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Individual Controller, проводное управление, премиум-качество

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Individual Controller, проводное управление, премиум-качество

PREMTA000A

Individual Controller, проводное управление, премиум-качество

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  • Individual Controller PREMTA000 от LG, на его экране видны показатели температуры внутри помещения (25 градусов), температуры охлаждения (18 градусов) и режим вентиляции на высокой скорости. Есть кнопки питания, настройки, таймер, график и отчет.
Individual Controller PREMTA000 от LG, на его экране видны показатели температуры внутри помещения (25 градусов), температуры охлаждения (18 градусов) и режим вентиляции на высокой скорости. Есть кнопки питания, настройки, таймер, график и отчет.

Основные характеристики

  • Сенсорный экран с диагональю 5 дюймов премиум-дизайна
  • Расширенные функции
  • Легкое управление расходом энергии
  • Удобное сенсорное управление
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Сенсорный экран с диагональю 5 дюймов

Элегантный дизайн дистанционного управления идеально впишется в любой дизайн интерьера благодаря красочному дисплею, где простое и удобное расположение кнопок гарантирует легкость управления.

Расширенные функции

Многие характеристики MULTI V 5, включая интеллектуальное регулирование нагрузки, низкий шум и комфортное охлаждение наряду с другими стандартными функциями, можно контролировать в любое время.

Легкое управление расходом энергии

Пользователь может легко проверить время работы или энергопотребление и настроить целевые показатели расхода и времени. Можно каждый год сравнивать данные об использовании. 

Удобное сенсорное управление

Пользователи могут легко контролировать настройки с помощью сенсорного управления.

Печать

Все характеристики

БАЗОВЫЙ

  • Вкл/выкл

    O

  • Контроль скорости вентилятора

    O

  • Настройка температуры

    O

  • Изменение режима

    O

  • Автоматическое распределение воздуха

    O

  • Контроль лопасти (угол ламели)

    O

  • E.S.P (внешнее статическое давление)

    O

  • Компенсация мощности при отказе электрооборудования

    O

  • Дисплей для температуры в помещении

    O

  • Все Кнопка блокировки (режим блокировки от детей)

    O

РАСШИРЕННЫЙ

  • Режим работы / Таймер

    Weekly - Yearly

  • Дополнительные настройки режима

    O

  • Дисплей таймера

    O

  • Влажность Дисплей

    O

  • Расширенная блокировка (режим, контрольная точка, диапазон контр. точки, вкл/выкл)

    O

  • Значок фильтра

    O

  • Управление расходом энергии

    O

  • Двойная контрольная точка

    O

  • Обнаружение человека

    O

  • Темп, компенсация влажности

    O

  • Настройка режима AP Wi-Fi

    O

ETC

  • Режим работы светодиодной подсветки

    O

  • Беспроводной пульт дистанционного управления

    O3)

  • Дисплей

    5 inch Color

  • Размер (Ш x В x Г, мм)

    137 x 121 x 16.5

  • Управление черным экраном для экранной заставки

    O

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