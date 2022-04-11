ОБНОВЛЕННАЯ МАСКА LG PURICAREТМ С ФУНКЦИЕЙ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА УЛУЧШАЕТ ДЫХАНИЕ

АЛМАТЫ, 11 апреля 2022 года — LG Electronics (LG) представляет усовершенствованную маску LG PuriCare с функцией очистителя воздуха. В сравнении с инновационным очистителем воздуха LG, выпущенным в прошлом году, обновленная модель отличается улучшенной производительностью, а также удобной функцией усиления голоса и более легким дизайном. Новая версия маски была представлена ранее в Азии, а теперь доступна и в Казахстане.

Обновленная маска LG PuriCare с функцией очистителя воздуха оснащена автоматической системой управления воздушным потоком с помощью вентилятора, которая повышает комфорт при дыхании.1 В ней также установлены два фильтра H13 HEPA, такие же, как и в домашних воздухоочистителях премиум-класса, чтобы воздух был максимально чистым и безопасным.2 Вентиляторы DUAL Fan, оснащенные более компактным и легким двигателем, сочетаются с технологией управления воздушным потоком LG, которая определяет ритм дыхания пользователя и соответствующим образом регулирует поток воздуха, тем самым помогая дышать легче и естественнее.1 Эта передовая система также решает проблему одновременного ношения очков и маски, предотвращая запотевание линз при выдохе.







Новая маска LG PuriCare с функцией очистителя воздуха отличается изящным, стильным внешним видом и представлена в двух цветах: кремово-белом и океанском черном. Кроме того, продукт будет доступен в среднем и большом размерах, чтобы гарантировать лучшую фиксацию для большего числа потребителей. Бесшовный эргономичный дизайн маски позволяет минимизировать утечку воздуха вокруг носа и подбородка, обеспечивая плотное прилегание к лицу. При весе всего 94 грамма3 новая модель удобна для длительного ношения и идеально подходит для повседневного использования.







Чтобы облегчить общение при ношении маски LG PuriCare с функцией очистителя воздуха, LG представила технологию VoiceON. Используя микрофон и динамик, встроенные в прибор, VoiceON автоматически распознает начало разговора и четко воспроизводит голос пользователя, чтобы его можно было услышать и без труда понять.









Кроме того, последняя версия маски более удобна в дороге, благодаря аккумулятору с большей емкостью – 1000 мАч, который обеспечивает до 8 часов работы без подзарядки.5 В октябре этого года LG выпустила сопутствующее приложение для подключения к продукту через Bluetooth, с помощью которого можно отслеживать дыхание и интуитивно управлять маской со смартфона.







«Благодаря новым технологиям LG, улучшенный индивидуальный очиститель воздуха LG PuriCare позволяет пользователям дышать чистым воздухом, где бы они ни находились», – сказал Лю Чжэ-чхол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Наш новейший девайс также обеспечивает максимальное удобство в носке, а модный дизайн помогает потребителям выразить свой собственный уникальный стиль. LG продолжит выводить на рынок инновации, которые способствуют более здоровой и качественной жизни».





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1 Сертифицирован Ассоциацией очистки воздуха и проверен TÜVRheinland на способность автоматически регулировать поток воздуха в соответствии с потоком дыхания путем тестирования автоматической блокировки дыхания через симулятор дыхания в условиях дыхательного испытания 10-40 л/мин в научно-исследовательском центре LGElectronicsGasan с использованием тестовой модели AP551AWFA.

2 Блокирует до 99,95% вредных частиц с помощью H13 HEPA-фильтров со степенью очистки 99,95%, удаляя микрочастицы, такие как пыль, вирусы, бактерии и аллергены. Сертифицирован TÜVRheinland на способность устранять 99,7% вирусов и 99,0% бактерий. Сертифицирован KoreaAsthmaAllergyFoundation (KAF) на способность устранять 99,1% аллергии на пыльцу с использованием тестовой модели AP300AWFA (применимо к AP551AWFA). Модели и технические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от региона. Результат работы может меняться в зависимости от фактических условий окружающей среды и не гарантируется при длительном воздействии опасных сред после ношения маски.

3 Только продукт. Вес без учета аксессуаров.

4 Сертифицировано Корейским институтом электронных технологий, Центром поддержки звуковой индустрии нового поколения (NSSC) для получения более 0,75 (отлично) по оценке STI (индекс передачи звука) в соответствии со стандартами тестирования безэховой камеры и динамиков в Испытательной лаборатории Центра поддержки звуковой индустрии следующего поколения с использованием тестовой модели AP551AWFA.

5 При многократном использовании заряжается за 2 часа. Срок службы батареи зависит от фактического использования и других внешних факторов.