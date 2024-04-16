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Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5

Функции

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Характеристики

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Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5

PACM5A000

Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5

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  • Central Controller PACM5A000 от LG окрашен в серый цвет сверху и черный –– в середине. В середине можно видеть небольшой экран и кнопку управления рядом с ним.
Central Controller PACM5A000 от LG окрашен в серый цвет сверху и черный –– в середине. В середине можно видеть небольшой экран и кнопку управления рядом с ним.

Основные характеристики

  • Решение интеграции нескольких ACP и AC Smart для управления несколькими объектами из максимум 8 192 блоков в одной системе
  • Улучшенный доступ к сети и интуитивно понятный графический интерфейс
  • Навигация по расходу энергии и график энергопотребления
  • Групповая структура с несколькими уровнями
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Одна система управляет несколькими блоками

Администраторы могут легко и удобно управлять несколькими интегрированными решениями ACP и AC Smart, что позволяет контролировать несколько объектов максимум до 8 192 блоков в одной системе.

Улучшенный доступ к сети

AC Manager предоставляет удобный интерфейс для каждого пользователя, обеспечивая доступ к дисплею устройства и автоматически настраивая планировку для оптимальной работы. 

Навигация по расходу энергии и график энергопотребления

Функция навигации по расходу энергии позволяет управлять расходом энергии при работе кондиционера на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе.

Групповая структура с несколькими уровнями

Пользователь может легко контролировать и отслеживать блок, создавая группы с несколькими уровнями.

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Все характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

  • Размер (Ш x В x Г, мм)

    270 x 155 x 65

  • Продукты с интерфейсом

    MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit / THERMA V / AHU Kit / LG Chiller1) / Commercial Air Purifier

  • Максимальное количество единиц

    8,192 (Supports 32 ACP 5 or AC Smart 5)

  • Индивидуальный/групповой контроль

    On & Off / Mode / Temperature / Fan speed

  • Блокировка индивидуального контроля

    Temperature / Mode / Fan speed / All

  • Контроль неисправностей

    O

  • График

    Weekly / Monthly / Yearly / Exception day

  • Доступ к сети

    O

  • Аварийная остановка и дисплей аварийной сигнализации

    O

  • Мониторинг энергопотребления (с PDI)

    O

  • Автоматическая замена / сбой

    O

  • Предел температуры

    O

  • Предел времени работы

    O

  • Визуальная навигация

    O

  • Рабочий тренд

    O

  • Контроль очистки воздуха

    O

  • Уровень качества воздуха

    O

  • Управление блокировкой

    O

  • Управление виртуальной группой

    O

  • Контроль мощности ODU

    O

  • Навигация мощности (с PDI)

    O

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