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Вытяжка LG STUDIO, 60 см, LED подсветка, высокая мощность, 800м³/ч, режим Booster, очищаемый фильтр
Вытяжка LG STUDIO, 60 см, LED подсветка, высокая мощность, 800м³/ч, режим Booster, очищаемый фильтр
LG_Built-In_DCE6601SU
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип
-
вытяжка для настенного монтажа
-
Тип вытяжки
-
Т-вытяжка
-
Материал вытяжки
-
нержавеющая сталь
-
Ширина
-
60см
-
Цвет
-
Стальной
-
Управление
-
Кнопочное
-
Расположение панели управления
-
спереди
-
Фильтр
-
Моющиеся алюминиевые жироулавливающие фильтры (3)
-
Количество скоростей
-
3 Step + Boost
-
Мощность работы 1
-
300м3/ч
-
Мощность работы 2
-
470м3/ч
-
Мощность работы 3
-
620м3/ч
-
Boost (Усилитель)
-
800м3/ч
-
Мощность работы 1
-
108Вт
-
Мощность работы 2
-
153Вт
-
Мощность работы 3
-
213Вт
-
Boost (Усилитель)
-
250Вт
-
Уровень шума 1
-
50дБ
-
Уровень шума 2
-
61дБ
-
Уровень шума 3
-
66дБ
-
Boost (Усилитель)
-
71дБ
-
Тип подсветки
-
LED
-
Мощность подсветки
-
1.5Вт
-
Освещение
-
200 lux
-
Напряжение
-
220V~240 В
-
Общая подключенная нагрузка
-
225Вт
-
Частота
-
50/60 Гц
-
Макс. Ток
-
1.5A
-
Без упаковки
-
(440~820) x 600 x 500
-
В упаковке
-
570 x 660 x 380
-
Без упаковки
-
11.4
-
В упаковке
-
13.5
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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HCEZ2415S2
Вытяжка LG STUDIO, 60 см, LED подсветка, высокая мощность, 800м³/ч, режим Booster, очищаемый фильтр