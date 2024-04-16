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Кондиционер LG DUALCool, Dual Inverter, D12TT | до 36 м²
Умное Управление для Умной Жизни
Подключайтесь и управляйте из любой точки мира
Подключайте кондиционер к приложению LG ThinQ™ и управляйте проще, чем когда-либо.
Эффективное Обслуживание Продукта
Приложение LG ThinQ™ постоянно отслеживает работу вашего кондиционера и предлагает различные подсказки по улучшению работы и состоянию фильтров
* Голосовое управление возможно после сопряжения приложений LG ThinQ и Yandex и при наличии Умной колонки с Голосовым помощником Алиса
* LG SmartThinQ теперь переименован в LG ThinQ.
* Интеллектуальные функции и голосовой помощник могут различаться в зависимости от страны и модели. Обратитесь к местному продавцу или в компанию LG за информацией о доступности услуг.
* Умная колонка с голосовым управлением не входит в комплект.
Проверено TUV
Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) охлаждают на 40 % быстрее, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DAO). * Начальная температура (35 ℃ снаружи, 33 ℃ в помещении), заданная температура (26 ℃).
Проверено TUV
Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) экономят до 70 % больше энергии, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DAO). *Начальная температура (35℃ снаружи, 33℃ в помещении), заданная температура (26 ℃), время тестирования (8 часов).
* Согласно внутренним испытаниям LG, уровень шума кондиционера LG DUAL Inverter ниже 19 дБА. (Модель - V10API)
10 Лет Гарантии
Уверенность в качестве работы компрессора с 10-летней гарантией.
Более Комфортная Обстановка для Сна
Испытайте самые комфортные условия для сна с автоматически регулируемыми функциями*.
*Когда активирована функция комфортного сна.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Тип кондиционера
Настенная сплит система
-
Режим Лето/Зима
•
-
Тип мотора
DUAL Inverter Compressor™
-
Максимальная площадь охлаждения, м²
до 36
-
Мощность охлаждения, кВт.
3.52
-
Мощность обогрева, кВт.
3.52
-
Класс энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев)
А/А
-
Потребление электроэнергии (охлаждение/обогрев), кВт*ч/год
543 / -
-
Диапазон рабочей температуры (охлаждение), ⁰C
18 ~ +48
-
Диапазон рабочей температуры (обогрев), ⁰C
-5 ~ +24
ХЛАДАГЕНТ
-
Тип
R410A
-
Количество, грамм
850
-
Дополнительная заправка, г/м
20
-
Управление
Капиллярный
-
Коэффициент глобального потепления
2087.5
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
-
Уровень шума, охлаждение (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.
- / 42 / 36 / 28 / 21
-
Уровень шума, обогрев (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.
- / 42 / 36 / 31
-
Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм
837 x 308 x 189
-
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм
909 x 383 x 256
-
Вес без упаковки, кг
8.32
-
Вес в упаковке, кг
10.35
НАРУЖНЫЙ БЛОК
-
Скорость вращения при охлаждении, об/мин (Мин ~ Макс)
230 ~ 1000
-
Скорость вращения при обогреве, об/мин (Мин ~ Макс)
230 ~ 1000
-
Уровень шума, охлаждение, дБ
51
-
Уровень шума, обогрев, дБ
53
-
Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм
717 x 483 x 230
-
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм
837 x 530.5 x 317
-
Вес без упаковки, кг
25.77
-
Вес в упаковке, кг
27.52
ТРУБОПРОВОД
-
Жидкость, мм/[дюймы]
6.35 [1/4]
-
Газ, мм/[дюймы]
9.52 [3/8]
-
Дренажный шланг (внутренний/наружный), мм
16.0/21.5
-
Длина шлангов (мин ~ средняя ~ макс), м
3 ~ 7.5 ~ 15
-
Максимальный перепад по высоте (между внутренним и наружным блоками), м
7
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
-
Wi-Fi
●
-
UVnano™
-
-
Автоматическая очистка
●
-
Ионизация
-
-
Таймер
до 24 часов
-
Антикоррозионное покрытие GoldFin™
●
ПОТОК ВОЗДУХА
-
Регулировка по горизонтали
-
-
Регулировка по вертикали
6 ступеней
-
Быстрое охлаждение / Быстрый нагрев (Jet Cool)
● / ●
-
Технология Energy Control
●
КОМПЛЕКТАЦИЯ
-
Внутренний блок
●
-
Наружный блок
●
-
Инструкция по эксплуатации
●
-
Пульт управления
●
ГАРАНТИЯ
-
1 год
●
-
10 лет на компрессор
●
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