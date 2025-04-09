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ОПТИМИЗМ КАК ТРЕНД: КОМПАНИЯ LG ПРОВЕЛА ЛЕКЦИЮ ДЛЯ GEN Z В БИШКЕКЕ
БИШКЕК, 9 апреля 2025 года — В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына (КНУ) состоялась лекция «Optimism for Gen Z», организованная LG Electronics в Центральной Азии в рамках глобальной инициативы по продвижению философии бренда Life’s Good («Жизнь прекрасна»).
Лекция была посвящена роли позитивного мышления и оптимизма в жизни молодёжи. В ней приняли участие около 130 студентов Института журналистики и коммуникации КНУ, интересующиеся влиянием медиа на общественное восприятия и эмоциональное состояние человека.
С приветственным словом к аудитории обратился господин Хак-хен Ким (Hak-hyon Kim), президент LG Electronics в Центральной Азии. Он подчеркнул, что забота о ментальном благополучии молодёжи и развитие культуры позитивного восприятия мира — важная часть миссии LG в регионе. «В LG мы верим, что оптимизм — это не врождённое качество. Это образ мышления, осознанный выбор и навык, который может развить каждый. Через наши технологии, контент и инициативы мы стремимся вдохновлять людей на этот выбор каждый день. Эта вера отражается в обещании нашего бренда Life’s Good — Жизнь прекрасна. Оптимизм — это не врождённое качество, а выбор и навык, который можно развивать. Мы в LG стремимся вдохновлять людей на этот выбор, создавая технологии, контент и инициативы, которые помогают чувствовать, что жизнь действительно хороша», – отметил господин Ким.
Ключевым спикером мероприятия стала Наталья Новикова, директор по бренд-маркетингу и PR LG Electronics в Центральной Азии. В своей лекции она представила результаты международного исследования LG, посвящённого восприятию счастья и оптимизма среди разных поколений.
Один из главных выводов — молодёжь чаще ищет вдохновение в цифровом пространстве: позитивный контент, поддерживающее онлайн-сообщество и истории личной устойчивости становятся для них источником уверенности и смысла. В то же время 86% опрошенных признали, что социальные сети существенно влияют на их повседневную жизнь и эмоциональное состояние. Взрослая аудитория, напротив, предпочитает находить внутренний ресурс в офлайн-активностях — общении с близкими, природе и хобби.
Учитывая эти инсайты, LG запустила в Кыргызстане студенческий конкурс «Life’s Good», который продлится до конца апреля. Его цель — вдохновить молодёжь на создание и распространение позитивного контента в социальных сетях и поддержать развитие культуры цифрового оптимизма. Участникам предлагается делиться историями о том, что хорошего происходит или произошло в их жизни, моментами радости, вдохновения и личных побед. Чтобы присоединиться, достаточно опубликовать пост или сторис с хештегом #lifesgood и отметить официальные аккаунты LG. Самые активные и искренние участники получат ценные призы, а их публикации будут поддержаны брендом.
В завершение лекции компания передала в библиотеку университета книгу «Brave Optimists» — сборник вдохновляющих историй о становлении бренда LG.
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КОМПАНИЯ LG ОТКРЫЛА HVAC АКАДЕМИЮ В БИШКЕКЕ 08/04/2025
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/optimizm-kak-trend-kompaniya-lg-provela-lektsiyu-dlya-gen-z-v-bishkeke.html isCopied
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