время как собственно футляр может обеспечить еще 20, что в сумме дает до 29 часов удовольствия от прослушивания 6 . Благодаря новой функции быстрой зарядки, наушники могут полностью зарядиться примерно за 1 час нахождения в зарядном футляре UVnano.

Наконец, в 2022 году LG представляет новую линейку наушников TONE Free fit (модели TF7 и TF8), разработанную для активного образа жизни и обеспечивающую надежную и комфортную посадку при активном времяпрепровождении – от бега и катания на горном велосипеде до энергичных тренировок в спортзале. Обе модели оснащены технологией SwivelGrip, которая помогает наушникам надежно и комфортно удерживаться на месте даже во время самых интенсивных тренировок. Они имеют облегченную конструкцию, способствующую лучшей циркуляции воздуха.

Кроме этого, модели TONE Free fit обеспечивают надежную работу ANC, чистый пространственный звук благодаря технологии Meridian HSP, а также гигиенические преимущества медицинских гипоаллергенных гелевых ушных вкладышей и зарядного футляра LG UVnano. TF7 и TF8 имеют класс защиты IP67 и устойчивы к дождю, брызгам, поту и пыли, что позволяет без опасений отправиться на пробежку или тренировку 7

Время автономной работы моделей TONE Free fit составляет 10 часов (до 30 часов с зарядным футляром). Для более приятных тренировок в тренажерном зале наушники TF8 могут подключаться к дисплеям беговых дорожек старых моделей без Bluetooth с помощью инновационного решения LG Plug & Wireless.

Беспроводные наушники LG 2022 TONE Free начнут поставляться на основные рынки по всему миру с конца августа.

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1 Совместимость и доступность могут зависеть от устройства, приложения и контента. Функция DolbyHeadTracking и виртуализатор звука должны быть включены в приложении LGTONEFree. Dolby, DolbyAtmos и символ двойного D являются зарегистрированными торговыми марками DolbyLaboratories.

2 Полностью насладиться преимуществами QualcommSnapdragonSound™ можно при наличии сертификата SnapdragonSound как у устройства-источника, так и у наушников. Режим Plug& Wireless можно использовать, если устройства-источники не сертифицированы по технологии SnapdragonSound.

3 По сравнению с предыдущим поколением беспроводных наушников LG TONE Free.

4 Данное устройство или любая из его частей не предполагают и не предназначены для профилактики или лечения каких-либо состояний здоровья; оно не является медицинским прибором, не предназначено для использования в качестве или для замены медицинского прибора. Основной материал в силиконовых ушных вкладышах соответствует требованиям ISO 10993 и USP Class VI.

5 Функция голосового чата доступна только при использовании входящего в комплект кабеля USB-C– USB-A.

6 До 29 часов работы при выключенном ANC. При включенном ANC наушники LG 2022 TONEFree обеспечивают до 15 часов воспроизведения: 5 часов на полной зарядке и еще 10 часов с помощью зарядного футляра.

7 Зарядный футляр не является водонепроницаемым. Перед установкой наушников в зарядный футляр их необходимо тщательно высушить.





Основные характеристики:



T90 T60 Качество звука Графеновый модуль Да Да Размер динамика Динамик диаметром 11 мм Динамик диаметром 11 мм Звук Meridian Да Да Dolby Head Tracking Да - Система микрофонов 3 микрофона + VPU 3 микрофона ANC Оптимизатор ANC реального времени Да Нет Двухэтапный алгоритм ANC Да Да Здоровье UVnano Да Да Силиконовые ушные гелевые вкладыши медицинского класса Да Да Срок службы батареи Наушники / Зарядный футляр До 9 часов / 20 часов (ANC выкл.) До 9 часов / 20 часов (ANC выкл.) Удобства Plug & Wireless Да - Режим шепота Да Да Зарядка Быстрая зарядка Да Да Беспроводная зарядка Да - Активный стиль Стандарт IPX IPX4 IPX4

