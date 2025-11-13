We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Более умный способ поддерживать энергоэффективность дома
Энергосбережение
- Контроль потребления энергии
- Решения с использованием возобновляемых источников энергии
- Эффективное отопление и горячее водоснабжение
Удобство
- Управление через приложение LG ThinQ в любое время и из любого места
- Простое подключение к системе домашнего управления
Комфортное охлаждение
- Идеальное поддержание баланса температуры и влажности
- Настраиваемый уровень комфорта
- Чистый воздух
Спальня
Температура и влажность автоматически поддерживаются в оптимальном балансе для создания максимально комфортных условий.
Гостиная
С приложением LG ThinQ вы можете управлять устройством в любое время и из любого места.
Ванная комната
Тепловой насос воздух–вода обеспечивает отопление и горячую воду, используя сочетание электрической и природной энергии.
Терраса
Используйте террасу максимально эффективно с компактной и экономящей пространство системой Multi V S.