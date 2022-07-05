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LG ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
О бренде 07/05/2022
СЕУЛ, 5 июля 2022 года — LG Electronics (LG) продолжает укреплять свои позиции в качестве крупнейшего игрока в секторе производства комплектующих для электромобилей (Electric Vehicle EV), подтверждая, что в первой половине 2022 года она получила заказы на сумму 8 триллионов корейских вон (KRW) на поставку своих бортовых устройств различным международным автопроизводителям.
Расширяя сотрудничество с крупнейшими мировыми автопроизводителями, включая Mercedes-Benz AG, Groupe Renault и General Motors, и поставляя свои системы P-OLED IVI для электромобилей заказчиков, LG стремится пополнить свое обширное портфолио.
Бизнес LG по разработке комплектующих для EV быстро растет благодаря трем основным предприятиям: LG Vehicle component Solutions (VS) Company, ZKW Group и LG Magna e-Powertrain.
ZKW Group, приобретенная LG в 2018 году, обладает ведущей на рынке технологией производства автомобильных фар, а также глобальной клиентурой, включающей BMW, Mercedes-Benz AG, Audi и Porsche. В то же время LG Magna e-Powertrain расширяет свою производственную базу по всему миру, добавляя третий производственный объект (Рамос-Ариспе, Коауила, Мексика) к существующим заводам в Инчхоне, Южная Корея, и Нанкине, Китай. Уже началось строительство объекта площадью 25 000 квадратных метров, открытие которого ожидается в 2023 году. Здесь планируется производить ключевые компоненты, такие как двигатели и инверторы, для нового поколения электромобилей General Motors.
В первой половине этого года стоимость заказов на передовые EV-компоненты LG превысила общую стоимость всех заказов за 2021 год (60 триллионов корейских вон) на 13 процентов. По прогнозам компании, к концу 2022 года общая сумма заказов, размещенных в ее подразделениях по производству компонентов для электромобилей, превысит 65 триллионов корейских крон.
Принимая во внимание снижение производства автомобилей из-за нехватки автомобильных полупроводников и других сохраняющихся глобальных проблем с поставками, эти показатели обнадеживают, поскольку консолидированные продажи подразделения LG по разработке компонентов для EV увеличились на 24 процента по сравнению с прошлым годом и достигли 6,7 триллиона KRW.
Согласно отчету аналитической компании Strategy Analytics, опубликованному в апреле 2022 года, LG уже сейчас лидирует на мировом рынке телематики, занимая 22,7% долю по состоянию на первый квартал 2022 года и двузначную процентную долю на рынке аудио, видео и навигации (Audio, Video and Navigation, AVN) с прошлого года.
«Опираясь на передовые технологии и прочные партнерские отношения с мировыми производителями, мы и впредь будем обеспечивать дифференцированные преимущества для наших заказчиков из автоиндустрии», – сказал Ын Сок Хён (Eun Seok-hyun), президент LG VS Company.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/pozitsii-lg-na-rynke-elekrtomobiley.html isCopied
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