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Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32

Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32

Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32

MU4R27
Front view of Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32 MU4R27
Вид слева наружного блока LG
Вид справа наружного блока LG
Вид сзади наружного блока LG
Front view of Выс. / станд. / компакт. инвертор, наружный блок, 36–60 тыс. БТЕ, R32 MU4R27
Вид слева наружного блока LG
Вид справа наружного блока LG
Вид сзади наружного блока LG

Основные характеристики

  • Энергоэффективность (контроль пикового тока, улучшенный теплообмен, фиксация режима)
  • Широкий рабочий диапазон (охлаждение: –10~48, обогрев: –15~18)
  • черное антикоррозийное покрытие ребер теплообменника
  • Быстрое охлаждение и обогрев с помощью системы умных датчиков
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Кругообразный лист окружает значок молнии, символизируя энергоэффективность.

Высокая энергоэффективность

LG обеспечивает эффективное и мощное охлаждение благодаря компрессору R1 и передовым технологиям.

Показан значок термометра со значком солнца справа и значком снежинки слева.

Широкий рабочий диапазон

Наружные блоки LG поддерживают стабильную работу в широком диапазоне температур наружного воздуха

Значок капли воды со щитом и галочкой спереди, обозначающий защиту и безопасность

Коррозионная устойчивость

Теплообменник LG Black Fin разработан для обеспечения повышенной коррозионной стойкости.

Значки снежинки и солнца расположены рядом с символом, обозначающим поток воздуха.

Быстрое охлаждение и обогрев

Наружные блоки LG обеспечивают быстрое охлаждение и обогрев благодаря системе интеллектуальных датчиков.

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Все характеристики

КОМПРЕССОР

  • Мощность двигателя (Вт x кол-во)

    2,020 x 1

  • Модель x кол-во

    DJT240MA × 1

  • Тип двигателя

    BLDC

  • Объем подачи масла (см³ x кол-во)

    900 x 1

  • Тип масла

    FW68D

  • Тип

    Twin Rotary

ДОПУСТИМАЯ МАКС. МОЩНОСТЬ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

  • Макс. (кБТЕ/ч)

    24

ДОПУСТИМАЯ ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

  • Макс. (кБТЕ/ч)

    41

КЛАССИФИКАЦИЯ

  • Корпус

    U36A

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОМБИНАЦИИ

  • Количество внутренних блоков (шт.)

    4

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Мин. ~ макс. (БТЕ/ч)

    4,500~32,400

  • Мин. ~ макс. (кВт)

    1.32~9.50

  • Номинал. (БТЕ/ч)

    27000

  • Номинал. (кВт)

    7.9

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (Ш x В x Г) (мм)

    950 x 834 x 330

  • При доставке (Ш x В x Г) (мм)

    1,140 x 918 x 461

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Коэффициент производительности (Вт/Вт)

    4.4

  • Коэффициент энергоэффективности (Вт/Вт)

    4.4

КОРПУС

  • Цвет

    Warm Gray

ОБЩЕЕ

  • Макс. мощность охлаждения (Вт)

    9500

  • Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)

    7900/1320

  • Макс. мощность нагрева (Вт)

    10600

  • Мощность нагрева номин./мин (Вт)

    9090/1470

  • Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)

    950 x 834 x 330

  • Вес наружного блока (кг)

    63.5

  • Тип хладагента

    R32

  • Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))

    64

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

  • Мин. ~ макс. (БТЕ/ч)

    5,000~36,000

  • Мин. ~ макс. (кВт)

    1.47~10.60

  • Номинал. (БТЕ/ч)

    31000

  • Номинал. (кВт)

    9.09

ТЕПЛООБМЕННИК

  • Ряды х колонки x FPI

    2 x 38 x 14

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ

  • Внутр. блок - внутр. блок (макс.) (м)

    7.5

  • Внутр. блок - нар. блок (макс.) (м)

    15

НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Расход воздуха (м³/мин x кол-во)

    60 x 1

  • Тип

    Propeller

ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

  • Производительная мощность (Вт x кол-во)

    124.2 x 1

  • Тип

    BLDC

ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБ

  • Тип соединения (газ)

    Flare

  • Тип соединения (жидкость)

    Flare

  • Газ (мм(дюйм) x кол-во)

    Φ9.52 (3/8) x 4

  • Жидкость (мм(дюйм) x кол-во)

    Φ6.35 (1/4) x 4

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА

  • Каждое ответвление (ном. / макс. / мин.) (м)

    7.5 / 25 / -

  • Общая длина трубопровода (макс.) (м)

    70

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)

  • Номинал

    0.96 / 0.96

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Предельный диапазон напряжения (вариант 1) (В)

    198 ~ 264

ХЛАДАГЕНТ

  • Тип контроля

    Electronic Expanison Valve

  • Дополнительный объем подачи (для разветвителя) (г/м)

    20

  • Длина трубопровода без заправки (для разветвителя) (м)

    30

  • Предварительно заряженный объем (кг)

    2.3

  • Тип

    R32

  • тонн эквивалента CO₂

    1.553

РАБОЧИЙ ТОК

  • Максимальный рабочий ток (А)

    19

РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)

  • Мин./макс. (А)

    - / 19 (A)

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (НАРУЖНЫЙ БЛОК)

  • Охлаждение / обогрев (дБ(A))

    64.0 / -

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (НАРУЖНЫЙ БЛОК)

  • Охлаждение / обогрев (на высоте 1,5 м) (дБ(А))

    48.0 / 52.0

ТЕСТОВАЯ КОМБИНАЦИЯ

  • Тестовая комбинация (модель x кол-во)

    MJ07PC NSJ x 4EA

ВЕС

  • Нетто (кг)

    63.5

  • Доставка (кг)

    71

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