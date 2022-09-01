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НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG ГОТОВ ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯМ IFA 2022
БЕРЛИН, 1 сентября 2022 года— LG Electronics (LG) собирается представить на выставке IFA 2022 инновационный холодильник MoodUP™ с меняющими цвет светодиодными дверными панелями. После недавнего анонса «постоянно развивающейся» обновляемой техники LG и выпуска ультраэлегантной коллекции LG Objet, новый холодильник служит еще одним свидетельством готовности компании реагировать на новые тенденции в сфере бытовой техники, а также создавать их. Необычный MoodUP, оборудованный передовыми холодильными и интеллектуальными технологиями LG для сохранения свежести продуктов и повышения удобства, также обеспечивает совершенно новые впечатления от кухни, предлагая пользователям широкий спектр ярких цветов для его светодиодных дверей и воспроизведение музыки через встроенный динамик в соответствии с их личными вкусами и настроением.
Холодильник LG MoodUP с инновационными светодиодными дверными панелями обеспечивает исключительную гибкость дизайна интерьера и новый способ оформления стильной, интегрированной кухни. С помощью приложения LG ThinQ™ пользователи могут выбрать один из 22 цветов для верхней дверной панели и 19 цветов для нижней, что дает им возможность изменить внешний вид холодильника и обстановку на кухне. Пользователи также могут настраивать внешний вид панелей и создавать новое настроение, применяя различные, эмоциональные цветовые темы, включая «Сезон» (Season), «Местоположение» (Place), «Настроение» (Mood) и «Поп» (Pop). Используя природные тона и оттенки, «Сезон» представляет различные времена года, в то время как «Настроение» навевает атмосферу благополучия благодаря использованию мягких, успокаивающих цветов.
Помимо восхитительных, меняющихся цветов, новый холодильник LG обеспечивает превосходное звучание благодаря встроенной Bluetooth-колонке, которую можно легко подключить к смартфону, планшету или ноутбуку. Пользователи могут подобрать под свое настроение – или текущий цвет или тему холодильника – песни из своих любимых приложений для потоковой передачи музыки или из плейлиста Music Collection в приложении ThinQ. Более того, во время воспроизведения звука светодиодные панели MoodUP могут менять цвет в соответствии с музыкой, добавляя ощущение оживленности и веселья во время пребывания на кухне.
Новый уникальный холодильник LG также обладает приятными пользовательскими функциями, такими как удобные и красочные уведомления. Когда датчик двери холодильника определяет, что холодильное отделение остается незакрытым слишком долго, панель на двери, оставленной открытой, начинает постоянно мигать, сообщая о необходимости закрыть дверь, и помогая предотвратить потерю холодного воздуха и ненужное потребление энергии. Когда же датчики движения MoodUP обнаруживают приближение человека, обе панели мигают в знак приветствия. Холодильник также упрощает его использование в ночное время: дверца морозильной камеры светится ярче, чтобы помочь полуночникам найти ее и открыть.
С отключенными светодиодными дверными панелями холодильник MoodUP предлагает сочетание цветов серый люкс (Lux Gray) и белый люкс (Lux White) для придания кухне более традиционного вида. Шикарная, неподвластная времени отделка гармонирует с любым декором и напоминает естественные, утонченные оттенки драгоценных камней.
В новом холодильнике LG также используется микросхема On-Device AI собственного производства компании для умной бытовой техники. Благодаря интеграции передового искусственного интеллекта, он улучшает и расширяет пользовательские возможности MoodUP с помощью таких функций, как усовершенствованное распознавание голоса, подключение к Wi-Fi и Bluetooth.
«Мы в LG всегда находили интересные и новые способы улучшить потребительские возможности, и мы гордимся тем, что снова сделали это с совершенно новым холодильником MoodUP», – сказал Лю Дже-чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Привнося цвет, музыку и удобство на кухню, а также используя передовые технологии и инновационные дизайнерские решения LG, этот уникальный холодильник демонстрирует наше постоянное стремление сделать жизнь дома лучше».
Посетители выставки IFA 2022 (2-6 сентября) смогут ознакомиться со всеми последними инновациями LG, включая холодильник MoodUP, на стенде компании в зале 18 выставочного центра Messe Berlin.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavit-novyy-kholodilnik-ifa.html isCopied
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