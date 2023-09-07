About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг

HU641BAG2

Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Объем (л)
-
Габариты (ш x г x в, мм)
590 х 510 х 90
Основная технология
Автоподжиг конфорок
Особенности
Управление спереди, Детектор затухания пламени, Долговечные материалы

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

встраиваемая газовая панель

Материал панели

нержавеющая сталь

Материал подставок

чугун

Количество конфорок

4

ДИЗАЙН

Цвет

нержавеющая сталь

Тип управления

механический

Расположение панели управления

спереди

РАЗМЕР И МОЩНОСТЬ КОНФОРОК

сзади слева

1х100 мм - 3,0 кВт

сзади справа

1х75.5 мм - 1,75 кВт

спереди слева

1х55 мм - 1,0 кВт

спереди справа

1х75.5 мм - 1,75 кВт

ФУНКЦИИ

Автовоспламенение конфорок

Детектор затухания пламени

МОЩНОСТЬ

Напряжение питания (В)

230

Частота (Гц)

50

ГАБАРИТЫ

Размер (см)

60

Габариты продукта (В / Ш / Г, мм)

90 х 590 х 510

Размеры выреза (В / Ш / Г, мм)

70 х 560 х 490

Габариты упаковки (В / Ш / Г, мм)

170 х 680 х 600

ВЕС

Брутто (кг)

12,5

Нетто (кг)

10,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплект для переоборудования на газ

Шнур питания с вилкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

HU641BAG2

Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг