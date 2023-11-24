LG ELECTRONICS ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА

LG нацелена на дальнейший рост и изменения для повышения клиентской ценности на быстро меняющемся мировом рынке

СЕУЛ, 24 ноября 2023 года - Компания LG Electronics (LG) объявила об организационных изменениях, которые позволят сделать еще один шаг вперед на пути к реализации объявленной в июле программы Future Vision 2030. Изменения проводятся с целью укрепления организационных возможностей и конкурентоспособности бизнеса для реализации концепции превращения в компанию, предлагающую умные решения для жизни, которые объединят различные пространства и опыт потребителей, помимо направления бытовой техники.









Ключевым элементом этой дальновидной стратегии является недавно созданная компания Overseas Sales and Marketing Company, которая будет подчиняться непосредственно CEO LG Уильяму Чо (William Cho). Возглавит компанию Томас Юн (Thomas Yoon), ранее занимавший пост президента и CEO LG Electronics North America.

Компания Overseas Sales and Marketing Company будет играть решающую роль в ускорении процессов изменений и роста, а также в укреплении глобального влияния бренда путем поиска и развития возможностей для создания клиентской ценности. Новая организация будет управлять зарубежными дочерними компаниями в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии, Global Marketing Group и D2C (direct-to-consumer) направлением.









Компания будет стремиться усилить управленческий потенциал зарубежных подразделений стратегически важных направление бизнеса, включая B2B (business-to-business), оказывая необходимую поддержку качественному росту всех остальных бизнес-подразделений и способствуя развитию опыта продаж за рубежом, а также ускоряя развитие бизнеса на базе платформ и инновационных бизнес-моделей D2C. D2C направление будет выполнять функции по расширению точек контакта с клиентами за счет усиления деятельности интернет-магазинов и цифрового маркетинга на основе данных о клиентах.

Сохраняя гибкую и оперативную систему принятия решений во всех четырех подразделениях, LG будет стремиться стимулировать дальнейшее развитие оригинальных технологий в каждом подразделении и поддерживать трансформацию бизнеса компании.

Компания Home Appliance & Air Solution (H&A) создаст инженерное подразделение по продажам в рамках бизнеса Air Solutions, чтобы усилить инженерные возможности для достижения максимальной взаимодействия в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), являющейся основным направлением B2B. Кроме того, бизнес Home Beauty будет передан из компании Home Entertainment (HE) в компанию H&A для создания синергии с существующими фокусными продуктовыми линейками для жилого пространства.

Компания Home Entertainment (HE) намерена еще больше ускорить процесс превращения в медиа- и развлекательный холдинг. Для укрепления операционной системы webOS для смарт-телевизоров будет создана группа webOS SW Development Group, которая будет напрямую подчиняться Пак Хён-сей (Park Hyoung-sei), президенту компании Home Entertainment (HE). Кроме того, непосредственно при штаб-квартире будет создано подразделение eXtended Reality (XR) Business Division.

Компания Vehicle component Solutions (VS) создаст подразделение Global Customer Strategy Division непосредственно в своей штаб-квартире для формирования интегрированной стратегии управления заказами и продажами, а также усиления маркетинговых функций с целью ускорения роста бизнеса.

Компания Business Solutions (BS) будет расширять продажи и бизнес-операции в таких основных регионах, как Северная Америка, Европа, Центральная Азия, Азия и Латинская Америка. Для поддержания непрерывного роста в стране существующий департамент B2B India Business Department будет преобразован в B2B India Business Division.

Все назначения вступят в силу с 1 декабря, а повышения вступят в силу с первого дня нового года.