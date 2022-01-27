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LG ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К IBM QUANTUM NETWORK ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
СЕУЛ, 27 января 2022 года – LG Electronics (LG) объявила о присоединении к сети IBM Quantum Network для продвижения отраслевых приложений квантовых вычислений. Благодаря этому LG получит доступ к квантовым компьютерным системам IBM, а также опыту IBM в области квантовых вычислений и Qiskit, комплекту разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом для квантовой информации.
Используя квантовую технологию IBM, LG планирует изучить применение квантовых вычислений в любых областях, где требуется обработка большого объема данных, включая искусственный интеллект, подключенные автомобили, цифровую трансформацию, интернет вещей (IoT) и робототехнику. LG сможет использовать аппаратные и программные разработки и приложения квантовых вычислений по мере их появления в соответствии с квантовой дорожной картой IBM. Используя квантовую технологию IBM, LG получит возможность проводить обучение своих сотрудников, что позволит компании изучить, как потенциальные достижения могут быть применены в ее отрасли.
Квантовые вычисления – это захватывающая эволюция в области вычислений. В то время как классические компьютеры считают в битах, представляющих 0 и 1, квантовые компьютеры используют кубиты, которые применяют квантово-механические явления, такие как интерференция и запутанность, для решения проблем, принципиально невыполнимых для классических компьютеров. В результате квантовые вычисления хорошо подходят для поиска новых решений широкого круга проблем.
Команда IBM Quantum и LG исследуют и изучают, как квантовые вычисления помогут в различных отраслях и направлениях, включая финансы, энергетику, химию, материаловедение, оптимизацию и машинное обучение, а также многие другие.
«Основываясь на нашей стратегии открытых инноваций, мы планируем использовать IBM Quantum для развития компетенций в области квантовых вычислений», – сказал Ким Бён-хун, технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. «Мы стремимся предоставить клиентам ценность, с которой они до сих пор не сталкивались, используя технологию квантовых вычислений в будущих бизнесах».
«Мы рады приветствовать LG Electronics в растущей экосистеме квантовых вычислений в Корее в интересное для региона время», – сказал Джей Гамбетта, вице-президент IBM по квантовым вычислениям. «Сотрудничество между IBM и LG Electronics позволит LG исследовать новые типы проблем, связанных с развивающимися технологиями, и поможет укрепить квантовые возможности в Корее».
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-prisoyedinyayetsya-k-ibm-quantum-network.html isCopied
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