LG ПРЕДСТАВИТ ЛИНЕЙКУ ЛАЙФСТАЙЛ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ВЫСТАВКЕ CES 2022

Идеальные продукты для современного образа жизни с уникальным дизайном и функциями, обеспечивающими новый подход в просмотре телевизора дома

СЕУЛ, 14 декабря 2021 года— На международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 LG Electronics (LG) представит линейку лайфстайл телевизоров, разработанных для современного образа жизни, ориентированного на домашний уют. Предлагая максимальную универсальность, стильную пространственную интеграцию и более удобные способы выполнения задач, лайфстайл телевизоры LG помогут превратить дом в офис, спортзал, галерею, мастерскую или развлекательный центр, одновременно улучшая интерьер и делая повседневную жизнь более комфортной.









В новой линейке особенно выделяются телевизоры LG Objet (модель 65art90) и LG StanbyME (модель 27art10) – две инновации, которые отвергают традиционный дизайн дисплея, чтобы обеспечить новые преимущества и удобство для пользователей. Благодаря уникальному форм-фактору и функциональности, эти продукты являются отличными решениями для современных многофункциональных домов, где работа, учеба, развлечения и отдых стали частью повседневной жизни.









Телевизор LG Objet, напоминающий холст, гармонично вписывается в любую обстановку, благодаря минималистичному дизайну и использованию нейтральных цветов, предавая изысканность и визуальную гармонию жилому пространству. LG Objet TV адаптируется к различным потребностям пользователей простым нажатием кнопки на прилагаемом пульте LG Remote, поднимая или опуская тканевое покрытие по желанию зрителя. Опустите его, чтобы полностью открыть экран для максимального удобства просмотра, или частично закройте дисплей для отображения только избранных функций.









В полноэкранном режиме 65-дюймовая панель OLED evo телевизора LG Objet и усовершенствованный процессор обеспечивают потрясающие впечатления от просмотра, воспроизводя контент любого жанра с яркой, точной цветопередачей и исключительной контрастностью. Помимо высокого качества изображения, премиальный телевизор может похвастаться 4.2-канальной звуковой системой мощностью 80 Вт, которая передает звук как в кинотеатре, создавая эффект полного погружения. В режиме линейного просмотра телевизор может помочь пользователям следить за ходом недели с помощью функции «Дата и часы», превратиться в удобный аудиоплеер в режиме «Музыка» или отобразить коллекцию эксклюзивных изображений на космическую и природную тематику в режиме Gallery.1





Сменная тканевая панель, которая отличает LG Objet TV от всех других телевизоров, представленных на рынке, является продуктом датской компании Kvadrat, новатора в области текстиля. Три доступных цвета – бежевый, красное дерево и зеленый были тщательно отобраны за свое свойство сочетаться с широкой цветовой палитрой и гармонировать с различными дизайнами интерьера.









Установка так же проста, как и сам дизайн телевизора Objet. Тонкий и в то же время прочный телевизор спроектирован таким образом, чтобы его можно было разместить у стены под углом до 5 градусов, как выставляют произведения искусства в современной галерее. Разъёмы для подключения находятся на рамке телевизора, что позволяет легко подсоединять внешние устройства, такие как приставка кабельного телевидения или игровая консоль, сохраняя при этом чистые современные линии. Телевизор можно даже установить вплотную к стене для максимального слияния с жилым пространством.2







Еще одна инновация из линейки лайфстайл телевизоров – LG StanbyME, отличный помощник, отвечающий современным привычкам в просмотре телевизора. Единственный в своем роде развлекательный центр представляет собой беспроводной персональный телеэкран, прикрепленный к подвижной подставке со скрытыми колесами, встроенный аккумулятор которого позволяет просматривать телевизор в течение трех часов без подзарядки. LG StanbyME можно легко перемещать из комнаты в комнату, а его 27-дюймовый дисплей идеально подходит не только для показа фильмов, телешоу и стримингового видеоконтента, а также для видеоконференций с семьей и коллегами и просмотра онлайн-лекций.







LG StanbyME предлагает непревзойденное удобство просмотра, благодаря эргономичному дизайну. Экран можно поворачивать, наклонять и вращать как в альбомной, так и в портретной ориентации. Высота подставки также регулируется, что позволяет настроить положение экрана в зависимости от сценария использования, обеспечивая оптимальный комфорт просмотра, если вы лежите в кровати, готовите на кухне или отдыхаете на диване в гостиной. Потоковое воспроизведение контента на LG StanbyME – простое дело, благодаря функции Mobile Screen Mirroring, которая легко совместима с новейшими смартфонами Android, iOS и технологией NFC. Съемная подставка позволяет разместить телефон поверх LG StanbyME, создавая быстрое и безопасное решение для видеозвонков, онлайн-занятий и стримингового контента. Пользователи также могут подключать свои ноутбуки или ПК к StanbyME через проводное (USB, HDMI) или беспроводное соединение.





Интуитивно понятные возможности управления, включая дистанционное управление, распознавание касаний и жестов, обеспечивают еще большее удобство использования LG StanbyME. Пользовательский интерфейс, разработанный специально для этого продукта, не похож ни на один другой и адаптирован под личные предпочтения зрителя. Как и его собрат в линейке лайфстайл телевизоров, LG StanbyME отличается сдержанным, современным дизайном, который дополнит любой интерьер. Благодаря задней панели из текстурной ткани и эксклюзивной отделке бежевого цвета, телевизор привносит в любое пространство ощущение тепла и натуральности. Когда LG StanbyME не используется в качестве телевизора, он может помочь создать настроение, отображая живописные произведения искусства, фотографии или календарь с часами.



Будьте в числе первых, кто увидит лайфстаил телевизоры от LG на выставке CES 2022, посетив www.LG.com/CES2022 4 января в 22:00 по времени города Нур-Султан.





1 Выбор режима Galleryавтоматически переключает телевизор из режима линейного просмотра в полноэкранный режим.



2 Для установки вплотную к стене требуется отдельный аксессуар. Перед использованием снимите кронштейн, входящий в комплект телевизора LGObjet.



Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.







