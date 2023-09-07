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Встраиваемая посудомоечная машина LG с технологией QuadWash, TrueSteam, EasyRack Plus, Inverter Direct Drive

Характеристики

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Встраиваемая посудомоечная машина LG с технологией QuadWash, TrueSteam, EasyRack Plus, Inverter Direct Drive

DB425TXS

Встраиваемая посудомоечная машина LG с технологией QuadWash, TrueSteam, EasyRack Plus, Inverter Direct Drive

ОПИСАНИЕ

Печать
Загрузка
14 комплектов
Размеры (Ш х Г х В)
598 x 554 x 815
Основная технология
TrueSteam™
ОСОБЕННОСТИ
QuadWash™, EasyRack™ Plus, Inverter Direct Drive™, ThinQ™

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип посудомоечной машины

Полностью встраиваемая

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Максимальная загрузка

14 комплектов

Цвет

Стальной

Материал внутренней поверхности

Нержавеющая сталь

Технология пара TrueSteam™

Технология QuadWash™

Антибактериальная обработка

● (сливной шланг)

Уровень шума

43 дБ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Время работы

193 минуты

Быстрая мойка

38 минут

Турбо цикл

59 минут

Потребление энергии, кВт*ч

0.849

Потребление воды, л

9.5

ДИСПЛЕЙ

Расположение

Сверху на двери

Тип

Кнопочный Micro LED

Индикация

888

КОРЗИНЫ

Количество корзин

3

Система EasyRack™ Plus

Дизайн

С металлическим вставками

Регулировка верхней корзины

2/3

Регулировка нижней корзины

Полная

Регулировка по высоте

3 уровня

Максимальная высота верхней корзины

165 мм

Максимальная высота нижней корзины

300 мм

Корзина для чашек

Держатели для бокалов

Регулировка по высоте полки для столовых приборов

ПРОГРАММЫ

Количество программ

10

Автоматическая

Интенсивная

Деликатная

Освежить

Эко

Турбо

Моя программа

Очистка устройства

Полоскание

Быстрая

ФУНКЦИИ

Количество функций

8

Dual Zone

Половинная загрузка

Экономия энергии

Пар

Высокая температура

Экстра сушка

Отсроченный старт

Блокировка

УМНЫЙ ДОМ LG THINQ™

Подключение к Wi-Fi

Мобильная диагностика

Удаленный контроль

Загрузка дополнительных программ

ГАБАРИТЫ

Габариты без упаковки (ШхГхВ), мм

598х554х815

Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм

683х654х840

Вес без упаковки, кг

45

Вес в упаковке, кг

50

Регулируемые опоры, мм

60

Высота столешницы, мм

815 ~ 875

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Питание, Вт

220 ~ 240

Мощность потребления, Вт

1600 - 1800

ГАРАНТИЯ

1 год гарантии

10 лет на Прямой привод

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