Основные характеристики

Контроль поставляемого воздуха

Простая и легкая интеграция

Большая мощность до 168 кВ на один змеевик DX

Энергоэффективность: позволяет точный контроль температуры в помещении и на улице. Возможны режимы охлаждения, обогрева и охлаждения без затрат энергии, что снижает потребление энергии за год

Гибкая интеграция: Набор AHU Communications Kit можно подключить к различным устройствам и сторонним контроллерам. Совместимость с контроллерами LG или системами DDC обеспечивает отличную интеграцию.