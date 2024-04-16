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Central Controller, AC Manager, тип аппаратуры / HTML5
10-дюймовый сенсорный экран и легкое управление
AC Smart предоставляет сенсорный экран диаметром 10 дюймов с HTML5 GUI (графический интерфейс пользователя), который обеспечивает легкое управление.
Управление расходом энергии
Анализируя энергопотребление и сравнивая его с заданным планом, можно сократить расход энергии и снизить операционные расходы системы.
Все характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
-
Размер (Ш x В x Г, мм)
253.2 x 167.7 x 28.9
-
Продукты с интерфейсом
MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit / THERMA V / AHU Kit / LG Chiller1) / Commercial Air Purifier
-
Индивидуальный/групповой контроль
On & Off / Mode / Temperature / Fan speed
-
Блокировка индивидуального контроля
Temperature / Mode / Fan speed / All
-
Настройка расширенных функций и дисплей
Comfort Cooling / ODU Low Noise / ODU Defrost Mode / Comfort Level display /
CO2 Level display (for ERV / ERV DX) / Night Time Free Cooling (for ERV / ERV DX)
-
Контроль неисправностей
O
-
Принудительный режим (соединение с регулятором более высокого уровня)
O
-
График
Weekly / Monthly / Yearly / Exception day
-
Доступ к сети
O
-
Аварийная остановка и дисплей аварийной сигнализации
O
-
Мониторинг энергопотребления (с PDI)
O
-
Автоматическая замена / сбой
O
-
Предел температуры
O
-
Предел времени работы
O
-
Визуальная навигация
O
-
Рабочий тренд
O
-
Контроль очистки воздуха
O
-
Уровень качества воздуха
O
-
Управление блокировкой
O
-
Управление виртуальной группой
O
-
Контроль мощности ODU
O
-
Навигация мощности (с PDI)
O
-
Летнее время
O
-
Внешний порт IO
DI 2 / DO 2
-
Интеграция с BMS
BACnet IP / Modbus TCP
-
Поддержка IPv6
O
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