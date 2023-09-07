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LG PuriCare маска с функцией очистителя воздуха AP300AWFA l HEPA фильтр, датчик дыхания

Характеристики

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LG PuriCare маска с функцией очистителя воздуха AP300AWFA l HEPA фильтр, датчик дыхания

AP300AWFA

LG PuriCare маска с функцией очистителя воздуха AP300AWFA l HEPA фильтр, датчик дыхания

Очиститель воздуха LG AP151MBA1

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

Носимый очиститель воздуха

Расход воздуха (м³/ч)

20~55(Макс) л/мин

Уровень шума, мин./макс (дБ)

43 (мин.) ~ 54 (макс.)

Время использования (мин / макс. скорость вентилятора)

4 ч. (мин.) ~ 8 ч.(макс) (При полной зарядке)

Время до полной зарядки

около 2 часов

Встроенный аккумулятор

● Литий-ионный 820mAh / USB C Type

Количество режимов работы

● 3 режима скорости вентиляторов (Высокий-Средний-Низкий)

Мотор

● 2 шт Inverter

Вентилятор

● 2 шт

Клапан выдоха

Управление устройством

Датчик дыхания

Габаритные размеры (Ш × В × Г, мм)

156 x 110 x 63

Габаритные размеры упаковки (Ш × В × Г, мм)

180 x 136.5 x 141

Масса нетто (кг)

0.126

Цвет

Белый

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

HEPA фильтр

● H13(2 шт) (99.95%)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Wi-Fi

Легкая замена фильтра

Управление и/или контроль через приложение LG ThinQ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Страна изготовитель

Корея

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