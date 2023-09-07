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Встраиваемая посудомоечная машина LG с технологией QuadWash, TrueSteam, EasyRack Plus, Inverter Direct Drive
Встраиваемая посудомоечная машина LG с технологией QuadWash, TrueSteam, EasyRack Plus, Inverter Direct Drive
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип посудомоечной машины
-
Полностью встраиваемая
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Максимальная загрузка
-
14 комплектов
-
Цвет
-
Стальной
-
Материал внутренней поверхности
-
Нержавеющая сталь
-
Технология пара TrueSteam™
-
●
-
Технология QuadWash™
-
●
-
Антибактериальная обработка
-
● (сливной шланг)
-
Уровень шума
-
43 дБ
-
Время работы
-
193 минуты
-
Быстрая мойка
-
38 минут
-
Турбо цикл
-
59 минут
-
Потребление энергии, кВт*ч
-
0.849
-
Потребление воды, л
-
9.5
-
Расположение
-
Сверху на двери
-
Тип
-
Кнопочный Micro LED
-
Индикация
-
888
-
Количество корзин
-
3
-
Система EasyRack™ Plus
-
●
-
Дизайн
-
С металлическим вставками
-
Регулировка верхней корзины
-
2/3
-
Регулировка нижней корзины
-
Полная
-
Регулировка по высоте
-
3 уровня
-
Максимальная высота верхней корзины
-
165 мм
-
Максимальная высота нижней корзины
-
300 мм
-
Корзина для чашек
-
●
-
Держатели для бокалов
-
●
-
Регулировка по высоте полки для столовых приборов
-
●
-
Количество программ
-
10
-
Автоматическая
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Освежить
-
●
-
Эко
-
●
-
Турбо
-
●
-
Моя программа
-
●
-
Очистка устройства
-
●
-
Полоскание
-
●
-
Быстрая
-
●
-
Количество функций
-
8
-
Dual Zone
-
●
-
Половинная загрузка
-
●
-
Экономия энергии
-
●
-
Пар
-
●
-
Высокая температура
-
●
-
Экстра сушка
-
●
-
Отсроченный старт
-
●
-
Блокировка
-
●
-
Подключение к Wi-Fi
-
●
-
Мобильная диагностика
-
●
-
Удаленный контроль
-
●
-
Загрузка дополнительных программ
-
●
-
Габариты без упаковки (ШхГхВ), мм
-
598х554х815
-
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм
-
683х654х840
-
Вес без упаковки, кг
-
45
-
Вес в упаковке, кг
-
50
-
Регулируемые опоры, мм
-
60
-
Высота столешницы, мм
-
815 ~ 875
-
Питание, Вт
-
220 ~ 240
-
Мощность потребления, Вт
-
1600 - 1800
-
1 год гарантии
-
●
-
10 лет на Прямой привод
-
●
-
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