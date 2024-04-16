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До 168 кВ, для MULTI V

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До 168 кВ, для MULTI V

PRLK594A0

До 168 кВ, для MULTI V

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  • Air Handling Unit PRLK594A0 от LG имеет удлиненную прямоугольную форму белого цвета с логотипом LG вверху и двумя вентиляционными отверстиями с каждой стороны.
Air Handling Unit PRLK594A0 от LG имеет удлиненную прямоугольную форму белого цвета с логотипом LG вверху и двумя вентиляционными отверстиями с каждой стороны.

Основные характеристики

  • Управление большой емкостью
  • EEV (электронный расширительный клапан)
  • Контроль потока хладагента между Multi V и Air Handling Unit

Большая емкость

AHU в моделях большой емкости подойдет для различных объектов. Благодаря гибкости и совместимости со многими внешними контроллерами его легко адаптировать.

Экономия энергии с EEV

Комплекты EEV (электронный расширительный клапан) имеют высокоэффективную инверторную систему. Она достигает результата с экономией энергии благодаря умному контролю хладагента.

Контролируйте поток хладагента

Контролирует поток хладагента между источником воздуха или воды в блоке Multi V и внешним air handling unit. (Предназначено для монтажа в помещении.)

Печать

Все характеристики

КЛАССИФИКАЦИЯ

  • Ходовая часть

    A-all

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ

  • Заводская модель

    PRLK594A0

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Случай 1

    DC 12V

КОМБИНАЦИЯ НАРУЖНОГО МОДУЛЯ

  • Производительность комбинированных наружных модулей (HP)

    42~60HP

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    410 x 346 x 180

СЛИВНАЯ ТРУБА (ИСПОЛЬЗУЯ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС)

  • Внеш. диаметр / I.D (mm)

    N/A

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

  • Жидкость (mm(inch))

    Φ19.05 (3/4)

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