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Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5

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Характеристики

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Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5

PACS5A000

Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5

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  • Central Controller PACS5A000 от LG имеет большой экран с ПО, которое позволяет контролировать внутреннее пространство, предоставляя подробную информацию.
Central Controller PACS5A000 от LG имеет большой экран с ПО, которое позволяет контролировать внутреннее пространство, предоставляя подробную информацию.

Основные характеристики

  • 10-дюймовый сенсорный экран с HTML5 GUI для легкого управления.
  • Макс. Контроль 128 БВУ
  • Управление расходом энергии
  • Визуализированный контроль
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10-дюймовый сенсорный экран и легкое управление

AC Smart предоставляет сенсорный экран диаметром 10 дюймов с HTML5 GUI (графический интерфейс пользователя), который обеспечивает легкое управление.

Макс. Контроль 128 БВУ

AC Smart может контролировать до 128 блоков 

(IDU, ERV, Hydro Kit, набор AHU Kit, очиститель воздуха для коммерческих площадок).

Управление расходом энергии

Анализируя энергопотребление и сравнивая его с заданным планом, можно сократить расход энергии и снизить операционные расходы системы.

Визуализированный контроль

Визуальная навигация позволяет контролировать и отслеживать прибор путем просмотра поэтажного плана что гарантирует интуитивное управление.

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Все характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

  • Размер (Ш x В x Г, мм)

    253.2 x 167.7 x 28.9

  • Продукты с интерфейсом

    MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit / THERMA V / AHU Kit / LG Chiller1) / Commercial Air Purifier

  • Индивидуальный/групповой контроль

    On & Off / Mode / Temperature / Fan speed

  • Блокировка индивидуального контроля

    Temperature / Mode / Fan speed / All

  • Настройка расширенных функций и дисплей

    Comfort Cooling / ODU Low Noise / ODU Defrost Mode / Comfort Level display /
    CO2 Level display (for ERV / ERV DX) / Night Time Free Cooling (for ERV / ERV DX)

  • Контроль неисправностей

    O

  • Принудительный режим (соединение с регулятором более высокого уровня)

    O

  • График

    Weekly / Monthly / Yearly / Exception day

  • Доступ к сети

    O

  • Аварийная остановка и дисплей аварийной сигнализации

    O

  • Мониторинг энергопотребления (с PDI)

    O

  • Автоматическая замена / сбой

    O

  • Предел температуры

    O

  • Предел времени работы

    O

  • Визуальная навигация

    O

  • Рабочий тренд

    O

  • Контроль очистки воздуха

    O

  • Уровень качества воздуха

    O

  • Управление блокировкой

    O

  • Управление виртуальной группой

    O

  • Контроль мощности ODU

    O

  • Навигация мощности (с PDI)

    O

  • Летнее время

    O

  • Внешний порт IO

    DI 2 / DO 2

  • Интеграция с BMS

    BACnet IP / Modbus TCP

  • Поддержка IPv6

    O

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