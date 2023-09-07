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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

Характеристики

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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

GR-N266LLP

Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

GR-N266LLP

ОПИСАНИЕ

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ОБЪЁМ (Л)
250
Размеры (Ш х В х Г), мм
554 х 565 х 1775
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Инверторный Линейный компрессор
ОСОБЕННОСТИ
Total No Frost, Multi Air Flow, Smart Diagnosis

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник с нижней морозильной камерой

Система охлаждения

No Frost

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Тип компрессора

Инверторный Умный

Дисплей

● (LED)

Расположение дисплея

Внешний

Уровень шума (Дб)

41

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии (кВт × ч/год)

283

Хладагент

R600a

Климатический класс

ST/T

Сигнал открытой двери

Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield

Перенавешиваемые двери

Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)

10

Мощность замораживания (кг/сут)

4.0

Экспресс-заморозка

Регулируемые ножки

● (5 мм)

Электронное управление

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

292

Объем брутто (л)/Холодильная камера

206

Объем брутто (л)/Морозильная камера

86

Объем нетто (л)/Общий

250

Объем нетто (л)/Холодильная камера

198

Объем нетто (л)/Морозильная камера

52

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Регулируемая температура

● (1-7 ℃): ступенчатая настройка

Индикатор открытой двери

Тип подсветки

LED (сверху)

Дверные корзины

4

Полки

4

Ящик для фруктов и овощей

● (2)

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Регулируемая температура

● (-15~-23 ℃): ступенчатая настройка

Прозрачный ящик

3

Лоток для льда

● Стандартный

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

64/71

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

554 × 1775 × 565

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

608 x 1910 x 618

Размеры встраивания (Ш × В × Г, мм)

560 × 1802 × 570

Глубина с открытой дверью (90°, см)

115

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение питания (В)

230-240

Потребляемая мощность (Вт)

125

Номинальный ток (А)

1.5

Частота (Гц)

50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Расширенная гарантия на компрессор

10 лет

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