LG ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ AUTOSENS 2020 VISION AWARD ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С MERCEDES-BENZ

LG продолжает расширять границы автономного вождения с помощью передовых технологий ADAS

СЕУЛ, 25 ноября 2021 года— LG Electronics (LG) и Mercedes-Benz AG на этой неделе стали победителями ежегодной церемонии AutoSens Awards, всемирного фестиваля автономного вождения и передовых систем помощи водителю (ADAS).

Ежегодно конференция AutoSens награждает компании за инновации в шести категориях, из которых LG была номинирована в двух: Vision Award 2020 и «Разработка аппаратного обеспечения года». Премия Vision Award 2020 присуждена LG и Mercedes-Benz в знак признания их влияния, устойчивого развития и вклада в индустрию для будущих технологий. Награда «Разработка аппаратного обеспечения года» присвоена LG за успешную коммерциализацию технологии фронтальной многоцелевой камеры. LG и Mercedes-Benz сотрудничают в области технологии камер ADAS на протяжении последних семи лет, и плоды их труда нашли коммерческое воплощение в новом седане C-класса 2021 года, который был представлен в прошлом месяце.











Премия AutoSens Awards, впервые стартовавшая в 2015 году, отмечает лучшие инновации и новаторов в области технологий ADAS и автономных транспортных средств. Каждый год представители автопроизводителей, поставщиков, исследовательских лабораторий и научных учреждений принимают участие в онлайн-сообществах AutoSens, конференциях и учебных модулях, выставочных мероприятиях и семинарах, чтобы лучше понять быстрорастущую индустрию автономных транспортных средств, которая не смогла бы существовать без технологии ADAS.









Доктор Пак Юнг-кён, эксперт по Vision AI в LG, и доктор Бенджамин Маркс из команды по разработке многоцелевых камер Mercedes-Benz приняли награду и выступили с речью, где рассказали о полезном опыте совместной многолетней работы над созданием решения для камер, которое повышает безопасность в реальных условиях и соответствует строгим европейским требованиям безопасности NCAP. Современная технология, разработанная двумя компаниями, использует возможности глубокого обучения и мультирадарных датчиков для передачи большего объема данных об окружающей среде в центральный процессор. Чем больше данных, тем лучше анализ и выше безопасность.





«Демонстрация ценности нашим клиентам – главная награда для LG», – сказал д-р Ким Джин-йонг, президент компании LG Vehicle component Solutions. «Получить награду совместно с Mercedes-Benz очень значимо для LG, поскольку мы стремимся внести свой вклад в инновации автономных транспортных средств будущего».