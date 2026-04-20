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Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32
Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32
Высокая энергоэффективность
LG обеспечивает эффективное и мощное охлаждение благодаря компрессору R1 и передовым технологиям.
Широкий рабочий диапазон
Наружные блоки LG поддерживают стабильную работу в широком диапазоне температур наружного воздуха
Коррозионная устойчивость
Теплообменник LG Black Fin разработан для обеспечения повышенной коррозионной стойкости.
Быстрое охлаждение и обогрев
Наружные блоки LG обеспечивают быстрое охлаждение и обогрев благодаря системе интеллектуальных датчиков.
Все характеристики
КОМПРЕССОР
Мощность двигателя (Вт x кол-во)
1,500 x 1
Модель x кол-во
DKT208MA x 1
Тип двигателя
BLDC
Объем подачи масла (см³ x кол-во)
670 x 1
Тип масла
FW68D
Тип
Twin Rotary
ДОПУСТИМАЯ МАКС. МОЩНОСТЬ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Макс. (кБТЕ/ч)
18
ДОПУСТИМАЯ ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Макс. (кБТЕ/ч)
39
КЛАССИФИКАЦИЯ
Корпус
U24A
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОМБИНАЦИИ
Количество внутренних блоков (шт.)
4
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
Мин. ~ макс. (БТЕ/ч)
3,600~29,000
Мин. ~ макс. (кВт)
1.06~8.50
Номинал. (БТЕ/ч)
24000
Номинал. (кВт)
7.03
РАЗМЕРЫ
Нетто (Ш x В x Г) (мм)
870 x 650 x 330
При доставке (Ш x В x Г) (мм)
1,041 x 693 x 456
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент производительности (Вт/Вт)
4.4
Коэффициент энергоэффективности (Вт/Вт)
4
КОРПУС
Цвет
Warm Gray
ОБЩЕЕ
Макс. мощность охлаждения (Вт)
8500
Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)
7030/1060
Макс. мощность нагрева (Вт)
9090
Мощность нагрева номин./мин (Вт)
8090/1170
Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)
870 x 650 x 330
Вес наружного блока (кг)
47
Тип хладагента
R32
Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
64
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Мин. ~ макс. (БТЕ/ч)
4,000~31,000
Мин. ~ макс. (кВт)
1.17~9.09
Номинал. (БТЕ/ч)
27600
Номинал. (кВт)
8.09
ТЕПЛООБМЕННИК
Ряды х колонки x FPI
2 x 28 x 14
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ
Внутр. блок - внутр. блок (макс.) (м)
7.5
Внутр. блок - нар. блок (макс.) (м)
15
НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
Расход воздуха (м³/мин x кол-во)
50 x 1
Тип
Propeller
ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
Производительная мощность (Вт x кол-во)
85.4 x 1
Тип
BLDC
ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБ
Тип соединения (газ)
Flare
Тип соединения (жидкость)
Flare
Газ (мм(дюйм) x кол-во)
Φ9.52 (3/8) x 4
Жидкость (мм(дюйм) x кол-во)
Φ6.35 (1/4) x 4
ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА
Каждое ответвление (ном. / макс. / мин.) (м)
7.5 / 25 / -
Общая длина трубопровода (макс.) (м)
70(50: combination with console)
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)
Номинал
0.96 / 0.96
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Предельный диапазон напряжения (вариант 1) (В)
198~264
ХЛАДАГЕНТ
Тип контроля
Electronic Expansion Valve
Дополнительный объем подачи (для разветвителя) (г/м)
20
Длина трубопровода без заправки (для разветвителя) (м)
30
Предварительно заряженный объем (кг)
1.4
Тип
R32
тонн эквивалента CO₂
0.945
РАБОЧИЙ ТОК
Максимальный рабочий ток (А)
16
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)
Мин./макс. (А)
- / 16 (A)
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (НАРУЖНЫЙ БЛОК)
Охлаждение / обогрев (дБ(A))
64.0 / -
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (НАРУЖНЫЙ БЛОК)
Охлаждение / обогрев (на высоте 1,5 м) (дБ(А))
49.0 / 53.0
ТЕСТОВАЯ КОМБИНАЦИЯ
Тестовая комбинация (модель x кол-во)
MJ07PC NSJ x 2EA, MJ09PC NSJ x 1EA
ВЕС
Нетто (кг)
47
Доставка (кг)
50.7
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