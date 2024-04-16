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Кондиционер LG ARTCOOL Gallery Premium A09GA2 | до 25 м²
Искусство без границ — у вас дома
Превратите бытовую технику в произведение искусства благодаря 27" Full HD LCD дисплею, который продемонстрирует любой шедевр.
*Данное изображение является постановочным и создано в иллюстративных целях для облегчения понимания. Возможны различия в зависимости от условий установки продукта.
Создайте свою домашнюю коллекцию
Обновите стиль вашего дома с помощью коллекции произведений искусства, созданной вами.
*С помощью пульта дистанционного управления можно выбрать или настроить отображение основного изображения, анимированного изображении, специального изображения, картины известного художника с помощью кнопки настроек в нижней части экрана продукта.
*Данную функцию также можно настроить через приложение ThinQ.
Ваши ценные моменты —
с телефона на дисплей кондиционера
Загружайте любимые фото, создавая драгоценную фотогалерею1).
*Данное изображение является постановочным и создано в иллюстративных целях для облегчения понимания. Возможны различия в зависимости от условий установки продукта.
Транслируйте экран телефона на дисплей кондиционера2)
Расширьте возможности развлечений
*Данное изображение является постановочным и создано в иллюстративных целях для облегчения понимания.
Простой контроль
Удобный виджет для кондиционирования воздуха
Легко отслеживайте температуру, влажность, охлаждение, потребление энергии и качество воздуха с помощью виджета на экране.
Дистанционное управление
Новый удобный пульт дистанционного управления
Используйте функцию указателя на пульте для простого и удобного управления.
*Данное изображение является постановочным и создано в иллюстративных целях для облегчения понимания. Возможны различия в зависимости от условий установки продукта.
Наполните каждый день свежестью
Погружение в прохладу благодаря трехстороннему воздушному потоку
Благодаря распределнию воздуха через левую, правую и нижнюю части, освежающий поток воздуха попадает в каждый уголок вашей комнаты.
*Это изображение создано в иллюстративных целях для лучшего понимания. Возможны различия в зависимости от реальных условий установки продукта.
*Во время работы воздух одновременно подается в трех направлениях — через выходные отверстия, расположенные слева, справа и внизу устройства.
Приятная и комфортная прохлада
Скрытые жалюзи искусно распределяют воздух по всему помещению, обеспечивая равномерный, непрямой поток 3).
*Данное изображение является постановочным и создано в иллюстративных целях для облегчения понимания. Возможны различия в зависимости от условий установки продукта.
Очищение замораживанием
Сохраняйте внутреннюю часть кондиционера безупречно чистой
Очистка труднодоступных мест внутри кондиционера становится проще с режимом очистки методом замораживания теплообменника внутреннего блока4). После размораживания талый лед смывает пыль и загрязнения, вызывающие запах. Далее теплообменник просушивается вентилятором.
*Данное изображение является постановочным и создано в иллюстративных целях для облегчения понимания. Возможны различия в зависимости от условий установки продукта.
Auto Clean+
Функция Auto Clean+5) активируется после использования кондиционера, продувая воздух для удаления влаги.
Время очистки автоматически устанавливается на 20 минут в зависимости от условий использования. Отрегулируйте объем воздуха для более быстрой и эффективной сушки или бесшумной работы.
*Данное изображение является постановочным и создано в иллюстративных целях для облегчения понимания. Возможны различия в зависимости от условий установки продукта.
Дисклеймер
1) Воспоминания
*Эта функция позволяет загрузить личную фотографию, выбрав настройку обложки на гланом экране в приложении ThinQ. Пожалуйста, обратитесь к приложению для получения подробных инструкций по использованию.
*Кондиционер поддерживает Wi-Fi и требует регистрации через приложение LG ThinQ.
*Чтобы зарегистрировать кондиционер в приложении LG ThinQ и оптимизировать его функциональность, убедитесь, что кондиционер подключен к домашнему Wi-Fi.
*Для использования функции ThinQ необходимо установить приложение "LG ThinQ" из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон и установить подключение к Wi-Fi. Подробные инструкции см. в разделе справки приложения.
*Обратите внимание, что приложение LG ThinQ может не работать на некоторых смартфонах, а некоторые функции могут отличаться в зависимости от продукта и страны.
(Перед использованием приложения проверьте характеристики вашего телефона (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше)
*Функции приложения LG ThinQ могут различаться в зависимости от продукта и страны.
2) Зеркальное отображение
*Эта функция может использоваться на смарт-устройствах, поддерживающих совместное использование экрана на базе Android.
*Функция зеркального отображения может быть ограничена для платного контента, защищенного авторскими правами.
*В зависимости от модели смарт-устройства название функции может отличаться.
3) Непрямой поток воздуха
*В режиме «Непрямой (комфортный)» жалюзи вентилятора блокирует поток воздуха, выходящий из нижней части внутреннего блока кондиционера и позволяет добиться мягкого обволакивающего потока воздуха.
*Нажатие кнопки «Energy/Jet» на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд включает функцию непрямого потока воздуха.
*Эта функция доступна через пульт дистанционного управления и ThinQ.
*Кондиционер поддерживает Wi-Fi и требует регистрации продукта через приложение LG ThinQ.
*Чтобы зарегистрировать кондиционер в приложении LG ThinQ и оптимизировать функциональность, убедитесь, что кондиционер подключен к домашнему Wi-Fi.
*Чтобы использовать функцию ThinQ, необходимо установить приложение «LG ThinQ» из Google Play Store или Apple Appap Store на свой смартфон и установить соединение по Wi-Fi. Подробные инструкции см. в разделе справки приложения.
*Обратите внимание, что приложение LG ThinQ может не работать на некоторых смартфонах, а некоторые функции могут отличаться в зависимости от продукта и страны.
(Перед использованием проверьте характеристики вашего телефона (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше)
*Функции приложения LG ThinQ могут различаться в зависимости от продукта и страны.
4) Очищение замораживанием
*Испытание TÜV Rheinland Корея подтвердило, что функция Freeze Cleaning в кондиционерах LG, обеспечивает эффективное снижения количества бактерий на основе результатов испытаний, проведенных в определенных условиях.
Отчеты № KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG.
*Результаты теста получены в ходе испытаний в международно признанной лаборатории и свидетельствуют о степени снижения численности Pseudomonas aeruginosa на 99,0%, результат может отличаться в зависимости от фактических условий использования.
Испытательное учреждение: TÜV Rheinland
Период испытаний: 2023. 04~05
Тестовая модель: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Тестовые бактерии: подтверждено снижение уровня «Pseudomonas aeruginosa» до 99,0%
*Функцией Freeze Cleaning можно управляться только через приложение ThinkQ.
*В зависимости от окружающей среды, время работы функции Freeze Cleaning может быть увеличено до 65 минут.
5) Автоочистка+
*Функция Auto Cleaning+ активируется после завершения работы кондиционера. В режиме Auto Cleaning+ изделие работает в режиме вентиляции для удаления оставшейся влаги из теплообменника. Режим Auto Cleaning+ активируется во время отправки продукта. С помощью приложения ThinQ вы можете настроить скорость обдува и сушки. Условия сушки устройства могут отличаться в зависимости от температуры или влажности воздуха в помещении.
Вопросы и ответы
Функция зеркального отображения экрана работает на всех телефонах?
Эту функцию можно использовать на смарт-устройствах, поддерживающих функцию совместного использования экрана на базе Android. Функция зеркалирования может быть ограничена для платного контента, защищенного авторским правом. В зависимости от модели смарт-устройства название функции может отличаться.
Как работает функция Auto Clean+?
— После остановки работы кондиционера функция сушки запускается автоматически. После запуска функции автоматической сушки кондиционер некоторое время будет работать в режиме вентилятора, чтобы удалить оставшуюся влагу из теплообменника.
— Влажность приводит к росту плесени и бактерий, поэтому мы рекомендуем настроить кондиционер на автоматическую сушку, чтобы он оставался чистым. В зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении сухость в помещении может меняться.
— При настройке функции автоматической сушки она будет отображаться на экране пульта дистанционного управления.
*Эта функция может работать по-разному в зависимости от модели.
*Если кондиционер работает в режиме таймера и таймера сна, функция автоматической сушки не будет работать, и кондиционер выключится.
Где следует установить кондиционер?
— Кондиционер должен быть установлен в месте, где может быть обеченен слив конденсата. Слив из кондиционера должен иметь возможность естественного стока без застоя посередине. Сливной шланг должен быть установлен как минимум на 1/100 вниз без уклона вверх.
— Выберите место, в котором легко установить трубопровод хладагента и легко подключить металлический трубопровод хладагента.
— Выберите место с хорошей циркуляцией холодного воздуха.
Где следует установить наружный блок кондиционера?
— Наружный блок должен быть установлен в безопасном месте, к которому легко получить доступ в случае неисправности.
— Избегайте попадания прямых солнечных лучей и выбирайте хорошо проветриваемое место.
— Выберите место, на которое не влияет шум, создаваемый наружным блоком.
— Выберите место, в котором легко подключить металлическую трубу, которая соединяется с внутренним блоком.
— На трубе наружного блока могут образовываться капли воды и капать, поэтому выбирайте место, которое не будет повреждено из-за этого.
Могу ли я самостоятельно установить или снять (демонтировать) кондиционер?
— При установке или демонтаже кондиционера убедитесь, что установку и демонтаж выполняет профессионал, сертифицированный производителем для установки и демонтажа с использованием оригинальных деталей.
— Установка или демонтаж кондиционера непрофессионалом может привести к таким неисправностям, как пожар, поражение электрическим током, утечка хладагента и неправильная работа.
Как сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, потребляемую кондиционером?
1) Температура наружного воздуха при работе кондиционера: чем выше температура наружного воздуха, тем больше потребляется энергии.
2) Базовое энергопотребление (влияние прогрессивного налога): чем выше базовое энергопотребление, тем выше будет счет за электроэнергию из-за прогрессивного налогообложения.
3) Использование функций кондиционера: при использовании функции энергосбережения энергопотребление снижается (по сравнению с обычным режимом). (Однако, при использовании функции энергосбережения охлаждающая способность может быть снижена для снижения энергопотребления).
4) Установка желаемой температуры: чем ниже желаемая температура, тем дольше и чаще работает наружный блок.
Увеличение желаемой температуры сокращает время работы наружного блока, снижая энергопотребление.
Характеристики
-
Макс. мощность охлаждения (Вт)
3700
-
Макс. мощность нагрева (Вт)
4100
Все характеристики
ОБЩЕЕ
-
Макс. мощность охлаждения (Вт)
3700
-
Площадь охлаждения (м2)
21.1
-
Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)
2600 / 890
-
Потребляемая мощность при охлаждении, Номинальная/мин (Вт)
623 / 200
-
Площадь обогрева (м2)
17.6
-
Макс. мощность нагрева (Вт)
4100
-
Мощность нагрева номин./мин (Вт)
3300 / 890
-
Потребляемая мощность нагрева номин./мин. (Вт)
808 / 200
-
Размеры внутреннего блока_ШxВxГ (мм)
652x158x652
-
Вес внутреннего блока (кг)
20.3
-
Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)
770x545x288
-
Вес наружного блока (кг)
29.9
-
Вес наружного блока (фунты)
N/A
-
Тип продукта
Настенная система
-
Номинальное входное напряжение (В, Гц)
220 ~ 240, 50
-
Тип хладагента
R32
-
Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
N/A
-
Уровень шума (Нагрев) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
N/A
ОЧИСТКА ВОЗДУХА
-
Ионизатор
Да
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
8806096235454
СООТВЕТСТВИЕ
-
Название модели продукта
S3NM09EL26A.EK6GERU
-
Месяц запуска (ГГГГ-MM)
2024-04
-
Производитель (импортер)
LG Electronics
-
Тип продукта и название модели
Wall Mounted
УДОБСТВО
-
Дистанционный контроллер
Да
-
Автоматический перезапуск
Да
-
Режим вентилятора
Да
-
Индикатор очистки фильтра
Да
-
Операция принудительного переключения
Да
-
Обнаружение человека
Нет данных
-
Низкий уровень шума
Да
-
Резервирование
Да
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Да
-
Голосовое управление (устройство стороннего производителя)
Нет данных
ОХЛАЖДЕНИЕ
-
Комфортное кондиционирование
Да
-
Скорость вентилятора
6 положений
-
Мощность охлаждения
Да
СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
-
Осушение воздуха
Да
-
Датчик влажности
Да
ДИЗАЙН
-
Цвет (корпуса)
Кремово-белый
-
Дисплей
LCD
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
-
Активный контроль энергопотребления
Нет данных
-
Демонстрация расхода электричества
Да
-
Мониторинг энергопотребления
Да
-
Энергосбережение (Охлаждение)
Да
-
ICA (контроль силы тока)
Нет данных
-
кВт Менеджер
Да
ФИЛЬТР
-
Фильтр аллергенов
Нет данных
-
Фильтр тонкой пыли
Нет данных
-
Предварительный фильтр
Да
НАГРЕВ
-
Мощность нагрева
Да
ГИГИЕНА
-
Автоматическая очистка
Да
-
Чистка теплообменника
Да
НАРУЖНЫЙ БЛОК
-
Название модели наружного блока
S3UM09EL26A.EC6GERU
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A09GA2
Кондиционер LG ARTCOOL Gallery Premium A09GA2 | до 25 м²