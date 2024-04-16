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Кондиционер LG DUALCOOL PRO W12TI | до 35 м²
Dual Inverter
Всего одно нажатие - и в комнате станет прохладнее или теплее благодаря режиму Jet mode
Получите быстрое охлаждение или обогрев, когда это необходимо, одним нажатием кнопки.
Кондиционер на стене работает.
Auto swing
Равномерное распределение комфортного воздуха по комнате
Auto Swing равномерно распределяет воздух, чтобы в каждом уголке комнаты была комфортная температура.
Автоматическое распределение потоков воздуха равномерно распределяет воздух, поэтому комфорт ощущается в любой части комнаты.
Диагностика Smart Diagnosis
Smart LED подскажет
Просто позвоните в службу поддержки LG, сообщите код на экране, и инженеры сервисной службы помогут вам найим решение проблемы.
* Изображение дисплея пульта дистанционного управления может измениться без уведомления.
Dual sensing
Двойной комфорт с Dual sensing
Система Dual Sensing может определять температуру не только вокруг внутреннего блока кондиционера, но и на пульте дистанционного управления, чтобы обеспечить точную и оптимальную настройку температуры, которую вы хотите.
Nettoyage autoФункция Auto Cleaning
Автоматическая внутренняя очистка
|Автоматически высушивает влагу внутри кондиционера, чтобы он всегда был чистым.
* Изображение выше приведено только в целях иллюстрации. Оно может отличаться от реального изображения продукта и его использования.
Вопросы и ответы
Как очищать и управлять кондиционером?
Чтобы обеспечить чистый воздух и высокую производительность, фильтр необходимо чистить каждые две недели. Промойте фильтр теплой водой или используйте нейтральное моющее средство для более стойких загрязнений. После промывки водой высушите фильтр в тени, вдали от прямых солнечных лучей. Для более удобного управления кондиционером вы можете использовать функцию Auto Cleaning1), которая автоматически осушает внутреннюю часть кондиционера, когда вы его выключаете2)3).
1) Для первоначальной настройки автоочистки требуется пульт дистанционного управления. Подробности см. в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к устройству.
2) Если вы выключите устройство, вентилятор продолжит работать в течение 30 минут.
При поставке с завода эта функция отключена.
Функция может быть изменена без предварительного уведомления, для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством, прилагаемым к изделию.
3) В зависимости от страны/модели функция автоматической очистки может отсутствовать.
Как сэкономить энергию при использовании кондиционера?
Вы можете сэкономить энергию, устанавливая оптимальную температуру при охлаждении и обогреве, а также регулярно очищая фильтры, чтобы избежать лишних потерь энергии. Рекомендуется устанавливать кондиционер на 25 ℃ при охлаждении и на 21 ℃ при обогреве.
Как установить кондиционер?
Существует два основных типа кондиционеров: Сплит-кондиционеры, бесканальные кондиционеры. Сплит-кондиционеры требуют профессиональной установки, а бесканальные кондиционеры (оконные, настенные, переносные и т.д.) не требуют установки воздуховодов, так как являются встроенными наружными блоками. Сплит-кондиционеры должны устанавливаться профессиональным инженером, поскольку процесс установки требует сверления стен для соединения наружного и внутреннего блоков, а также проведения электромонтажных работ.
Характеристики
-
Макс. мощность охлаждения (Вт)
3750
-
Макс. мощность нагрева (Вт)
3800
Все характеристики
ОБЩЕЕ
-
Макс. мощность охлаждения (Вт)
3750
-
Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)
3550 / 1000
-
Потребляемая мощность при охлаждении, Номинальная/мин (Вт)
1060 / 160
-
Макс. мощность нагрева (Вт)
3800
-
Мощность нагрева номин./мин (Вт)
3600 / 1000
-
Потребляемая мощность нагрева номин./мин. (Вт)
910 / 150
-
Тип ОВКВ (HVAC)
Тепловой насос
-
Размеры внутреннего блока_ШxВxГ (мм)
811x292x203
-
Вес внутреннего блока (кг)
8.5
-
Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)
787x290x498
-
Вес наружного блока (кг)
22.0
-
Вес наружного блока (фунты)
N/A
-
Тип продукта
Настенная система
-
Тип продукта II
Инвертор
-
Номинальное входное напряжение (В, Гц)
220 ~ 240, 50
-
Тип хладагента
R32
-
Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
44 / 42 / 37 / 33 / 30
-
Уровень шума (Нагрев) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
42 / 40 / 36 / 32 / 30
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
8806096356463
СООТВЕТСТВИЕ
-
Название модели продукта
W12TI.SRU
-
Месяц запуска (ГГГГ-MM)
2023-11
-
Производитель (импортер)
LG Electronics
-
Тип продукта и название модели
W12TI.SRU
УДОБСТВО
-
Дистанционный контроллер
Да
-
Автоматический перезапуск
Да
-
Режим вентилятора
Да
-
Индикатор очистки фильтра
Да
-
Операция принудительного переключения
Да
-
Низкий уровень шума
Да
-
Таймер вкл/выкл (24часа)
Да
-
Резервирование
Да
-
Умная диагностика
Да
ОХЛАЖДЕНИЕ
-
Управление направлением потока воздуха (влево и вправо)
Да
-
4-направленный
Жоғары-Төмен
-
Управление направлением потока воздуха (вверх и вниз)
Да
-
Комфортное кондиционирование
Да
-
Скорость вентилятора
5 қадам
-
Мощность охлаждения
Да
-
Режим "Power"
Да
СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
-
Осушение воздуха
Да
ДИЗАЙН
-
Цвет (корпуса)
Белый
-
Цвет (выпуска)
Белый
-
Дисплей
88 скрытый
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
-
Класс энергоэффективности
A++
-
Энергосбережение (Охлаждение)
Да
ФИЛЬТР
-
Фильтр тонкой пыли
Нет данных
-
Предварительный фильтр
Да
НАГРЕВ
-
Мощность нагрева
Да
ГИГИЕНА
-
Автоматическая очистка
Да
НАРУЖНЫЙ БЛОК
-
Название модели наружного блока
S3UW12TZAAA.DXWAERU
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