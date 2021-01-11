We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ, БЕЗОПАСНЕЕ И ПРОЩЕ БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВЫМ РЕШЕНИЯМ КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ CES 2021
О бренде 01/11/2021
Презентация нового образа жизни для новой эры на первой в истории виртуальной выставке CES
Сеул, 11 января 2021 г. — На первой полностью цифровой выставке CES® 2021 компания LG Electronics (LG) под девизом LifeisON– MakeYourselfatHome («Жизнь продолжается - будьте как дома») делится своим видением более интерактивного и удобного образа жизни. На пресс-мероприятии компании, транслируемом на сайте LG CES 2021 и канале LG global YouTube, LG переопределяет значение слова «дом», представив передовые продукты и услуги, призванные сделать повседневную жизнь потребителей более комфортной, удобной и приятной. Онлайн-выставочный стенд дает посетителям возможность изучить последние инновации LG через мониторы, ноутбуки или мобильные устройства.
На пресс-конференции CES было представлено множество устройств от LG, включая первые концепты смартфона LG Rollable и виртуального человека-инфлюенсера. Смартфон LG Rollable, впервые показанный на выставке CES, оснащён уникальным дисплеем с изменяемым размером. Это устройство стало вторым под брендом Explorer Project, демонстрируя «исследовательский» взгляд на то, что могут привнести в нашу жизнь смартфоны будущего. Также в рамках мероприятия LG представила Риа Ким, виртуального композитора и ди-джея, ставшего еще больше похожим на настоящего человека, благодаря новейшим технологиям глубинного изучения. Риа Ким, находясь в центре внимания, использовала свое время, чтобы представить нового робота LG CLOi с ультрафиолетовым светом C (UV-C) для очистки помещений с высоким трафиком как гостиничные номера и рестораны.
Виртуальная выставка LG разделена на четыре блока: Life is ON TV, Virtual Experience, LG SIGNATURE in Vegas и Life's Good Studio. Life is On TV обеспечивает круглосуточное освещение CES 2021 с последними новостями о продуктах LG, а также развлекательными программами. Virtual experience предлагает интерактивную выставку с четырьмя различными продуктовыми зонами. LG SIGNATURE in Vegas представляет собой витрину, сочетающую чудеса Лас-Вегаса с вдохновленной искусством коллекцией LG SIGNATURE.
Посетители Life’s Good Studio могут насладиться веселыми музыкальными композициями, записанными перспективными артистами звукозаписывающей индустрии.
Телевизионная и AV-зона Virtual Experience предлагает впечатляющие достопримечательности и непревзойденное качество изображения инсталляции OLED Fall, которая состоит из гибких OLED экранов, которые приветствуют всех гостей. Здесь посетители могут узнать все об основных сильных сторонах LG OLED – “4S“ для четкости, скорости, плавности и тонкости (sharp, swift, smooth and slim) – с помощью специальной интерактивной презентации, которая использует технологии расширенной реальности (XR) и дополненной реальности (AR). Линус Себастьян —3D-аватар инфлюенсера в сфере технологий, будет выступать в роли гида и провожать гостей виртуальной выставки CES до стенда LG.
В зоне домашнего кинотеатра есть LG MAGNIT, 163-дюймовый большой экран LG Micro LED signage, который обеспечивает более глубокий черный цвет и улучшенную контрастность, а также точность цветопередачи с помощью технологии LG Black Coating. Гости могут полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться преимуществами просмотра контента в расширенной реальности (XR) на Micro LED дисплее.
Зона с бытовой техникой демонстрирует, как можно сделать свое жилье более комфортным и гигиеничным для жизни с помощью технологий. Посетители могут увидеть инновации LG, которые сделают ваш дом удобным и уютным.
В зоне решений для бизнеса представлены передовые IT продукты. Здесь посетители могут познакомиться с персональными устройствами, которые повышают производительность и обеспечивают захватывающий контент в четырех виртуальных средах, включая домашний офис и игровую комнату.
Зона смартфонов предоставляет возможность познакомиться с новейшими мобильными инновациями LG, включая поворотный смартфон LG WING с двойным дисплеем. Вы сможете практически взять устройство в руки, чтобы опробовать его функции, такие как камера Gimbal Motion и двойная запись, испытав уникальный форм-фактор, а также функции, которые отличают новый телефон от предыдущей модели.
Для получения дополнительной информации о продукции посетите сайт https://www.lg.com/global/exhibition/it.
- Предыдущая
- Далее
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg_envisions_a_future_made_better_safer_and_easier_with_its-advanced_solutions_at_ces_2021.html isCopied
paste