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Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32

Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32

Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32

FM40AH
Front view of Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32 FM40AH
Вид слева наружного блока LG
Вид справа наружного блока LG
Вид сзади наружного блока LG
Front view of Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32 FM40AH
Вид слева наружного блока LG
Вид справа наружного блока LG
Вид сзади наружного блока LG

Основные характеристики

  • Наружный блок мультисплит-системы R410a
  • Многоконтурное подключение
Значок наружного блока LG с символом хладагента R410A впереди.

Внешний блок на R410A

LG предлагает наружные блоки для работы с хладагентом R410A.

Внешние блоки LG обеспечивают гибкость монтажа благодаря возможности использования длинных трубопроводов.

Гибкая инсталляция

Внешние блоки LG обеспечивают гибкость монтажа благодаря возможности использования длинных трубопроводов.

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Все характеристики

КЛАССИФИКАЦИЯ

  • Корпус

    U3

ОБЩЕЕ

  • Макс. мощность охлаждения (Вт)

    15390

  • Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)

    12310

  • Макс. мощность нагрева (Вт)

    16180

  • Мощность нагрева номин./мин (Вт)

    13480

  • Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)

    950 x 1380 x 330

  • Вес наружного блока (кг)

    87

  • Вес наружного блока (фунты)

    191.8

  • Номинальное входное напряжение (В, Гц)

    220-240/50

  • Тип хладагента

    R410A

  • Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))

    69

  • Уровень шума (Нагрев) SH/H/M/L/SL(дБ(A))

    70

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