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Central Controller, AC EZ сенсорный, AC Ez. Сенсорный, сенсорный тип, макс. Контроль 64 БВУ

Функции

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Характеристики

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Central Controller, AC EZ сенсорный, AC Ez. Сенсорный, сенсорный тип, макс. Контроль 64 БВУ

PACEZA000

Central Controller, AC EZ сенсорный, AC Ez. Сенсорный, сенсорный тип, макс. Контроль 64 БВУ

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  • Central Controller PACEZA000 от LG имеет сенсорный экран в центре и сенсорные кнопки под ним. На экране имеется несколько меню управления.
Central Controller PACEZA000 от LG имеет сенсорный экран в центре и сенсорные кнопки под ним. На экране имеется несколько меню управления.

Основные характеристики

  • Интеллектуальное управление с 5-дюймовым сенсорным экраном для небольшого объекта. (макс. 64 блока)
  • Статистика по расходу энергии (с PDI)
  • Индивидуальный/групповой контроль
  • Запланируйте функцию управления
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5-дюйм. сенсорный экран для небольших объектов

Умное управление с помощью 5-дюймового сенсорного экрана для небольших объектов, включающих до 64 блоков.

Статистика по расходу энергии (с PDI)

Предоставляется статистика по рабочему состоянию (время, потребление энергии), что помогает принимать интеллектуальные решения.

Индивидуальный/групповой контроль

Пользователь может контролировать каждый внутренний блок индивидуально или в группе,

нажав на нужный блок (-и) на экране.

Запланируйте функцию управления

Планирование управления позволяет заранее настраивать события, максимально повышая эффективность системы. 

Кроме того, блокируя ненужные функции, вы экономите энергию.

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Все характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

  • Размер (Ш x В x Г, мм)

    137 x 121 x 25

  • Продукты с интерфейсом

    MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro Kit / THERMA V

  • Индивидуальный/групповой контроль

    On & Off / Mode / Temperature / Fan speed

  • Блокировка индивидуального контроля

    Temperature / Mode / Fan speed / All

  • Контроль неисправностей

    O

  • Принудительный режим (соединение с регулятором более высокого уровня)

    O

  • График

    Weekly / Monthly / Yearly / Exception day

  • Удаленный доступ

    By client S/W (Neither Android nor IOS are supported)

  • Аварийная остановка и дисплей аварийной сигнализации

    O

  • Мониторинг энергопотребления (с PDI)

    O

  • Автоматическая замена / сбой

    O

  • Предел температуры

    O

  • Сведения о работе

    Error record

  • Контроль очистки воздуха

    O

  • Уровень качества воздуха

    O

  • Низкий уровень шума ODU

    O

  • Летнее время

    O

  • Внешний порт IO

    DI 1

  • Поддержка IPv6

    O

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