Кондиционер ARTCOOL Gallery Special A09GA1| до 25 м²

Дисклеймер

1) Воспоминания

*В целях безопасности, пожалуйста, убедитесь, что шнур питания отключен от сети перед разборкой передней панели кондиционbr> *Чтобы зарегистрировать кондиционер в приложенииера.

*Во время замены изображений обязательно надевайте перчатки для безопасности и будьте внимательны, чтобы не потерять какие-либо детали.

*Рекомендуемый размер изображения для установки в раму составляет (Ш)641 мм X (В)641 мм.

*Используйте прилагаемый магнит для крепления фотографии.

*Белая бумага, необходимая для замены фотографии, не предоставляется производителем и должна приобретатся покупателем отдельно.

*Подробную инструкцию по замене фотографий см. в Руководстве по замене фотографий, прилагаемом к изделию.

2) Непрямой поток воздуха

*В режиме «Непрямой (комфортный)» вентилятор блокирует поток воздуха, выходящий из нижней части внутреннего блока кондиционера и позволяет добиться мягкого обволакивающего потока воздуха..

*Нажатие кнопки «Energy/Jet» на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд включает функцию непрямого потока воздуха.

*Эта функция доступна через пульт дистанционного управления и ThinQ.

*Кондиционер поддерживает Wi-Fi и требует регистрации продукта через приложение LG ThinQ.< LG ThinQ и оптимизировать функциональность, убедитесь, что кондиционер подключен к домашнему Wi-Fi.

*Чтобы использовать функцию ThinQ, необходимо установить приложение «LG ThinQ» из Google Play Store или Apple Appap Store на свой смартфон и установить соединение по Wi-Fi. Подробные инструкции см. в разделе справки приложения.

*Обратите внимание, что приложение LG ThinQ может не работать на некоторых смартфонах, а некоторые функции могут отличаться в зависимости от продукта и страны.

(Перед использованием проверьте характеристики вашего телефона (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше)

*Функции приложения LG ThinQ могут различаться в зависимости от продукта и страны.

3) Очищение замораживанием

*Испытание TÜV Rheinland Корея подтвердило, что функция Очищение замораживанием в кондиционерах LG, обеспечивает эффективное снижения количества бактерий на основе результатов испытаний, проведенных в определенных условиях. Отчеты № KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG.

*Результаты теста получены в ходе испытаний в международно признанной лаборатории и свидетельствуют о степени снижения численности Pseudomonas aeruginosa на 99,0%, результат может отличаться в зависимости от фактических условий использования. Испытательное учреждение: TÜV Rheinland

Период испытаний: 2023. 04~05

Тестовая модель: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

Тестовые бактерии: подтверждено снижение уровня «Pseudomonas aeruginosa» до 99,0%;

*Функцией Freeze Cleaning можно управляться только через приложение ThinkQ.

*В зависимости от окружающей среды, время работы функции Freeze Cleaning может быть увеличено до 65 минут.

4) Автоочистка+

*Функция Auto Cleaning+ активируется после завершения работы кондиционера. В режиме Auto Cleaning+ изделие работает в режиме вентиляции для удаления оставшейся влаги из теплообменника. Режим Auto Cleaning+ активируется во время отправки продукта. С помощью приложения ThinQ вы можете настроить скорость обдува и сушки. Условия сушки устройства могут отличаться в зависимости от температуры или влажности воздуха в помещении.