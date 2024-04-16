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До 168 кВ, для MULTI V
Большая емкость
AHU в моделях большой емкости подойдет для различных объектов. Благодаря гибкости и совместимости со многими внешними контроллерами его легко адаптировать.
Экономия энергии с EEV
Комплекты EEV (электронный расширительный клапан) имеют высокоэффективную инверторную систему. Она достигает результата с экономией энергии благодаря умному контролю хладагента.
Все характеристики
КЛАССИФИКАЦИЯ
-
Ходовая часть
A-all
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ
-
Заводская модель
PRLK594A0
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Случай 1
DC 12V
КОМБИНАЦИЯ НАРУЖНОГО МОДУЛЯ
-
Производительность комбинированных наружных модулей (HP)
42~60HP
РАЗМЕРЫ
-
Нетто (W x H x D) (mm)
410 x 346 x 180
СЛИВНАЯ ТРУБА (ИСПОЛЬЗУЯ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС)
-
Внеш. диаметр / I.D (mm)
N/A
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ
-
Жидкость (mm(inch))
Φ19.05 (3/4)
-
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