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Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5
Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5
Основные характеристики
- Решение интеграции нескольких ACP и AC Smart для управления несколькими объектами из максимум 8 192 блоков в одной системе
- Улучшенный доступ к сети и интуитивно понятный графический интерфейс
- Навигация по расходу энергии и график энергопотребления
- Групповая структура с несколькими уровнями
Одна система управляет несколькими блоками
Администраторы могут легко и удобно управлять несколькими интегрированными решениями ACP и AC Smart, что позволяет контролировать несколько объектов максимум до 8 192 блоков в одной системе.
Навигация по расходу энергии и график энергопотребления
Функция навигации по расходу энергии позволяет управлять расходом энергии при работе кондиционера на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе.
Все характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
-
Размер (Ш x В x Г, мм)
270 x 155 x 65
-
Продукты с интерфейсом
MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit / THERMA V / AHU Kit / LG Chiller1) / Commercial Air Purifier
-
Максимальное количество единиц
8,192 (Supports 32 ACP 5 or AC Smart 5)
-
Индивидуальный/групповой контроль
On & Off / Mode / Temperature / Fan speed
-
Блокировка индивидуального контроля
Temperature / Mode / Fan speed / All
-
Контроль неисправностей
O
-
График
Weekly / Monthly / Yearly / Exception day
-
Доступ к сети
O
-
Аварийная остановка и дисплей аварийной сигнализации
O
-
Мониторинг энергопотребления (с PDI)
O
-
Автоматическая замена / сбой
O
-
Предел температуры
O
-
Предел времени работы
O
-
Визуальная навигация
O
-
Рабочий тренд
O
-
Контроль очистки воздуха
O
-
Уровень качества воздуха
O
-
Управление блокировкой
O
-
Управление виртуальной группой
O
-
Контроль мощности ODU
O
-
Навигация мощности (с PDI)
O
-
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