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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор
Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Холодильник с нижней морозильной камерой
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Тип компрессора
-
Инверторный Умный
-
Дисплей
-
● (LED)
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Уровень шума (Дб)
-
41
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Потребление энергии (кВт × ч/год)
-
283
-
Хладагент
-
R600a
-
Климатический класс
-
ST/T
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield
-
●
-
Перенавешиваемые двери
-
●
-
Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)
-
10
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
4.0
-
Экспресс-заморозка
-
●
-
Регулируемые ножки
-
● (5 мм)
-
Электронное управление
-
●
-
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis
-
●
-
Объем брутто (л)/Общий
-
292
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
206
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
86
-
Объем нетто (л)/Общий
-
250
-
Объем нетто (л)/Холодильная камера
-
198
-
Объем нетто (л)/Морозильная камера
-
52
-
Регулируемая температура
-
● (1-7 ℃): ступенчатая настройка
-
Индикатор открытой двери
-
●
-
Тип подсветки
-
LED (сверху)
-
Дверные корзины
-
4
-
Полки
-
4
-
Ящик для фруктов и овощей
-
● (2)
-
Лоток для яиц
-
●
-
Регулируемая температура
-
● (-15~-23 ℃): ступенчатая настройка
-
Прозрачный ящик
-
3
-
Лоток для льда
-
● Стандартный
-
Вес (кг)/В упаковке
-
64/71
-
Без упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
554 × 1775 × 565
-
В упаковке (Ш × В × Г, мм)
-
608 x 1910 x 618
-
Размеры встраивания (Ш × В × Г, мм)
-
560 × 1802 × 570
-
Глубина с открытой дверью (90°, см)
-
115
-
Напряжение питания (В)
-
230-240
-
Потребляемая мощность (Вт)
-
125
-
Номинальный ток (А)
-
1.5
-
Частота (Гц)
-
50
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Расширенная гарантия на компрессор
-
10 лет
-
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