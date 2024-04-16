We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Application Controller, стандарт PDI, индикатор распределения энергии (макс. 2 наружных блока)
Application Controller, стандарт PDI, индикатор распределения энергии (макс. 2 наружных блока)
Основные характеристики
- PDI (индикатор распределения энергии) показывает потребление распределенной энергии максимум до 128 внутренних блоков.
- Позволяет отслеживать общее энергопотребление внутренних блоков.
- Активированы следующие функции: подключение к блоку центрального управления LG, мониторинг расхода энергии, энергосбережение и регулировка конечного использования.
Индикатор PDI показывает потребление распределенной энергии
PDI (индикатор распределения энергии) показывает пользователям потребление распределенной энергии максимум до 128 внутренних блоков.
Мониторинг энергопотребления
Позволяет отслеживать общее энергопотребление для всех внутренних блоков.
Все характеристики
ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
-
Размер (Ш x В x Г, мм)
270 x 155 x 65
-
Продукты с интерфейсом
Air conditioner, ERV DX, Hydro kit, Thermal V
-
Максимальное число измерителей мощности
EHP : 2 Watt meter
GHP : 1 Watt meter / 1 Gas meter
-
Максимальное число внутренних блоков
EHP : 128
GHP : 64
-
Резервное копирование данных при отключении питания
O
-
Мощность на входе
PDI : AC 24V, Transformer : AC 220V
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.