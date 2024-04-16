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Application Controller, стандарт PDI, индикатор распределения энергии (макс. 2 наружных блока)

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Application Controller, стандарт PDI, индикатор распределения энергии (макс. 2 наружных блока)

PPWRDB000

Application Controller, стандарт PDI, индикатор распределения энергии (макс. 2 наружных блока)

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  • Application Controller PPWRDB000 от LG окрашен в серый цвет сверху и черный –– в середине. В середине можно видеть небольшой экран и кнопку управления рядом с ним.
Application Controller PPWRDB000 от LG окрашен в серый цвет сверху и черный –– в середине. В середине можно видеть небольшой экран и кнопку управления рядом с ним.

Основные характеристики

  • PDI (индикатор распределения энергии) показывает потребление распределенной энергии максимум до 128 внутренних блоков.
  • Позволяет отслеживать общее энергопотребление внутренних блоков.
  • Активированы следующие функции: подключение к блоку центрального управления LG, мониторинг расхода энергии, энергосбережение и регулировка конечного использования.

Индикатор PDI показывает потребление распределенной энергии

PDI (индикатор распределения энергии) показывает пользователям потребление распределенной энергии максимум до 128 внутренних блоков.

Мониторинг энергопотребления

Позволяет отслеживать общее энергопотребление для всех внутренних блоков. 

Подключение к блоку центрального управления LG

Подключение к блоку центрального управления LG активирует функции мониторинга расхода энергии, энергосбережения и регулировки конечного использования.

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Все характеристики

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Размер (Ш x В x Г, мм)

    270 x 155 x 65

  • Продукты с интерфейсом

    Air conditioner, ERV DX, Hydro kit, Thermal V

  • Максимальное число измерителей мощности

    EHP : 2 Watt meter
    GHP : 1 Watt meter / 1 Gas meter

  • Максимальное число внутренних блоков

    EHP : 128
    GHP : 64

  • Резервное копирование данных при отключении питания

    O

  • Мощность на входе

    PDI : AC 24V, Transformer : AC 220V

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