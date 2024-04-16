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Central Controller, AC EZ сенсорный, AC Ez. Сенсорный, сенсорный тип, макс. Контроль 64 БВУ
Central Controller, AC EZ сенсорный, AC Ez. Сенсорный, сенсорный тип, макс. Контроль 64 БВУ
5-дюйм. сенсорный экран для небольших объектов
Умное управление с помощью 5-дюймового сенсорного экрана для небольших объектов, включающих до 64 блоков.
Индивидуальный/групповой контроль
Пользователь может контролировать каждый внутренний блок индивидуально или в группе,
нажав на нужный блок (-и) на экране.
Все характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
-
Размер (Ш x В x Г, мм)
137 x 121 x 25
-
Продукты с интерфейсом
MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro Kit / THERMA V
-
Индивидуальный/групповой контроль
On & Off / Mode / Temperature / Fan speed
-
Блокировка индивидуального контроля
Temperature / Mode / Fan speed / All
-
Контроль неисправностей
O
-
Принудительный режим (соединение с регулятором более высокого уровня)
O
-
График
Weekly / Monthly / Yearly / Exception day
-
Удаленный доступ
By client S/W (Neither Android nor IOS are supported)
-
Аварийная остановка и дисплей аварийной сигнализации
O
-
Мониторинг энергопотребления (с PDI)
O
-
Автоматическая замена / сбой
O
-
Предел температуры
O
-
Сведения о работе
Error record
-
Контроль очистки воздуха
O
-
Уровень качества воздуха
O
-
Низкий уровень шума ODU
O
-
Летнее время
O
-
Внешний порт IO
DI 1
-
Поддержка IPv6
O
-
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