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LG ПОКАЖЕТ НА IFA 2022 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ИГРУШКИ PLAYMOBIL
БЕРЛИН, 2 сентября 2022 года— LG Electronics (LG) в сотрудничестве с PLAYMOBIL®, известным немецким производителем игрушек, планирует представить эксклюзивную коллекцию игрушек по тематике LG на выставке IFA 2022 в Берлине. Новые очаровательные фигурки и игрушечные бытовые приборы будут доступны со следующего года в серии онлайн и офлайн мероприятий, которые соответствуют стратегии LG по формированию «приятных» – F.U.N. (от английского Fun) потребительских впечатлений. Аббревиатура F.U.N. составлена из первых букв слов First («Первый»), Unique («Уникальный») и New («Новый»).
В зоне Lifestyle стенда компании на IFA, наряду с новейшей бытовой техникой LG премиум-класса, представлены три совершенно новые фигурки персонажей, созданные LG и PLAYMOBIL. Это Генри (Henry, он же LG Man), заботящийся о безопасности и всегда готовый прийти на помощь, Нора (Nora), популярный эксперт по кухне и стилю жизни, а также модный Джей-Джей (J. J.).
Игрушечные версии инновационной бытовой техники LG, включая стиральные машины, духовки InstaView™ и холодильники InstaView, а также универсальная система по уходу за одеждой WashTower™ помогают троице персонажей LG-PLAYMOBIL вести комфортный, миниатюрный образ жизни у себя дома.
Забавные персонажи и миниатюрная бытовая техника также будут представлены в социальных сетях, появляясь в развлекательном контенте на онлайн-каналах LG, в том числе в официальном аккаунте LG Home Appliance Company в Instagram – Life's Good Kitchen (@lifesgoodkitchen).
«Мы рады представить посетителям выставки IFA новую фантастическую коллекцию игрушек, созданную в сотрудничестве с немецкой компанией PLAYMOBIL», – сказала Ро Су-ки (Roh Soo-kie), руководитель отдела бренд-коммуникаций LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Потребители смогут получить в свои руки эти редкие коллекционные игрушечные миниатюры на эксклюзивных мероприятиях и рекламных акциях, которые начнутся в начале 2023 года. Мы и впредь намерены проводить интерактивные акции, которые обеспечивают уникальные впечатления для потребителей и подчеркивают неизменную приверженность LG инновациям для улучшения жизни».
Посетители выставки IFA 2022 (2-6 сентября) в Берлине, Германия, смогут узнать больше о новой коллекции игрушек на выставочном стенде LG (зал 18, выставочный комплекс Messe Berlin).
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