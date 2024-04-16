Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Кондиционер LG DUALCool, Dual Inverter, D12TT | до 36 м²

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Кондиционер LG DUALCool, Dual Inverter, D12TT | до 36 м²

Кондиционер LG DUALCool, Dual Inverter, D12TT | до 36 м²

D12TT
  • Передний план
  • Передний открытый вид 1
  • Передний открытый вид 2
  • Вид справа
  • Правый боковой открытый вид 1
  • Правый боковой открытый вид 2
  • Правый боковой открытый вид 3
  • Вид слева
  • Левая сторона, открытый вид 1
  • Левая сторона, открытый вид 2
  • Левая сторона, открытый вид 3
  • Вид сверху в перспективе
  • Боковой вид в перспективе
Передний план
Передний открытый вид 1
Передний открытый вид 2
Вид справа
Правый боковой открытый вид 1
Правый боковой открытый вид 2
Правый боковой открытый вид 3
Вид слева
Левая сторона, открытый вид 1
Левая сторона, открытый вид 2
Левая сторона, открытый вид 3
Вид сверху в перспективе
Боковой вид в перспективе

Основные характеристики

  • Умный дом LG ThinQ™
  • Быстрое охлаждение
  • Экономия электроэнергии
  • Низкий уровень шума
  • Легкая и быстрая установка
Больше

Умное Управление для Умной Жизни

Умное Управление для Умной Жизни

Подключайтесь и управляйте из любой точки мира

Подключайте кондиционер к приложению LG ThinQ™ и управляйте проще, чем когда-либо.

Эффективное Обслуживание Продукта

Приложение LG ThinQ™ постоянно отслеживает работу вашего кондиционера и предлагает различные подсказки по улучшению работы и состоянию фильтров

* Голосовое управление возможно после сопряжения приложений LG ThinQ и Yandex и при наличии Умной колонки с Голосовым помощником Алиса

* LG SmartThinQ теперь переименован в LG ThinQ. 

* Интеллектуальные функции и голосовой помощник могут различаться в зависимости от страны и модели. Обратитесь к местному продавцу или в компанию LG за информацией о доступности услуг. 

* Умная колонка с голосовым управлением не входит в комплект.

Женщина растягивается на полу. На заднем плане работает кондиционер, и над женщиной и комнатой струится голубой воздух. Логотип Dual Inverter находится в правом нижнем углу.

Быстрое Охлаждение, Максимальный Комфорт

Быстрое и комфортное охлаждение с LG DUAL Inverter Compressor™.
На заднем плане - заснеженный горный пейзаж. Вид спереди на кондиционер находится на переднем плане, из устройства выдувается воздух. Логотип LG находится в центре устройства, а логотип Dual Inverter, логотип ThinQ и логотип Dual Inverter с 10-летней гарантией видны по бокам передней панели. Панель качества воздуха подсвечивается зеленым цветом с правой стороны. Логотип Dual Inverter находится в правом нижнем углу видео.

Быстрое Охлаждение, Максимальный Комфорт

Быстрое и комфортное охлаждение с LG DUAL Inverter Compressor™.

Проверено TUV

Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) охлаждают на 40 % быстрее, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DAO). * Начальная температура (35 ℃ снаружи, 33 ℃ в помещении), заданная температура (26 ℃).

На заднем плане лесной пейзаж, сбоку видна половина кондиционера LG. Логотип LG и логотип Dual Inverter можно увидеть на машине, а панель качества воздуха горит зеленым цветом. Перед кондиционером на выдув воздуха три значка обозначающие чистый воздух, деньги и энергию. Справа от устройства находится логотип Dual Inverter и изображение Dual Dual Inverter. Далее справа находится гистограмма. Полосы увеличиваются, указывая на увеличение потраченных денег, а затем опускаются, показывая, что двойной инвертор экономит деньги клиентов.

Экономьте на Счетах за Энергию и Сохраните Планету

Сократите энергопотребление и счета за электроэнергию благодаря более эффективному охлаждению.
На заднем плане лесной пейзаж, сбоку видна половина кондиционера LG. Логотип LG и логотип Dual Inverter можно увидеть на машине, а панель качества воздуха горит зеленым цветом. Перед кондиционером на выдув воздуха три значка обозначающие чистый воздух, деньги и энергию. Справа от устройства находится логотип Dual Inverter и изображение Dual Dual Inverter. Далее справа находится гистограмма. Полосы увеличиваются, указывая на увеличение потраченных денег, а затем опускаются, показывая, что двойной инвертор экономит деньги клиентов.

Экономьте на Счетах за Энергию и Сохраните Планету

Сократите энергопотребление и счета за электроэнергию благодаря более эффективному охлаждению.

Проверено TUV

Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) экономят до 70 % больше энергии, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DAO). *Начальная температура (35℃ снаружи, 33℃ в помещении), заданная температура (26 ℃), время тестирования (8 часов).

Женщина отдыхает на диване в гостиной, над ней на стене установлен кондиционер LG. Синие потоки воздуха на изображении указывают на то, что он включен и охлаждает комнату.

Эффективная и Тихая Работа

Спите спокойно с кондиционером. Тихая работа не доставит вам неудобств.

* Согласно внутренним испытаниям LG, уровень шума кондиционера LG DUAL Inverter ниже 19 дБА. (Модель - V10API)

Быстрая и Легкая Установка

Наслаждайтесь прохладным воздухом быстрее с кондиционером, установка которого требует меньше времени и усилий.

4 Уровня Потребления Энергии

Контролируйте потребление электроэнергии в зависимости от условий: будь то один человек или вся семья

Вид спереди на кондиционер LG с полностью невидимым внешним видом, поэтому можно увидеть внутреннюю работу машины. Устройство работает, а затем синий свет, механизм автоматической очистки, включается и омывает машину синим светом. Логотип AutoCleaning находится в правом верхнем углу.
Автоматическая очистка

Автоматическая Очистка Внутреннего Блока

Автоматическое осушение внутреннего блока от остаточной влаги для постоянной чистоты
Демонстрируется работа DUAL Inverter Compressor сквозь почти невидимый корпус. Рядом находится логотип DUAL Inverter и два значка, обозначающие вентилятор и компрессор.
DUAL Inverter Compressor™

Эффективнее, Быстрее, Надежнее, Тише

с технологией DUAL Inverter Compressor™

10 Лет Гарантии

Уверенность в качестве работы компрессора с 10-летней гарантией.

Более Комфортная Обстановка для Сна

Испытайте самые комфортные условия для сна с автоматически регулируемыми функциями*.

*Когда активирована функция комфортного сна.

Простой Контроль Энергопотребления

Дисплей информирует вас, чтобы вы могли легко отслеживать и снижать потребление энергии*.

*Потребление энергии при работе кондиционера.

Кондиционер LG установлен на стене и виден сбоку. Верхняя панель парит вверху, видны внутренние фильтры. Линия от предварительного фильтра ведет к увеличенному кругу, показывающему пыль, попавшую в предварительный фильтр. Логотип Pre-Filter отображается в правом нижнем углу.
Пре-фильтр

Останавливает Крупные Частицы Пыли с Самого Начала

Фильтр, задерживающий крупные частицы пыли в самом начале.
Четыре изображения, представляющие четыре сезона года, объединены в коллаж, как будто картина на стене с установленным прямо над каждым сезонным изображением кондиционером LG, выдувающим прохладный воздух.

Быстрое и Мощное Охлаждение и Обогрев

Комфорт круглый год: охлаждение летом, обогрев зимой с компрессором DUAL Inverter

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

D12TT
Площадь помещения
до 36 м²
Основная технология
Компрессор Dual Inverter
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г)
837 x 308 x 189
Особенности
Удаленное управление ThinQ, Быстрой охлаждение, Низкий уровень шума

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Тип кондиционера

    Настенная сплит система

  • Режим Лето/Зима

  • Тип мотора

    DUAL Inverter Compressor™

  • Максимальная площадь охлаждения, м²

    до 36

  • Мощность охлаждения, кВт.

    3.52

  • Мощность обогрева, кВт.

    3.52

  • Класс энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев)

    А/А

  • Потребление электроэнергии (охлаждение/обогрев), кВт*ч/год

    543 / -

  • Диапазон рабочей температуры (охлаждение), ⁰C

    18 ~ +48

  • Диапазон рабочей температуры (обогрев), ⁰C

    -5 ~ +24

ХЛАДАГЕНТ

  • Тип

    R410A

  • Количество, грамм

    850

  • Дополнительная заправка, г/м

    20

  • Управление

    Капиллярный

  • Коэффициент глобального потепления

    2087.5

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

  • Уровень шума, охлаждение (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.

    - / 42 / 36 / 28 / 21

  • Уровень шума, обогрев (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.

    - / 42 / 36 / 31

  • Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм

    837 x 308 x 189

  • Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм

    909 x 383 x 256

  • Вес без упаковки, кг

    8.32

  • Вес в упаковке, кг

    10.35

НАРУЖНЫЙ БЛОК

  • Скорость вращения при охлаждении, об/мин (Мин ~ Макс)

    230 ~ 1000

  • Скорость вращения при обогреве, об/мин (Мин ~ Макс)

    230 ~ 1000

  • Уровень шума, охлаждение, дБ

    51

  • Уровень шума, обогрев, дБ

    53

  • Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм

    717 x 483 x 230

  • Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм

    837 x 530.5 x 317

  • Вес без упаковки, кг

    25.77

  • Вес в упаковке, кг

    27.52

ТРУБОПРОВОД

  • Жидкость, мм/[дюймы]

    6.35 [1/4]

  • Газ, мм/[дюймы]

    9.52 [3/8]

  • Дренажный шланг (внутренний/наружный), мм

    16.0/21.5

  • Длина шлангов (мин ~ средняя ~ макс), м

    3 ~ 7.5 ~ 15

  • Максимальный перепад по высоте (между внутренним и наружным блоками), м

    7

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

  • Wi-Fi

  • UVnano™

    -

  • Автоматическая очистка

  • Ионизация

    -

  • Таймер

    до 24 часов

  • Антикоррозионное покрытие GoldFin™

ПОТОК ВОЗДУХА

  • Регулировка по горизонтали

    -

  • Регулировка по вертикали

    6 ступеней

  • Быстрое охлаждение / Быстрый нагрев (Jet Cool)

    ● / ●

  • Технология Energy Control

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Внутренний блок

  • Наружный блок

  • Инструкция по эксплуатации

  • Пульт управления

ГАРАНТИЯ

  • 1 год

  • 10 лет на компрессор

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами