Лобби и ресепшен

Создайте утончённое первое впечатление для ваших клиентов и укрепите имидж бренда. Используя инновационные технологии LG, такие как OLED и LED, вы можете создать уникальное медиа-арт-пространство или цифровую скульптуру, а также наглядно донести информацию для приветствия гостей.