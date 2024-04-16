Дисклеймер

1) Воспоминания

*Эта функция позволяет загрузить личную фотографию, выбрав настройку обложки на гланом экране в приложении ThinQ. Пожалуйста, обратитесь к приложению для получения подробных инструкций по использованию.

*Кондиционер поддерживает Wi-Fi и требует регистрации через приложение LG ThinQ.

*Чтобы зарегистрировать кондиционер в приложении LG ThinQ и оптимизировать его функциональность, убедитесь, что кондиционер подключен к домашнему Wi-Fi.

*Для использования функции ThinQ необходимо установить приложение "LG ThinQ" из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон и установить подключение к Wi-Fi. Подробные инструкции см. в разделе справки приложения.

*Обратите внимание, что приложение LG ThinQ может не работать на некоторых смартфонах, а некоторые функции могут отличаться в зависимости от продукта и страны.

(Перед использованием приложения проверьте характеристики вашего телефона (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше)

*Функции приложения LG ThinQ могут различаться в зависимости от продукта и страны.

2) Зеркальное отображение

*Эта функция может использоваться на смарт-устройствах, поддерживающих совместное использование экрана на базе Android.

*Функция зеркального отображения может быть ограничена для платного контента, защищенного авторскими правами.

*В зависимости от модели смарт-устройства название функции может отличаться.

3) Непрямой поток воздуха

*В режиме «Непрямой (комфортный)» жалюзи вентилятора блокирует поток воздуха, выходящий из нижней части внутреннего блока кондиционера и позволяет добиться мягкого обволакивающего потока воздуха.

*Нажатие кнопки «Energy/Jet» на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд включает функцию непрямого потока воздуха.

*Эта функция доступна через пульт дистанционного управления и ThinQ.

*Кондиционер поддерживает Wi-Fi и требует регистрации продукта через приложение LG ThinQ.

*Чтобы зарегистрировать кондиционер в приложении LG ThinQ и оптимизировать функциональность, убедитесь, что кондиционер подключен к домашнему Wi-Fi.

*Чтобы использовать функцию ThinQ, необходимо установить приложение «LG ThinQ» из Google Play Store или Apple Appap Store на свой смартфон и установить соединение по Wi-Fi. Подробные инструкции см. в разделе справки приложения.

*Обратите внимание, что приложение LG ThinQ может не работать на некоторых смартфонах, а некоторые функции могут отличаться в зависимости от продукта и страны.

(Перед использованием проверьте характеристики вашего телефона (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше)

*Функции приложения LG ThinQ могут различаться в зависимости от продукта и страны.

4) Очищение замораживанием

*Испытание TÜV Rheinland Корея подтвердило, что функция Freeze Cleaning в кондиционерах LG, обеспечивает эффективное снижения количества бактерий на основе результатов испытаний, проведенных в определенных условиях.

Отчеты № KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG.

*Результаты теста получены в ходе испытаний в международно признанной лаборатории и свидетельствуют о степени снижения численности Pseudomonas aeruginosa на 99,0%, результат может отличаться в зависимости от фактических условий использования.

Испытательное учреждение: TÜV Rheinland

Период испытаний: 2023. 04~05

Тестовая модель: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

Тестовые бактерии: подтверждено снижение уровня «Pseudomonas aeruginosa» до 99,0%

*Функцией Freeze Cleaning можно управляться только через приложение ThinkQ.

*В зависимости от окружающей среды, время работы функции Freeze Cleaning может быть увеличено до 65 минут.

5) Автоочистка+

*Функция Auto Cleaning+ активируется после завершения работы кондиционера. В режиме Auto Cleaning+ изделие работает в режиме вентиляции для удаления оставшейся влаги из теплообменника. Режим Auto Cleaning+ активируется во время отправки продукта. С помощью приложения ThinQ вы можете настроить скорость обдува и сушки. Условия сушки устройства могут отличаться в зависимости от температуры или влажности воздуха в помещении.