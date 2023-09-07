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Футляр для маски с функцией очистителя воздуха LG Puricare™, Uvnano, осушение, поздарядка

Характеристики

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Футляр для маски с функцией очистителя воздуха LG Puricare™, Uvnano, осушение, поздарядка

PWKSUW01

Футляр для маски с функцией очистителя воздуха LG Puricare™, Uvnano, осушение, поздарядка

Вид спереди

ОПИСАНИЕ

Печать
Площадь помещения
Очистка за 30 минут
Габаритные размеры (Ш х В х Г)
216 х 105 х 146
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
UVnano™
Особенности
Зарядка маски за 2 часа, Сушка фильтров, Г ипоаллергенная обработка небольших предметов

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

Футляр для маски LG PuriCare

Технология UVnano

Возможность подзарядки маски

● (1-го и 2-го поколений)

Время обработки

~ 30 минут

Осушение фильтров

● (~ 4 часа)

Время заряда маски

~ 2 часа

Входящая мощность

DC5V / 1.8 A

Потребление электроэнергии, Вт

7.7

Цвет

Белый

ГАБАРИТЫ(ШХВХГ), ММ

Без упаковки

216 х 105 х 146

В упаковке

247 х118 х 165

ВЕС, ГР

Без упаковки

475

В упаковке

820

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кабель заряда

● (Тип USB-C)

Переходник для заряда Маски

Руководство пользователя

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия

12 месяцев

Страна изготовитель

Корея

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