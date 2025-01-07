LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА «ЭМПАТИЧНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ», НА ВЫСТАВКЕ CES 2025

ЛАС-ВЕГАС, 7 января 2025 года — Компания LG Electronics (LG) представляет свои инновации на базе искусственного интеллекта на выставке CES® 2025. Стенд LG в конференц-центре Лас-Вегаса под названием «Жизнь хороша, когда эмпатичный интеллект рядом 24/7» демонстрирует, как компания обеспечивает удобство и новый опыт для клиентов, органично интегрируя искусственный интеллект в повседневную жизнь.

На входе на стенд тема LG оживает благодаря инсталляции в виде внушительного полукруглого дисплея с LG Kinetic LED Media Art. LG предлагает свои настраиваемые продукты Kinetic LED как часть комплексного решения для клиентов, предоставляя полный цикл от первоначального дизайна до услуг после установки. Инновационные дисплеи компании обеспечивают мультисенсорные впечатления с отличным качеством изображения и способностью выполнять элегантные кинетические движения синхронно с видео- и аудиоконтентом.

Стенд LG на выставке CES 2025 разделен на зоны, представляющие утро, полдень, день, вечер и ночь, все они основаны на стремлении LG к концепции «Пространство как сервис» для расширения горизонтов жилых помещений. Каждая зона демонстрирует, как инновации LG на базе искусственного интеллекта могут обогатить повседневную жизнь людей. Посетители смогут своими глазами увидеть, как интеллектуальная бытовая техника LG, умные решения для жизни и передовые технологии объединяются для создания круглосуточного комфорта, удобства и подключений.



Утро с LG ИИ

Зона «Проснись и пой» (Rise & Shine (LG AI Home)) демонстрирует видение LG для комфортного начала дня, реализованное с помощью «Эмпатичного интеллекта» LG (Affectionate Intelligence) и хаба ИИ на устройствах. Посетители могут ознакомиться с возможностями умного дома, который их понимает и адаптируется к их потребностям, предлагая проактивные решения, чтобы сделать каждый день более комфортным, и персонализировать среду проживания, которая является как безопасной, так и гиперподключенной. Посетители увидят такие инновации как распознавание лиц и голоса в спальне, которые предоставляют персонализированный контент и информацию о здоровье на основе режимов сна. Технологии даже адаптируются к распорядку дня пользователя благодаря автоматическому распознаванию ситуации и предлагают данные в простом понятном виде, а также инсайты от хаба ИИ на устройствах, где конфиденциальная информация надежно защищена системой безопасности данных LG Shield.

Зона «Подключайтесь и путешествуйте (для автомобилей)» (Connect & Cruise (Car-Commercial)) фокусируется на мобильности LG на основе искусственного интеллекта и коммерческих инновациях для жизни в движении. Здесь посетители могут испытать сенсорное решение на основе искусственного интеллекта, концепцию мобильности Vision AI, которая призвана обеспечить большую безопасность, удобство и гиперперсонализированность будущего опыта мобильности.

Полдень — отличное время для работы и отдыха

Зона «Работайте и созидайте (Умный офис)» (Work & Create (Intelligent Office)) демонстрирует способность ИИ преобразовывать работу в более умный и рациональный опыт. Посетители могут получить практический опыт работы с LG gram Pro 2-in-1, в то время как эксперты демонстрируют, как максимально использовать возможности ИИ с помощью LG CreateBoard. В этой презентации подчеркивается простота создания аналитических данных с использованием искусственного интеллекта на основе документов и применения системного контроля, управляемого ИИ.

Зона «Включайтесь и играйте (Пространство для игр)» (Gear up & Game (Gaming Playground)) — это оптимизированная для искусственного интеллекта среда, где посетители откроют для себя впечатляющий игровой опыт. ThinQ ON от LG, который может подключаться к различным датчикам и устройствам интернета вещей (IoT), позволяет легко создать персонализированную игровую станцию и управлять настройками, создающими настроение одним нажатием кнопки. Посетители также могут опробовать усовершенствованный интеллектуальный игровой монитор на базе webOS, включая гибкий LG UltraGear™ OLED.

Яркий день с вдохновляющими инновациями

Зона «Вдохновляйте и внедряйте инновации» (Inspire & Innovate (LG Labs Studio)) — это пространство, которое вдохновляет на творчество и способствует личному благополучию с помощью инновационных решений, включая технологии на основе искусственного интеллекта. Посетители могут изучить персонализированные «решения для пространства», которые соответствуют их уникальному образу жизни и вкусам, и увидеть, как продукты LG могут превратить жилое пространство в кафе, место для отдыха или первоклассный персональный кинотеатр. Кроме того, в зоне также представлена платформа MX, которая расширяет определение домашних решений, создавая новый тип многоцелевого пространства. Используя модульную систему пакетов, она интегрирует инновационное аппаратное обеспечение LG и технологии искусственного интеллекта для преобразования салона автомобиля в настраиваемую среду.

На территории всего этого раздела стенда визуальные эффекты и окружающий контент генерируются EXAONE, мультимодальной моделью искусственного интеллекта от LG AI Research, которая создает динамическую атмосферу, подобранную в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Обученная на 350 миллионах безлицензионных изображений, EXAONE может генерировать разнообразные изображения. Изображения, показываемые в этом секторе, создаются с использованием таких подсказок, как «легкий бриз», «оранжевый летний вид» и «уютная, безмятежная атмосфера», отображая утренние пейзажи города и сельской местности в четыре сезона.

Организуйте свой вечер, улучшите свои впечатления

Зона «Курируйте и развивайте (новый уровень жизни дома)» (Curate & Elevate (Upscale Home Living)) предлагает захватывающий образ жизни, который сочетает в себе технологию искусственного интеллекта с непреходящим дизайном и индивидуальной роскошью. Это пространство демонстрирует, как интеллектуальные технологии и изысканная эстетика могут объединиться, чтобы поднять каждый момент пребывания дома на новый уровень. В этой зоне особое внимание уделяется инновационным продуктам, таким как LG SIGNATURE OLED T. Посетители могут увидеть прозрачный OLED T, представленный рядом с культовыми прозрачными акриловыми изделиями от Kartell, известного бренда мебели премиум-класса, представляющими инновационный пользовательский опыт и новые возможности для организации пространства.

В этой части стенда представлена линейка LG SIGNATURE второго поколения, включая четырёхдверный холодильник LG SIGNATURE French-Door с прозрачной дверной панелью OLED, а также микроволновая печь LG SIGNATURE Smart InstaView™ Over-the-Range и индукционная панель Slide-in Double Oven, которая сочетает в себе вневременной дизайн с передовой технологией искусственного интеллекта. Совместно со знаменитой итальянской компанией по производству дизайнерской мебели Molteni&C компания LG создала экспозицию, которая подчеркивает философию LG SIGNATURE «Превосходя ожидания» («Live Beyond»). Посетители могут узнать, как премиальные продукты бренда, оснащенные искусственным интеллектом, повышают удобство и предоставляют больше возможностей для персонализации, чем когда-либо прежде.



Входя в зону «Ночь», посетители увидят впечатляющую кинетическую инсталляцию из 28 прозрачных LG SIGNATURE OLED T. В закрытом состоянии она подчеркивает элегантность прозрачности с помощью синхронизированного видео и освещения; в открытом состоянии она подчеркивает гладкий, тонкий дизайн прозрачной технологии OLED. Посетители увидят завораживающие визуальные эффекты, включая красочные эффекты Cloud Bloom, Aquarium и витражей; всё синхронизировано с динамическим освещением и все улучшено с помощью ИИ, чтобы обеспечить захватывающий опыт на 3600.

Секция «Погружение и Вибрация» (Dive & Vibe) предлагает развлекательное, мультисенсорное исследование звука и музыки на основе искусственного интеллекта. Колонки xboom 2025 года, представленные на выставке, используют передовую технологию калибровки с помощью искусственного интеллекта для автоматической регулировки настроек звучания и рекомендуют оптимальный режим подсветки в зависимости от пространства и настроения мелодии.

Зона «Отдохните и погрузитесь» (Escape & Immerse) переносит посетителей CES в путешествие по персонализированному контенту и оптимальному просмотру, обеспечиваемому интеллектуальным процессором LG α11 и платформой webOS. Зона разделена на входную зону и зону опыта, причем последняя предназначена для демонстрации возможностей α11 и webOS. Входная зона отличается атмосферой мужской пещеры, где посетители обнаружат «секретную дверь», чтобы испытать ИИ телевизора LG, где цифровой гид демонстрирует захватывающие функции технологии. Среди основных моментов — пульт Magic Remote на базе ИИ, Voice ID и кинематографическое качество изображения и звука, обеспечиваемое технологией интеллектуального процессора α11.

Наряду с умными решениями для жизни, выставочный стенд LG на выставке CES 2025 демонстрирует приверженность компании принципам устойчивого развития и корпоративной ответственности. На всем стенде посетители найдут несколько деревьев, символизирующих приверженность компании принципам ESG. К ним относятся Comfort Kit Tree, Sustainable Exhibition History Tree, Energy Tree, Global Carbon Neutrality Tree и Sustainable Cycle Tree, которые вместе формируют визуальное представление видения LG устойчивого будущего.

Посетители смогут ознакомиться с инновациями LG на стенде CES (#15004, Las Vegas Convention Center) с 7 по 10 января. Для получения дополнительной информации о продуктах LG, представленных на CES 2025, ознакомьтесь с пресс-китом CES 2025.