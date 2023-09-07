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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², стильный дизайн, ионизация, умный дом ThinQ

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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², стильный дизайн, ионизация, умный дом ThinQ

AM12BP

LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², стильный дизайн, ионизация, умный дом ThinQ

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Стильный дизайн ARTCOOL

Кондиционер LG Artcool разработан, чтобы идеально вписываться в минималистичный или классический стиль вашего дома. Зеркальная поверхность лицевой панели продукта отражает окружающую обстановку, акцентируя внимание интерьере и обеспечивая его целостность, а также символизирует безвременность красоты благодаря прочности стекла.
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DUAL Inverter Compressor™ с 10-летней гарантией

Технология DUAL Inverter Compressor™ от LG решает проблему неправильной, неэффективной и шумной работы кондиционера, благодаря чему он охлаждает быстрее, служит дольше и работает тише. А с 10-летней гарантией на компрессор пользователи могут наслаждаться преимуществами кондиционеров LG еще дольше.

DUAL Inverter Compressor™

Компрессор с большей частотой вращения экономит больше энергии и быстрее охлаждает

10 лет гарантии

Получено подтверждение от TUV Rheinland на 10-летний срок службы продукта

TUV Rheinland

TUV Rheinland, Подтверждение быстрого охлаждения и экономии энергии (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)

*1 год гарантии на кондиционер
*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

Welcome Video / Screen

Экономия энергии и быстрое охлаждение

Инверторный компрессор регулирует скорость компрессора для поддержания желаемого уровня температуры. Более того, DUAL Inverter Compressor™ с экономичной частотой рабочего диапазона позволяет экономить больше энергии, чем обычный компрессор. Благодаря технологии DUAL Inverter Compressor™, воздух распространяется дальше и быстрее.
Экономия энергии и быстрое охлаждение<br> Посмотреть видео Экономия энергии и быстрое охлаждение<br> Посмотреть видео

Ионизатор

Более 3 млн ионов не только очищают воздух, проходящий через кондиционер, но и устраняют вредные вещества и запахи, окружающие устройство. Доказано, что ионизатор уничтожает более 99% всасываемых бактерий за 60 минут. (уничтожает кишечную палочку более чем на 99,9% за 30 минут, а золотистый стафилококк более чем на 99,6%
за 60 минут).

* Испытание проведено компанией INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. (Отчет об испытании N: IF 1 3-REO0573)
* Размер камеры для испытаний: 52 м3 объем
* Результаты испытания могут отличаться от результатов в условиях реального помещения

Less Wrinkles, More Hygienic3


Легко управляйте своим кондиционером в любое время и из любого места с помощью устройства с Wi-Fi и эксклюзивного приложения LG для управления бытовой техникой.

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Технология Smart Diagnosis

Технология Smart Diagnosis позволяет пользователям без труда проверять настройки, установки, а также искать неисправности и прочую информацию прямо через смартфон.
Низкий уровень шума

Низкий уровень шума

Кондиционеры LG работают с низким уровнем шума благодаря уникальному наклонному вентилятору и технологии DUAL Inverter Compressor™ от LG, которые позволяют устранить лишний шум и делают работу более плавной.

Защита от высокого напряжения

LG PCB (Power Circuit Board — панель сети электропитания) была улучшена, чтобы повысить ее устойчивость к перепадам напряжения, тем самым обеспечивая защиту от высокого напряжения или скачков, и значительно продлевая срок службы кондиционера.

Быстрая и простая установка

Кондиционеры LG разработаны для более простой и эффективной установки вне зависимости от обстановки и количества человек, участвующих в процессе. За счет сокращения рабочей силы и времени, необходимого для установки, теперь можно установить больше кондиционеров в большем количестве домов за более короткий срок.

Активный контроль энергии

Функция активного контроля энергии позволяет выбирать уровень энергопотребления в зависимости от ситуации. Наслаждайтесь прохладной и комфортной атмосферой с экономией энергии.

Jet Cool

Оптимизированный дизайн воздуховыпускного отверстия обеспечивает более мощный поток воздуха, тем самым быстро охлаждая комнату.

Автоматическая очистка

Функция комплексной автоматической очистки предотвращает развитие бактерий и плесени на теплообменнике, тем самым обеспечивая более приятную и комфортную атмосферу для пользователя.

Фильтр для улавливания микропыли

Фильтр микропыли улавливает и устраняет вредные микрочастицы, включая бактерии и пыль, тем самым обеспечивая свежесть и чистоту воздуха.

Вертикальные 6-ступенчатые заслонки

Пользователи могут выбирать направление лопатки из 6 предустановленных положений, чтобы добиться желаемого направления движения воздуха.

Четырехстороннее распределение

Кондиционеры LG обеспечивают прохладу воздуха в каждом уголке вашей комнаты. Функция четырехстороннего распределения быстро и эффективно подает воздух в нескольких направлениях.

Технология Jet Dry

Технология Jet Dry ставит в приоритет осушение воздуха в помещении с высоким уровнем влажности, делая его более сухим и свежим.

Gold Fin™

Технология Gold Fin™ гарантирует лучшую устойчивость поверхности к коррозии и существенно повышает долговечность теплообменника.

Комфортный сон

Режим комфортного сна обеспечивает наилучшие условия для сна за счет автоматической настройки 3 различных функций (непрямой поток воздуха/время простоя на 7 часов/теплый воздух и логика времени сна).

Двойной защитный фильтр

Двойной защитный фильтр улавливает пыль размером более 10 мкм.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Все характеристики

GENERAL

Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

837 × 302 × 189

Indoor Unit Weight(kg)

8.5

Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

717 × 483 × 230

Outdoor Unit Weight(kg)

28

Rated Input Voltage(V, Hz)

230 / 50

Refrigerant Type

R410a

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AM12BP

LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², стильный дизайн, ионизация, умный дом ThinQ

Найти онлайн