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LIFESTYLE ЭКРАНЫ LG ПРЕДСТАВЯТ ЕДИНСТВЕННОЕ В СВОЕМ РОДЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА МИЛАНСКОЙ НЕДЕЛЕ ДИЗАЙНА 2023
О бренде 04/11/2023
СЕУЛ, 11 апреля 2023 года– Lifestyle экраны LG Electronics (LG) собираются заявить о себе на новой выставке в Salone del Mobile во время Миланской недели дизайна, которая пройдет с 17 по 22 апреля этого года. 'A Life Extraordinary' - это мультисенсорная выставка, на которой будет выставлена коллекция LG OLED Objet Collection. Экраны Lifestyle будут представлены не просто как художественное средство, а как произведения искусства, подчеркивая бесшовную и вдохновляющую интеграцию технологий и выразительного дизайна. С помощью таких громких инициатив LG стремится повысить узнаваемость своих экранов Lifestyle и в конечном итоге расширить доступность этой уникальной линейки.
Ведущий новатор в области стиля жизни, компания LG постоянно ищет новые пути для улучшения потребительского опыта. Чтобы создать нечто необычное для предстоящего события в Милане, LG объединилась с премиальным голландским брендом Moooi. Обе компании совместно работали над созданием целого ряда разнообразных виньеток, концепция каждого пространства элегантно передается с помощью Lifestyle экранов LG и креативных предметов интерьера и дизайна Moooi. Мгновенно ставшие культовыми, экраны LG используют технологию OLED, которая постоянно развивается на протяжении последнего десятилетия, чтобы обеспечить высокое качество изображения и элегантный, функциональный дизайн, который улучшает образ жизни пользователей и их впечатления от просмотра.
Посетители смогут увидеть эти эксклюзивные художественные творения - телевизоры LG OLED Objet Collection, наполненные эклектичными, игривыми эстетическими элементами Moooi, украшенные декоративными принтами. Входящие в портфолио Lifestyle экранов, телевизоры LG OLED Objet Collection прекрасны на вид и обеспечивают большую пространственную и декоративную гибкость. Каждая модель функционирует, как изысканный предмет интерьера, который улучшает внешний вид и атмосферу жилища, а также обеспечивает потрясающий кинематографический опыт.
LG OLED Objet Collection Posé стирает грань между экраном премиум-класса и мебелью, изготовленной на заказ. Предлагая гибкую установку и способность безупречно вписаться практически в любое жилое пространство. Posé имеет угловатый, минималистский дизайн, смягченный продуманным использованием тканевых элементов и тонко закругленных линий. Эстетически приятный внешний вид телевизора дополняет окружающий декор, а эффективная система управления подключениями помогает пользователям наслаждаться чистым пространством, минимизируя беспорядок кабелей.
Помимо того, что Posé стильно выглядит под любым углом, он обеспечивает безупречное качество изображения OLED evo с яркими цветами без искажений практически с любой точки обзора. А когда Posé не используется для просмотра фильмов или передач, он может быть переключен в режим галереи, позволяя пользователям демонстрировать произведения искусства или фотографии на самоподсвечивающемся цифровом холсте LG и превращать свое пространство в изысканную художественную галерею.
LG OLED Objet Collection Easel - еще один экран, улучшающий образ жизни, - может похвастаться высоким качеством изображения OLED evo, а также элегантным дизайном, способным поднять настроение интерьера. Easel идеально подходит для тех, кто хочет привнести в свою гостиную атмосферу современного художественного салона. Его характерный дизайн напоминает мольберт художника и позволяет стильно установить его на стене, создавая изысканную атмосферу и органично вписываясь в любой стиль домашнего декора или цветовую палитру.
Наряду с телевизорами, LG представит другие украшенные Moooi произведения искусства, такие как LG XBOOM 360, стильные портативные колонки, которые обеспечивают мультисенсорные ощущения, сочетая в себе выдающиеся аудио характеристики с форм-фактором, напоминающим вазу, со встроенной подсветкой, идеально подходящей для использования в помещении или на улице.
"LG OLED демонстрирует наше постоянное стремление к повышению уровня жизни покупателей и обогащению пользовательского опыта путем органичного сочетания технологий и искусства", - сказала Кейт О (Kate Oh), вице-президент отдела бренд-коммуникаций компании LG Home Entertainment Company. "Наше возобновленное сотрудничество с Moooi является прекрасным примером того, как мы продолжаем создавать необычные впечатления, основанные на инновациях и изысканном дизайне"
"В мире Moooi, задуманном LG OLED, технология улучшает эстетику и стимулирует творчество", - сказал Марсель Вандерс (Marcel Wanders), соучредитель и арт-директор Moooi. "Вместе мы стремимся показать, как технологичные потребительские товары могут стать желанными предметами интерьера, которые привносят гармонию в пространство".
Посетители выставки LG/Moooi смогут насладиться творческими работами Lifestyle экранов LG, вдохновленными Moooi, во время Миланской недели дизайна 17 апреля 2023 года (только по приглашениям) и 18-22 апреля 2023 года (открыто для публики) в Salone dei Tessuti, расположенном по адресу 29 Via S. Gregorio в Милане.
Ведущий новатор в области стиля жизни, компания LG постоянно ищет новые пути для улучшения потребительского опыта. Чтобы создать нечто необычное для предстоящего события в Милане, LG объединилась с премиальным голландским брендом Moooi. Обе компании совместно работали над созданием целого ряда разнообразных виньеток, концепция каждого пространства элегантно передается с помощью Lifestyle экранов LG и креативных предметов интерьера и дизайна Moooi. Мгновенно ставшие культовыми, экраны LG используют технологию OLED, которая постоянно развивается на протяжении последнего десятилетия, чтобы обеспечить высокое качество изображения и элегантный, функциональный дизайн, который улучшает образ жизни пользователей и их впечатления от просмотра.
Посетители смогут увидеть эти эксклюзивные художественные творения - телевизоры LG OLED Objet Collection, наполненные эклектичными, игривыми эстетическими элементами Moooi, украшенные декоративными принтами. Входящие в портфолио Lifestyle экранов, телевизоры LG OLED Objet Collection прекрасны на вид и обеспечивают большую пространственную и декоративную гибкость. Каждая модель функционирует, как изысканный предмет интерьера, который улучшает внешний вид и атмосферу жилища, а также обеспечивает потрясающий кинематографический опыт.
LG OLED Objet Collection Posé стирает грань между экраном премиум-класса и мебелью, изготовленной на заказ. Предлагая гибкую установку и способность безупречно вписаться практически в любое жилое пространство. Posé имеет угловатый, минималистский дизайн, смягченный продуманным использованием тканевых элементов и тонко закругленных линий. Эстетически приятный внешний вид телевизора дополняет окружающий декор, а эффективная система управления подключениями помогает пользователям наслаждаться чистым пространством, минимизируя беспорядок кабелей.
Помимо того, что Posé стильно выглядит под любым углом, он обеспечивает безупречное качество изображения OLED evo с яркими цветами без искажений практически с любой точки обзора. А когда Posé не используется для просмотра фильмов или передач, он может быть переключен в режим галереи, позволяя пользователям демонстрировать произведения искусства или фотографии на самоподсвечивающемся цифровом холсте LG и превращать свое пространство в изысканную художественную галерею.
LG OLED Objet Collection Easel - еще один экран, улучшающий образ жизни, - может похвастаться высоким качеством изображения OLED evo, а также элегантным дизайном, способным поднять настроение интерьера. Easel идеально подходит для тех, кто хочет привнести в свою гостиную атмосферу современного художественного салона. Его характерный дизайн напоминает мольберт художника и позволяет стильно установить его на стене, создавая изысканную атмосферу и органично вписываясь в любой стиль домашнего декора или цветовую палитру.
Наряду с телевизорами, LG представит другие украшенные Moooi произведения искусства, такие как LG XBOOM 360, стильные портативные колонки, которые обеспечивают мультисенсорные ощущения, сочетая в себе выдающиеся аудио характеристики с форм-фактором, напоминающим вазу, со встроенной подсветкой, идеально подходящей для использования в помещении или на улице.
"LG OLED демонстрирует наше постоянное стремление к повышению уровня жизни покупателей и обогащению пользовательского опыта путем органичного сочетания технологий и искусства", - сказала Кейт О (Kate Oh), вице-президент отдела бренд-коммуникаций компании LG Home Entertainment Company. "Наше возобновленное сотрудничество с Moooi является прекрасным примером того, как мы продолжаем создавать необычные впечатления, основанные на инновациях и изысканном дизайне"
"В мире Moooi, задуманном LG OLED, технология улучшает эстетику и стимулирует творчество", - сказал Марсель Вандерс (Marcel Wanders), соучредитель и арт-директор Moooi. "Вместе мы стремимся показать, как технологичные потребительские товары могут стать желанными предметами интерьера, которые привносят гармонию в пространство".
Посетители выставки LG/Moooi смогут насладиться творческими работами Lifestyle экранов LG, вдохновленными Moooi, во время Миланской недели дизайна 17 апреля 2023 года (только по приглашениям) и 18-22 апреля 2023 года (открыто для публики) в Salone dei Tessuti, расположенном по адресу 29 Via S. Gregorio в Милане.
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