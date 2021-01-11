LG ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ, БЕЗОПАСНЕЕ И ПРОЩЕ БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВЫМ РЕШЕНИЯМ КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ CES 2021

Презентация нового образа жизни для новой эры на первой в истории виртуальной выставке CES





Сеул, 11 января 2021 г. — На первой полностью цифровой выставке CES® 2021 компания LG Electronics (LG) под девизом LifeisON– MakeYourselfatHome («Жизнь продолжается - будьте как дома») делится своим видением более интерактивного и удобного образа жизни. На пресс-мероприятии компании, транслируемом на







— На первой полностью цифровой выставке CES® 2021 компания LG Electronics (LG) под девизом LifeisON– MakeYourselfatHome («Жизнь продолжается - будьте как дома») делится своим видением более интерактивного и удобного образа жизни. На пресс-мероприятии компании, транслируемом на сайте LG CES 2021 и канале LG global YouTube, LG переопределяет значение слова «дом», представив передовые продукты и услуги, призванные сделать повседневную жизнь потребителей более комфортной, удобной и приятной. Онлайн-выставочный стенд дает посетителям возможность изучить последние инновации LG через мониторы, ноутбуки или мобильные устройства.









На пресс-конференции CES было представлено множество устройств от LG, включая первые концепты смартфона LG Rollable и виртуального человека-инфлюенсера. Смартфон LG Rollable, впервые показанный на выставке CES, оснащён уникальным дисплеем с изменяемым размером. Это устройство стало вторым под брендом Explorer Project, демонстрируя «исследовательский» взгляд на то, что могут привнести в нашу жизнь смартфоны будущего. Также в рамках мероприятия LG представила Риа Ким, виртуального композитора и ди-джея, ставшего еще больше похожим на настоящего человека, благодаря новейшим технологиям глубинного изучения. Риа Ким, находясь в центре внимания, использовала свое время, чтобы представить нового робота LG CLOi с ультрафиолетовым светом C (UV-C) для очистки помещений с высоким трафиком как гостиничные номера и рестораны.

Виртуальная выставка LG разделена на четыре блока: Life is ON TV, Virtual Experience, LG SIGNATURE in Vegas и Life's Good Studio. Life is On TV обеспечивает круглосуточное освещение CES 2021 с последними новостями о продуктах LG, а также развлекательными программами. Virtual experience предлагает интерактивную выставку с четырьмя различными продуктовыми зонами. LG SIGNATURE in Vegas представляет собой витрину, сочетающую чудеса Лас-Вегаса с вдохновленной искусством коллекцией LG SIGNATURE.





Посетители Life’s Good Studio могут насладиться веселыми музыкальными композициями, записанными перспективными артистами звукозаписывающей индустрии.

Телевизионная и AV-зона Virtual Experience предлагает впечатляющие достопримечательности и непревзойденное качество изображения инсталляции OLED Fall, которая состоит из гибких OLED экранов, которые приветствуют всех гостей. Здесь посетители могут узнать все об основных сильных сторонах LG OLED – “4S“ для четкости, скорости, плавности и тонкости (sharp, swift, smooth and slim) – с помощью специальной интерактивной презентации, которая использует технологии расширенной реальности (XR) и дополненной реальности (AR). Линус Себастьян —3D-аватар инфлюенсера в сфере технологий, будет выступать в роли гида и провожать гостей виртуальной выставки CES до стенда LG.

В зоне домашнего кинотеатра есть LG MAGNIT, 163-дюймовый большой экран LG Micro LED signage, который обеспечивает более глубокий черный цвет и улучшенную контрастность, а также точность цветопередачи с помощью технологии LG Black Coating. Гости могут полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться преимуществами просмотра контента в расширенной реальности (XR) на Micro LED дисплее.





Зона с бытовой техникой демонстрирует, как можно сделать свое жилье более комфортным и гигиеничным для жизни с помощью технологий. Посетители могут увидеть инновации LG, которые сделают ваш дом удобным и уютным.

В зоне решений для бизнеса представлены передовые IT продукты. Здесь посетители могут познакомиться с персональными устройствами, которые повышают производительность и обеспечивают захватывающий контент в четырех виртуальных средах, включая домашний офис и игровую комнату.

Зона смартфонов предоставляет возможность познакомиться с новейшими мобильными инновациями LG, включая поворотный смартфон LG WING с двойным дисплеем. Вы сможете практически взять устройство в руки, чтобы опробовать его функции, такие как камера Gimbal Motion и двойная запись, испытав уникальный форм-фактор, а также функции, которые отличают новый телефон от предыдущей модели.

Для получения дополнительной информации о продукции посетите сайт https://www.lg.com/global/exhibition/it





