ARNU09GM1A4

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Concealed Duct, канальный кондиционер для сред./выс. статического давления, 9kBTU
Контроль внешнего статического давления
Пользователь может легко выбирать объем воздуха через дистанционное управление с помощью функции управления ESP. Двигатель BLDC может контролировать скорость вентилятора и объем воздуха.
Для контроля потока воздуха не требуются дополнительные приспособления.
Контроль статического давления в 11 этапов
В зависимости от среды установки ceiling concealed duct от LG контролирует статическое давление в 11 этапов, гарантируя максимальный комфорт в помещении.
Все характеристики
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
№ 1
50 Hz(Гц) 220-240 V(B)~
-
№ 2
60 Hz(Гц) 220 V(B)~
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
-
Номинальная (kW)
2.80
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
-
Номинальная (kW)
3.20
КОМНАТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
-
Расход воздуха (охлаждение, (SH)/H/M/L) (m³/min)
-/9.5/7.5/6
-
Внешнее статическое давление (завод. установки) (Pa)
59
РАЗМЕРЫ
-
Нетто (W x H x D) (mm)
900 x 270 x 700
ВЕС
-
Нетто (kg)
25
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА
-
Жидкость (mm(inch))
Φ6.35 (1/4)
-
Газ (mm(inch))
Φ12.7 (1/2)
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ)
-
Охлаждение ((SH)/H/M/L) (dB(A))
-/27/25/23
-
Нагревание ((SH)/H/M/L) (dB(A))
-/27/25/23
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ)
-
Охлаждение ((SH)/H/M/L) (dB(A))
-/55/54/52
-
Нагревание ((SH)/H/M/L) (dB(A))
-/55/54/52
ИЗДЕЛИЕ
-
Тип
Concealed Duct
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.