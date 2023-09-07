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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², стильный дизайн, ионизация, умный дом ThinQ
LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², стильный дизайн, ионизация, умный дом ThinQ
DUAL Inverter Compressor™
*1 год гарантии на кондиционер
*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
* Испытание проведено компанией INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. (Отчет об испытании N: IF 1 3-REO0573)
* Размер камеры для испытаний: 52 м3 объем
* Результаты испытания могут отличаться от результатов в условиях реального помещения
* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
Активный контроль энергии
Автоматическая очистка
Вертикальные 6-ступенчатые заслонки
Комфортный сон
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
-
837 × 302 × 189
-
Indoor Unit Weight(kg)
-
8.5
-
Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
-
717 × 483 × 230
-
Outdoor Unit Weight(kg)
-
28
-
Rated Input Voltage(V, Hz)
-
230 / 50
-
Refrigerant Type
-
R410a
-
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