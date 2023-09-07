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Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг
Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип
-
встраиваемая газовая панель
-
Материал панели
-
нержавеющая сталь
-
Материал подставок
-
чугун
-
Количество конфорок
-
4
-
Цвет
-
нержавеющая сталь
-
Тип управления
-
механический
-
Расположение панели управления
-
спереди
-
сзади слева
-
1х100 мм - 3,0 кВт
-
сзади справа
-
1х75.5 мм - 1,75 кВт
-
спереди слева
-
1х55 мм - 1,0 кВт
-
спереди справа
-
1х75.5 мм - 1,75 кВт
-
Автовоспламенение конфорок
-
●
-
Детектор затухания пламени
-
●
-
Напряжение питания (В)
-
230
-
Частота (Гц)
-
50
-
Размер (см)
-
60
-
Габариты продукта (В / Ш / Г, мм)
-
90 х 590 х 510
-
Размеры выреза (В / Ш / Г, мм)
-
70 х 560 х 490
-
Габариты упаковки (В / Ш / Г, мм)
-
170 х 680 х 600
-
Брутто (кг)
-
12,5
-
Нетто (кг)
-
10,5
-
Комплект для переоборудования на газ
-
●
-
Шнур питания с вилкой
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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HU641BAG2
Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг