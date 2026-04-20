We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32
Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32
Основные характеристики
- Наружный блок мультисплит-системы R410a
- Многоконтурное подключение
Внешний блок на R410A
LG предлагает наружные блоки для работы с хладагентом R410A.
Гибкая инсталляция
Внешние блоки LG обеспечивают гибкость монтажа благодаря возможности использования длинных трубопроводов.
Все характеристики
КЛАССИФИКАЦИЯ
Корпус
U3
ОБЩЕЕ
Макс. мощность охлаждения (Вт)
15390
Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)
12310
Макс. мощность нагрева (Вт)
16180
Мощность нагрева номин./мин (Вт)
13480
Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)
950 x 1380 x 330
Вес наружного блока (кг)
87
Вес наружного блока (фунты)
191.8
Номинальное входное напряжение (В, Гц)
220-240/50
Тип хладагента
R410A
Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
69
Уровень шума (Нагрев) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
70
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.