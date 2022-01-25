LG УСТАНАВЛИВАЕТ НОВУЮ ПАРАДИГМУ С ПОМОЩЬЮ ОБНОВЛЯЕМОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРАЯ СО ВРЕМЕНЕМ ПРИНОСИТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

СЕУЛ, 25 января 2022 года — LG Electronics (LG) намерена изменить существующую модель использования бытовой техники с возможностью модернизации, которая адаптируется к уникальному и меняющемуся образу жизни потребителей. Обновляемые продукты LG, разработанные в рамках концепции Evolving Appliances For You, могут включать в себя новые функции, которые будут созданы в будущем на основе моделей использования и привычек владельцев.









Возможность модернизации – это способ добавить новую функцию к существующему прибору для удобства использования с помощью нового программного обеспечения, нового оборудования или того и другого. Например, пользователи могут улучшить работу очистителя воздуха LG PuriCare, когда в семье появляется новый питомец, установив фильтр Pet Care для более тщательной очистки воздуха от шерсти и перхоти домашних животных.1 Обновляемые сушильные машины LG впоследствии могут быть усовершенствованы для работы в различных климатических условиях и с различными тканями с помощью новых аксессуаров и программного обеспечения, загружаемого из Центра обновления в приложении LG ThinQ.









Для пользователя, приборы LG с возможностью модернизации позволяют соответствовать меняющимся тенденциям и моделям использования в течение многих лет срока службы, многократно увеличивая их пользу. Всего в этом году LG планирует представить около 20 обновляемых продуктов.2









«Возможность модернизации опровергает идею о том, что дорогие бытовые приборы разрабатываются с учетом запланированного устаревания», – сказал Лю Джэ-чхол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы хотим, чтобы пользователи испытывали ощущение, что они обладают новой стиральной машиной или холодильником на протяжении всего жизненного цикла бытовой техники LG, а не только в первый раз, когда они приносят ее домой».









Покупатели на определенных рынках могут ожидать появления первых обновляемых стиральных и сушильных машин LG в конце этого года. Следите за аккаунтом LG Home Appliances в Instagram для получения информации о том, когда они будут доступны.









1 Фильтр PetCareпродается отдельно.

2 Обновляемые продукты и функции могут отличаться в зависимости от модели и региона.