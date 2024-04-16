LZ-H020GBA6

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ERV для жилых помещений
ERV для жилых помещений
Основные характеристики
- Вентиляция с рекуперацией энергии и энтальпийным теплообменником
- Контроль качества воздуха в помещении с помощью фильтра ePM1 95 % и датчика CO2 (встроенный)
- Сертифицированная высокая производительность (фильтр / устойчивость к развитию плесени / Бактериальная резистентность / антивирусная технология UVnano)
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальное управление Smart (проводное дистанционное управление / ThinQ (с аксессуаром PWFMDD200)
Высокоэффективный теплообменник
Эффективность и комфорт достигаются за счет вентиляции с высокоэффективной рекуперацией энергии. Система передает энергию выходящего воздуха поступающему воздуху, не смешивая потоки воздуха.
Низкий уровень шума
Технология шумоподавления гарантирует тишину и комфорт, что отлично подходит для применения в городской местности.
Все характеристики
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
-
Номинальная мощность (m³/h)
200
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Случай 1
220-230-240, 1, 50
-
Случай 2
220-230-240, 1, 50
КОРПУС
-
Материал
SGCC
РЕЖИМ ОБМЕНА ЭНЕРГИЕЙ
-
Этап
SH / H / L
-
Рабочий ток (SH / H / L) (A)
0.6 / 0.5 / 0.3
-
Мощность питания (SH / H / L) (W)
79 / 71 / 30
-
Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)
200 / 200 / 100
-
Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)
117.7 / 117.7 / 58.9
-
Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))
100 / 70 / 50
-
Эффективность обмена температурой (SH / H / L) (%)
82 / - / -
-
Эффективность обмена температурой (нагревание) (JIS) (%)
78/78/82
-
Эффективность обмена температурой (охлаждение) (JIS) (%)
70/70/81
-
Эффективность теплообмена (охлаждение) (SH / H / L) (%)
68 / 68 / 76
-
Эффективность теплообмена (нагревание) (SH / H / L) (%)
75 / 75 / 81
РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ
-
Этап
SH / H / L
-
Рабочий ток (SH / H / L) (A)
0.6 / 0.5 / 0.3
-
Мощность питания (SH / H / L) (W)
84 / 73 / 35
-
Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)
200 / 200 / 100
-
Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))
100 / 70 / 50
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
-
Режим обмена энергией (SH / H / L) (dB(A))
30.0 / 28.0 / 22.0
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ
-
Режим обмена энергией (SH / H / L) (dB(A))
55.0 / 53.0 / 46.0
РАЗМЕРЫ
-
Нетто (W x H x D) (mm)
640 x 320 x 640
-
Доставка (W x H x D) (mm)
894 x 385 x 743
ВЕС
-
Нетто (kg)
23
-
Доставка (kg)
27.9
ВОЗДУХОВОД
-
Кол-во (EA)
4
-
Размер (mm)
125
ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
-
Тип
Siroco fan
-
Кол-во (EA)
1
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
-
Тип
Siroco fan
-
Кол-во (EA)
1
ФИЛЬТРЫ
-
Тип
Pre / Fine
-
Кол-во (EA)
45323
-
Размеры (W x H x D) (mm)
280 x 306 x 12 / 278 x 276 x 50
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН
-
Температура наружного воздуха / Relative Humidity (℃ / %RH)
-10~40/ 20~80
-
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