ТЕЛЕВИЗОРЫ LG 2022 ГОДА: ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ, ШИРОКИЙ ВЫБОР ДИАГОНАЛЕЙ И НОВЫЕ ФУНКЦИИ

АЛМАТЫ, 30 июня 2022 года– В Казахстане начались продажи продвинутой линейки телевизоров LG 2022 года, включая передовые модели LG OLED. Благодаря новейшим экранам, улучшенным технологиям обработки изображения, обновленной WebOS и ряду новых интеллектуальных функций и сервисов, новые телевизоры LG выводят качество просмотра и удобство использования на новый уровень.











LG OLED







Телевизоры LG OLED с самоподсвечивающимися пикселями, которые включаются и выключаются независимо друг от друга для обеспечения идеального черного цвета, натурального оттенка других цветов, а также бесконечной контрастности, многие годы лидируют на мировом рынке телевизоров премиум-класса. Технология матрицы OLED, не требующая задней подсветки, позволяет создавать тонкие и легкие модели уникальных форм-факторов, таких как сгибаемые и сворачиваемые телевизоры.











В 2022 году LG значительно расширила технические возможности телевизоров LG OLED, представив несколько серий нового поколения. Уже сейчас в Казахстане можно приобрести новые OLED телевизоры серий LG OLED evo C2, OLED B2 и A2.











Позже в рознице ожидается появление нового поколения телевизоров премиум класса LG SIGNATURE, телевизоров LG OLED новейшей серии G2, а также дизайнерских моделей LIFESTYLE в новой серии LG Objet с беспрецедентными форм-факторами для современного многофункционального дома, где общий ритм ежедневной жизни формируется из работы, учебы, отдыха и развлечений.











Телевизоры LG OLED новейшей серии G2 сочетают самые передовые технологии LG с изысканным элегантным дизайном Gallery. Серия G2 будет представлена телевизорами с диагональю экрана 77 и 65 дюймов.











Главной особенностью новой флагманской серии G2 является технология следующего поколения панелей OLED evo, которая в сочетании с мощным интеллектуальным процессором LG α (Alpha) 91 5 поколения и технологией Brightness Booster MAXTM2обеспечивает более высокую яркость реалистичного изображения с отличной четкостью и детализацией.











В Казахстане уже доступен самый большой телевизор LG OLED новой серии C2 – 83-дюймовая модель Smart OLED evo OLED83C2RLA. Этот телевизор, как серия G2 и ряд других моделей серии C2, оснащен панелью OLED evo следующего поколения. Всего в серии C2 2022 года представлены телевизоры с шестью различными диагоналями, включая 83, 77, 65, 55 и 48 дюймов, а также первый в мире 42-дюймовый OLED телевизор Smart OLED OLED42C2RLB, который идеально подходит для игр на консолях и ПК. Для всей серии OLED C2 характерен дизайн с тонкими рамками, придающий изысканный внешний вид телевизору.

В этом году LG представила телевизоры OLED новой серии 4К OLED B2 с частотой обновления экрана 120 Гц. В Казахстане уже доступен 65-дюймовый телевизор B2 4K Smart OLED65B2RLA и 55-дюймовая версия B2 4K Smart OLED65B2RLA. Стильный, исключительно тонкий дизайн телевизоров органично впишется в современный интерьер, а подставка Gallery Stand позволит разместить устройство в любом месте и аккуратно скрыть кабели.

Телевизоры LG OLED серии B2 обеспечивают высокое качество изображения благодаря современным панелям OLED и новейшему процессору LG α7 5 поколения, который передает невероятно яркие цвета с сохранением точности их передачи, улучшает передний план и фон изображения, придавая им естественную глубину, а также обеспечивает виртуальное преобразование 2-канального звука в виртуальный 5.1.2-канальный звук.

Телевизоры LG OLED B2 поддерживают форматы Dolby Vision IQ и Dolby Atmos для ярких впечатлений от просмотра художественного контента, а также технологию Dolby Vision Gaming 4K на частоте 120 Гц для более реалистичных игр. Благодаря времени отклика 1 мс, совместимости с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддержке VRR даже сверхбыстрые действия выглядят четкими и плавными.

Уже сейчас в Казахстане можно приобрести телевизоры LG 4K Smart OLED новой серии A2, включая 65-дюймовую модель A2 4K Smart OLED65A2RLA и модель A2 4K Smart OLED55A2RLA с диагональю 55 дюймов; позже ожидается появление телевизора с диагональю 48 дюймов.

Новаторский дизайн телевизоров LG OLED A2 создан по аналогии серии B2. Телевизоры данной серии оснащены таким же процессором LG α7 5 поколения с динамическим определением происходящего в кадре для оптимизации цветовых тонов и расширенного динамического диапазона (HDR).

Благодаря применению панелей OLED с частотой обновления экрана 60 Гц эти телевизоры станут отличным выбором для любителей просмотра кино дома, обеспечивая насыщенное и сверхконтрастное изображение. Данная серия также поддерживает форматы Dolby Vision IQ и Dolby Atmos.

LG QNED MINI LED









Укрепляя лидерские традиции на рынке ЖК телевизоров, LG в 2022 году представила расширенную линейку телевизоров LG QNED с собственной запатентованной технологией LG Quantum Dot NanoCell+, которая обеспечивает великолепную цветопередачу с увеличенной яркостью. Благодаря технологии точечного затемнения LG Телевизоры LG QNED Mini LED воспроизводят на экране насыщенные и точные цвета в самых ярких и затемненных участках кадра с повышенной контрастностью.

В телевизорах LG QNED Mini LED используется интеллектуальный процессор α7 5 поколения с поддержкой технологии Dynamic Tone Mapping, которая определяет состав кадра для оптимизации цветовых тонов и HDR с глубокой контрастностью.

Модельный ряд новых телевизоров LG QNED представлен в 2022 году сериями QNED MiniLED 876 и QNED 816.

В Казахстане уже сейчас можно приобрести 75-дюймовый телевизор QNED MiniLED 4K 75QNED876QB и 65-дюймовый телевизор QNED MiniLED 4K 65QNED876QB, в дальнейшем в этой серии ожидается появление моделей с диагональю 55 и 86 дюймов.

Высокое качество современных дисплеев с частотой обновления 120 Гц и технологиями Quantum Dot и NanoCell, используемых в телевизорах сериями QNED MiniLED 876 и QNED 816, обеспечивает отличные возможности для приятного просмотра фильмов в формате 4K на ультрабольшом экране. Процессор LG α7 5 поколения улучшает изображение на переднем план и фон, обеспечивая передачу естественной глубины и ярких и в то же время точных цветов. Совместимость с технологией AMD FreeSync Premium дает возможность наслаждаться динамичными играми с минимальными паузами, зависаниями и задержками ввода.

В телевизорах QNED MiniLED 876 для повышения контрастности и качества изображения используется прецизионная технология регулировки яркости с помощью точечного затемнения, которая позволяет свести к минимуму эффект «ореола».

В моделях серии LG QNED 816 используется технология регулировки яркости Dimming Pro. С помощью алгоритмов глубокого машинного обучения производится анализ объектов, после чего на блоки регулировки яркости подсветки передается точный управляющий сигнал, для формирования более четких, естественных изображений.

Телевизоры новой серии LG QNED 816 уже доступны в магазинах Казахстана, включая 75-дюймовую модель QNED 4K 75QNED816QA, а также модели QNED 4K 65QNED816QA, QNED 4K 55QNED816QA и QNED 4K 50QNED816QA с диагоналями 65, 55 и 50 дюймов соответственно, а позже ожидается самый большой 86-дюймовый экран.

В 2022 году LG продолжает поставки ЖК телевизоров с технологией LG NanoCell, успевшей завоевать признание миллионов пользователей по всему миру. Уже сейчас в Казахстане можно приобрести телевизоры LG NanoCell серий NANO806, NANO769 и NANO756, оснащенные интеллектуальным процессором α5 5 поколения с поддержкой изображения Real 4K3.

Процессор α5 Gen5 4K анализирует исходный контент и производит его оптимизацию для получения высококачественного изображения с улучшенной цветопередачей. Уникальная технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации неочищенных цветовых оттенков из волны RGB-сигнала. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц4, домашний просмотр фильмов превращается в настоящее кинотеатральное шоу, а поддержка технологий для гейминга обеспечивает полное погружение в современные видеоигры.

Из новой серии NANO769 в Казахстане уже можно приобрести 55-дюймовый телевизор NanoCell 55NANO769QA, а также модели NanoCell 43NANO769QA, NanoCell 50NANO769QA и NanoCell 65NANO769QA с диагоналями 43, 50 и 65 дюймов соответственно. Серия NANO756 представлена в продаже 65-дюймовой новинкой NanoCell 65NANO756QA, а также моделями NanoCell 43NANO756QA, NanoCell 50NANO756QA и NanoCell 55NANO756QA с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов, соответственно; позже ожидается появление моделей с диагоналями 75 и 86 дюймов.

Из серии NANO806, для которой характерна поддержка улучшенной технологии регулировки яркости Dimming Pro, доступен 55-дюймовый телевизор NanoCell 55NANO806QA, позже ожидается появление версий с диагональю 50 и 65 дюймов.

В 2022 году в списке доступных в Казахстане моделей телевизоров LG присутствует популярная Smart UHD серия UQ80 с кристально четким изображением Real 4K. Уже сейчас можно приобрести 75-дюймовую модель UQ80 4K Smart 75UQ80006LB. Ассортимент этой серии также представлен моделями UQ80 4K Smart70UQ80006LB, UQ80 4K Smart 65UQ80006LB, UQ80 4K Smart 60UQ80006LB, UQ80 4K Smart 55UQ80006LB, UQ80 4K Smart 50UQ80006LBи UQ80 4K Smart 43UQ80006LB с диагоналями 70, 65, 60, 55, 50 и 43 дюйма, соответственно.

1 Процессор α (Альфа) 9 5 поколения с искусственным интеллектом доступен в следующих моделях: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95

2 Усилитель яркости Brightness BoosterTM доступен только в серии LG OLED G2

3 Старшие модели серии NANO76 оснащены интеллектуальным процессором α7 пятого поколения

4 120 Гц у 86-дюймового телевизора NANO756