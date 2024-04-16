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Individual Controller, проводной контроллер, простой, черный

Функции

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Individual Controller, проводной контроллер, простой, черный

PQRCVCL0Q

Individual Controller, проводной контроллер, простой, черный

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  • Individual Controller PQRCVCL0Q имеет экран наверху, а кнопки для температуры, питания, скорости вентилятора и температуры комнаты расположены внизу экрана.
Individual Controller PQRCVCL0Q имеет экран наверху, а кнопки для температуры, питания, скорости вентилятора и температуры комнаты расположены внизу экрана.

Основные характеристики

  • Простой способ контроля систем в офисе или гостинице и компактный дизайн.

Простое управление

Легко управляйте модулем с помощью одного контроллера в здании гостиницы или офиса. 

Компактный дизайн

Простой и компактный дизайн идеально подходит для здания гостиницы или офиса.

Печать

Все характеристики

БАЗОВЫЙ

  • Вкл/выкл

    O

  • Контроль скорости вентилятора

    O

  • Настройка температуры

    O

  • Изменение режима

    O

  • Автоматическое распределение воздуха

    O

  • Контроль лопасти (угол ламели)

    O

  • E.S.P (внешнее статическое давление)

    O

  • Компенсация мощности при отказе электрооборудования

    O

  • Дисплей для температуры в помещении

    O

  • Все Кнопка блокировки (режим блокировки от детей)

    O

РАСШИРЕННЫЙ

  • Настройка режима AP Wi-Fi

    O

ETC

  • Режим работы светодиодной подсветки

    O

  • Беспроводной пульт дистанционного управления

    O3)

  • Дисплей

    2.6 inch mono

  • Размер (Ш x В x Г, мм)

    70 x 121 x 16

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