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Футляр для маски с функцией очистителя воздуха LG Puricare™, Uvnano, осушение, поздарядка
Футляр для маски с функцией очистителя воздуха LG Puricare™, Uvnano, осушение, поздарядка
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип устройства
-
Футляр для маски LG PuriCare
-
Технология UVnano
-
●
-
Возможность подзарядки маски
-
● (1-го и 2-го поколений)
-
Время обработки
-
~ 30 минут
-
Осушение фильтров
-
● (~ 4 часа)
-
Время заряда маски
-
~ 2 часа
-
Входящая мощность
-
DC5V / 1.8 A
-
Потребление электроэнергии, Вт
-
7.7
-
Цвет
-
Белый
-
Без упаковки
-
216 х 105 х 146
-
В упаковке
-
247 х118 х 165
-
Без упаковки
-
475
-
В упаковке
-
820
-
Кабель заряда
-
● (Тип USB-C)
-
Переходник для заряда Маски
-
●
-
Руководство пользователя
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Страна изготовитель
-
Корея
-
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