ZRUN050LSS0

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MULTI V S, наружный блок, 5HP, R32
Интеллектуальное управление нагрузкой
Чтобы сократить потребление энергии при эксплуатации, осуществляется автоматический контроль температуры хладагента в зависимости от температуры на улице.
Надежные компоненты хладагента
Повышенная надежность Multi V S благодаря аккумулятору большого объема. Надежность оптимизируется за счет спиральной структуры и увеличения объема в 2 раза, в результате чего снижается спад давления.
Все характеристики
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
№ 1
50 Hz 380-415 V 3N~
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
-
Расчетная (kW)
14
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
-
Расчетная (kW)
14
-
Максимум (kW)
16
-
Максимум (Btu)/h)
54600
МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ)
-
Расчетная (kW)
4.90
МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (НАГРЕВАНИЕ)
-
Расчетная (kW)
3.48
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
-
EER (расчетная) (W/W)
2.86
-
COP (расчетная) (W/W)
4.02
-
SEER (Wh/Wh)
6.44
-
SCOP (Wh/Wh)
3.81
-
Pdesign (@-10℃, нагревание) (kW)
9.66
НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
-
Тип
Propeller Fan
-
Расход воздуха (высокий) (m³/min x No.)
80
-
Направление выхода (сторона / Top)
Side
ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
-
Привод
DC INVERTER
-
Производительная мощность (W x No.)
198 x 1
КОМПРЕССОР
-
Тип
LG Inverter Scroll
-
Рабочий объем цилиндра (cm³/rev)
31.6
-
Мощность двигателя (W x No.)
3198 x 1
-
Пусковой режим
Inverter
-
Тип масла
FW68D(PVE)
ТЕПЛООБМЕННИК
-
Тип
Fin & Tube
РАЗМЕРЫ
-
Нетто (W x H x D) (mm)
950 x 834 x 330
-
Доставка (W x H x D) (mm)
1147 x 919 x 461
ВЕС
-
Нетто (kg)
71.6
-
Доставка (kg)
79.6
КОРПУС
-
Цвет
WARM GRAY
-
RAL (классический)
RAL 7044
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
-
Тип
R32
-
Предварительно заряженный объем (kg)
2.0
-
ПГП (потенциал глобального потепления)
675
-
экв. t-CO₂
1.350
-
Тип контроля
Electronic Expansion Valve
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА
-
Жидкость (mm(inch))
Φ9.52 (3/8)
-
Газ (mm(inch))
Φ15.88 (5/8)
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)
-
Охлаждение / Heating (dB(A))
57.0 / 60.0
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)
-
Охлаждение / Heating (dB(A))
70.0 / 74.0
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
-
Кабель связи (VCTF-SB) (mm² × cores)
2C x 1.0 ~ 1.5
НОМЕР ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВНУТРЕННИХ МОДУЛЕЙ
-
Макс. (Условный) (EA)
10
-
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