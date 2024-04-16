About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
MULTI V i, наружный блок, 24HP, R410А

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

Найти дилера

MULTI V i, наружный блок, 24HP, R410А

ARUM240LTE6

MULTI V i, наружный блок, 24HP, R410А

()
  • Наружный блок MULTI V i ARUM240LTE6 (24 л. с.) от LG имеет вентиляционные трубы прямоугольной формы с обеих сторон впереди, а также с каждой стороны блока.
Наружный блок MULTI V i ARUM240LTE6 (24 л. с.) от LG имеет вентиляционные трубы прямоугольной формы с обеих сторон впереди, а также с каждой стороны блока.

Основные характеристики

  • Инновация_мощная производительность и высокая эффективность, компактный дизайн, большой потенциал, гибкая комбинация с наружными блоками
  • Интеллектуальность_AI Smart Care, управление расходом энергии с помощью ИИ, адаптация уровня шума, автонастройка и система удаленного обновления
  • Интерактивность с другими решениями

Мощная производительность

MULTI V i обеспечивает стабильную среду даже в самых экстремальных условиях, при этом экономя энергию. Более эффективные охлаждение до 52°C и обогрев при -30°C. Отличная производительность при 45°C и -10°C.

Управление расходом энергии с помощью ИИ

Если настроить целевую мощность конкретной системы с MULTI V i, ИИ ​​предсказывает энергопотребление и автоматически контролирует температуру для достижения целевого значения. Благодаря управлению расходом энергии с помощью ИИ можно снизить операционные расходы системы HVAC.

Взаимосвязанная операционная система

Расширяемую систему контроля можно связать с датчиками и объектами в здании, а также кондиционерами. Оптимизация работы на объекте делает управление им интеллектуальным.

Печать

Все характеристики

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • № 1

    50 Hz 380-415 V 3N~

  • № 2

    60 Hz 380 V 3N~

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Расчетная (kW)

    67.2

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

  • Расчетная (kW)

    67.2

  • Максимум (kW)

    75.6

  • Максимум (Btu)/h)

    258000

МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ)

  • Расчетная (kW)

    26.15

МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (НАГРЕВАНИЕ)

  • Расчетная (kW)

    18.61

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • EER (расчетная) (W/W)

    2.57

  • COP (расчетная) (W/W)

    3.61

  • SEER (Wh/Wh)

    6.91

  • SCOP (Wh/Wh)

    4.31

  • Pdesign (@-10℃, нагревание) (kW)

    36.9

НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Тип

    Propeller fan

  • Расход воздуха (высокий) (m³/min x No.)

    430 x 1

  • Направление выхода (сторона / Top)

    Top

ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

  • Привод

    Direct

  • Производительная мощность (W x No.)

    1,500 x 2

КОМПРЕССОР

  • Тип

    Hermetically Sealed Scroll

  • Рабочий объем цилиндра (cm³/rev)

    62.1 x 2

  • Мощность двигателя (W x No.)

    5,300 x 2

  • Пусковой режим

    Inverter

  • Тип масла

    FW68L(PVE)

ТЕПЛООБМЕННИК

  • Тип

    Fin & Tube

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    1640 x 1745 x 760

  • Доставка (W x H x D) (mm)

    1675 x 1919 x 802

ВЕС

  • Нетто (kg)

    362

  • Доставка (kg)

    372

КОРПУС

  • Цвет

    Morning Gray / Dawn Gray

  • RAL (классический)

    RAL 7038 / RAL 7037

ОХЛАЖДАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

  • Тип

    R410A

  • Предварительно заряженный объем (kg)

    16

  • ПГП (потенциал глобального потепления)

    2,087.5

  • экв. t-CO₂

    33.400

  • Тип контроля

    EEV

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА

  • Жидкость (mm(inch))

    Φ15.88 (5/8)

  • Газ (mm(inch))

    Φ34.9 (1-3/8)

  • Газ низкого давления (рекуперация тепла) (mm(inch))

    Φ34.9 (1-3/8)

  • Газ высокого давления (рекуперация тепла) (mm(inch))

    Φ28.58 (1-1/8)

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)

  • Охлаждение / Heating (dB(A))

    65 / 66

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)

  • Охлаждение / Heating (dB(A))

    85 / 88

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

  • Кабель связи (VCTF-SB) (mm² × cores)

    0.75 ~ 1.5 x 2C

НОМЕР ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВНУТРЕННИХ МОДУЛЕЙ

  • Макс. (Условный) (EA)

    39(61)

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Для того, чтобы получить больше технической информации, пожалуйста, посетите