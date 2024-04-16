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Комм. набор AHU (контроль потока воздуха)

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Комм. набор AHU (контроль потока воздуха)

PAHCMS000

Комм. набор AHU (контроль потока воздуха)

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  • Air Handling Unit PAHCMS000 от LG имеет белую квадратную форму и логотип LG вверху.
Air Handling Unit PAHCMS000 от LG имеет белую квадратную форму и логотип LG вверху.

Основные характеристики

  • Контроль поставляемого воздуха
  • Простая и легкая интеграция
  • Большая мощность до 168 кВ на один змеевик DX
  • Энергоэффективность: позволяет точный контроль температуры в помещении и на улице. Возможны режимы охлаждения, обогрева и охлаждения без затрат энергии, что снижает потребление энергии за год
  • Гибкая интеграция: Набор AHU Communications Kit можно подключить к различным устройствам и сторонним контроллерам. Совместимость с контроллерами LG или системами DDC обеспечивает отличную интеграцию.
  • Широкий выбор расстановки: AHU в моделях большой емкости подойдет для любой площадки. Благодаря гибкости и совместимости со многими сторонними контроллерами его легко адаптировать.
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Контроль выходящего из комнаты воздуха

Комм. набор обеспечит контроль температуры поставляемого воздуха, измеряя температуру змеевика DX на входе и выходе и изменяя режим работы наружного блока и блока расширения.

Гибкая интеграция

Набор AHU Communications Kit можно подключить к различным устройствам и сторонним контроллерам. Совместимость с контроллерами LG или системами DDC обеспечивает отличную интеграцию.

Большая емкость

AHU в моделях большой емкости до 168 кВ на один змеевик DX подойдет для любой площадки. Благодаря гибкости и совместимости со многими сторонними контроллерами его легко адаптировать.

Печать

Все характеристики

КЛАССИФИКАЦИЯ

  • Ходовая часть

    Accessory

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ

  • Заводская модель

    PAHCMS000

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Случай 1

    220-230-240, 1, 50/60

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    380 x 300 x 155

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