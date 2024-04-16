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Concealed Duct, высоконапорный канальный кондиционер, 28kBTU

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Concealed Duct, высоконапорный канальный кондиционер, 28kBTU

ARNU28GM3A4

Concealed Duct, высоконапорный канальный кондиционер, 28kBTU

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  • Concealed Duct ARNU28GM3A4 от LG представляет собой серый прямоугольный параллелепипед с вентиляционными отверстиями справа и отверстием для выхода воздуха впереди.
Concealed Duct ARNU28GM3A4 от LG представляет собой серый прямоугольный параллелепипед с вентиляционными отверстиями справа и отверстием для выхода воздуха впереди.

Основные характеристики

  • Контроль внешнего статического давления (ESP)
  • Управление Wi-Fi с помощью ThinQ
  • Контроль статического давления в 11 этапов
  • Чистый воздух (изоляция Safe Plus Insulation)
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Контроль внешнего статического давления

Пользователь может легко выбирать объем воздуха через дистанционное управление с помощью функции управления ESP. Двигатель BLDC может контролировать скорость вентилятора и объем воздуха.

Для контроля потока воздуха не требуются дополнительные приспособления.

Управление Wi-Fi с помощью ThinQ

Получайте доступ к модулю в любое время и в любом месте с помощью смартфона Android и iOS.

Контроль статического давления в 11 этапов

В зависимости от среды установки ceiling concealed duct от LG контролирует статическое давление в 11 этапов, гарантируя максимальный комфорт в помещении.

Чистый воздух (изоляция Safe Plus Insulation)

Изоляция Safe Plus Insulation –– это антибактериальная обработка, применяемая во внутреннем блоке MULTI V от LG.

Благодаря антибактериальным свойствам внутренних компонентов изоляция обеспечивает более чистый и свежий воздух для пользователей.

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Все характеристики

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • № 1

    50 Hz 220-240 V~

  • № 2

    60 Hz 220 V~

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Номинальная (kW)

    8.20

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

  • Номинальная (kW)

    9.20

КОМНАТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Расход воздуха (охлаждение, (SH)/H/M/L) (m³/min)

    -/35.5/ 30.6/26.2

  • Внешнее статическое давление (завод. установки) (Pa)

    59

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    1250 x 360 x 700

ВЕС

  • Нетто (kg)

    42.2

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА

  • Жидкость (mm(inch))

    Φ9.52 (3/8)

  • Газ (mm(inch))

    Φ15.88 (5/8)

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ)

  • Охлаждение ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    -/39/37/35

  • Нагревание ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    -/39/37/35

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ)

  • Охлаждение ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    -/53/52/51

  • Нагревание ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    -/53/52/51

ИЗДЕЛИЕ

  • Тип

    Concealed Duct

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