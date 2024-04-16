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Individual Controller, проводной контроллер, стандарт III, белый
Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюймов
ЖК-экран диагональю 4,3 дюйма дистанционного управления отлично подойдет к любому интерьеру благодаря безупречному дизайну и удобному в использовании графическому интерфейсу.
Легкое управление расходом энергии
Пользователь может легко проверить время работы или энергопотребление и настроить целевые показатели расхода и времени. Можно каждый год сравнивать данные об использовании.
Все характеристики
РАСШИРЕННЫЙ
-
Настройка режима AP Wi-Fi
O
-
Дополнительные настройки режима
O
-
Расширенная блокировка (режим, контрольная точка, диапазон контр. точки, вкл/выкл)
O
-
Двойная контрольная точка
O
-
Управление расходом энергии
O
-
Значок фильтра
O
-
Обнаружение человека
O
-
Влажность Дисплей
O
-
Режим работы / Таймер
Weekly - Yearly
-
Темп, компенсация влажности
O
-
Дисплей таймера
O
БАЗОВЫЙ
-
Вкл/выкл
O
-
Все Кнопка блокировки (режим блокировки от детей)
O
-
Автоматическое распределение воздуха
O
-
Компенсация мощности при отказе электрооборудования
O
-
E.S.P (внешнее статическое давление)
O
-
Контроль скорости вентилятора
O
-
Дисплей для температуры в помещении
O
-
Изменение режима
O
-
Настройка температуры
O
-
Контроль лопасти (угол ламели)
O
ETC
-
Режим работы светодиодной подсветки
O
-
Управление черным экраном для экранной заставки
O
-
Дисплей
4.3 inch Color
-
Размер (Ш x В x Г, мм)
120 x 120 x 16
-
Беспроводной пульт дистанционного управления
O3)
-
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