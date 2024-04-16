Кондиционер LG ARTCOOL Mirror, AC09BK | до 27 м²

* Голосовое управление возможно после сопряжения приложений LG ThinQ и Yandex и при наличии Умной колонки с Голосовым помощником Алиса

* LG SmartThinQ теперь переименован в LG ThinQ.

* Интеллектуальные функции и голосовой помощник могут различаться в зависимости от страны и модели. Обратитесь к местному продавцу или в компанию LG за информацией о доступности услуг.

* Умная колонка с голосовым управлением не входит в комплект.