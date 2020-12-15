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LG представляет автономного робота с функцией дезинфекции ультрафиолетовым светом для различного применения в бизнес - сферах

О бренде 12/15/2020
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Обновление в семействе роботов - LGCLOi обеспечит душевное спокойствие

руководителям  и посетителям гостиниц, ресторанов и магазинов,

сотрудникам офисов, а также ученикам и преподавателям в учебных заведениях

 

Сеул, 15 декабря, 2020 года— Сочетая основные разработки в области робототехники, искусственного интеллекта и автономных транспортных средств  с глубоким пониманием потребностей клиентов, LG Electronics объявила, что приступила к разработке автономного робота, который будет использовать ультрафиолетовый свет C (UV-C)1 для дезинфекции мест с высокой проходимостью. LG планирует предложить такого робота клиентам из сфер гостиничного бизнеса, розничной торговли, корпоративным клиентам и образовательным учреждениям в США в начале 2021 года.

«Такой автономный робот появился в то время, когда соблюдение правил гигиены является наивысшим приоритетом для гостей отелей, студентов и посетителей ресторанов», - сообщил вице-президент Ро Кю-чан, глава подразделения робототехники LG Business Solutions. «Потребители могут быть уверены в том, что робот LG с функцией дезинфекции ультрафиолетом поможет снизить воздействие потенциально опасных микробов».

 

Ожидается, что новый робот LG, который будет официально представлен на выставке Digital CES® в 2021 году - поднимет стандарты гигиены на новый уровень и поможет дезинфицировать участки с интенсивным движением и участки, в которых люди совершают наибольшее количество прикосновений к чему-либо. Благодаря своей автономной конструкции, робот сможет легко перемещаться вокруг столов, стульев и другой мебели, облучая осязаемые поверхности комнаты за 15–30 минут и дезинфицируя несколько областей за один заряд аккумулятора.2


 

Робот LG спроектирован таким образом, чтобы его было легко использовать и интегрировать в стандартный процесс уборки, который не будет требовать дополнительного обучения персонала или специалистов. Персонал сможет отслеживать прогресс удаленно, с помощью приходящих обновлений на мобильные телефоны или планшеты. Воздействие ультра - фиолетовых лучей на сотрудников будет сведено к минимуму за счет встроенной блокировки, которая активируется благодаря датчикам обнаружения движений3, нажатием кнопки аварийной остановки или с помощью мобильного приложения.


«Клиенты, которые предпочитают работать в бесконтактной эко-системе, с которой мы сейчас столкнулись, будут ожидать более высокого уровня гигиены», - сообщил господин Ро. «LG стремится использовать свой многообразный опыт разработок в сферах робототехники, изучении искусственного интеллекта и технологий автономного вождения для создания необычных способов, которые помогут в решении задач завтрашнего дня».

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1   Спектр охвата волн от 100 до 280 нм.

2  Фактическое время работы зависит от размеров помещения.

3  Датчики обнаружения движения с радиусом действия до 5 метров.

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