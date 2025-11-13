We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Повышайте ценность вашего здания с помощью решений на основе зелёной энергии.
Энергосбережение
- Контроль потребления энергии
- Решения с использованием возобновляемых источников энергии
- Эффективное отопление и горячее водоснабжение
Комфортное охлаждение
- Идеальное поддержание баланса температуры и влажности
- Настраиваемый уровень комфорта
- Чистый воздух
Простое подключение к системе здания Решение LG HVAC Control обеспечивает интегрированное управление, связывая работу кондиционеров LG с внешними системами для расширенного охвата. Встроенная BMS позволяет прямое подключение к другим системам без дополнительных шлюзов, обеспечивая эффективную коммуникацию.