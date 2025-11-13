We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Более эффективный способ поддерживать комфорт в отеле
Лобби и ресепшен
Создайте утончённое первое впечатление для ваших клиентов и укрепите имидж бренда. Используя инновационные технологии LG, такие как OLED и LED, вы можете создать уникальное медиа-арт-пространство или цифровую скульптуру, а также наглядно донести информацию для приветствия гостей.
Энергосбережение
- Контроль потребления энергии
- Решения с использованием возобновляемых источников энергии
- Эффективное отопление и горячее водоснабжение
Комфортное охлаждение
- Идеальное поддержание баланса температуры и влажности
- Настраиваемый уровень комфорта
- Чистый воздух
Гостевая комната
Расслабьтесь с тихой и комфортной системой кондиционирования.
Общественные помещения
Разнообразие внутренних блоков позволяет создавать индивидуальные решения для разных типов помещений.
Умное централизованное управление
Эффективное управление энергопотреблением с помощью умного центрального контроллера LG позволяет сократить эксплуатационные расходы.