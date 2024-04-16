About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
ERV для жилых помещений

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

Найти дилера

ERV для жилых помещений

LZ-H020GBA6

ERV для жилых помещений

()
  • Ventilation Solution LZ-H020GBA6 от LG имеет квадратную форму белого цвета и два выходных отверстия сбоку.
Ventilation Solution LZ-H020GBA6 от LG имеет квадратную форму белого цвета и два выходных отверстия сбоку.

Основные характеристики

  • Вентиляция с рекуперацией энергии и энтальпийным теплообменником
  • Контроль качества воздуха в помещении с помощью фильтра ePM1 95 % и датчика CO2 (встроенный)
  • Сертифицированная высокая производительность (фильтр / устойчивость к развитию плесени / Бактериальная резистентность / антивирусная технология UVnano)
  • Низкий уровень шума
  • Интеллектуальное управление Smart (проводное дистанционное управление / ThinQ (с аксессуаром PWFMDD200)
Больше

Высокоэффективный теплообменник

Эффективность и комфорт достигаются за счет вентиляции с высокоэффективной рекуперацией энергии. Система передает энергию выходящего воздуха поступающему воздуху, не смешивая потоки воздуха.

Низкий уровень шума

Технология шумоподавления гарантирует тишину и комфорт, что отлично подходит для применения в городской местности.

Интеллектуальное управление Smart

Управляйте и отслеживайте БВУ с помощью приложения LG ThinQ. Отслеживайте статус кондиционирования воздуха и быстро диагностируйте проблемы, подключившись к своему смартфону.

Печать

Все характеристики

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

  • Номинальная мощность (m³/h)

    200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Случай 1

    220-230-240, 1, 50

  • Случай 2

    220-230-240, 1, 50

КОРПУС

  • Материал

    SGCC

РЕЖИМ ОБМЕНА ЭНЕРГИЕЙ

  • Этап

    SH / H / L

  • Рабочий ток (SH / H / L) (A)

    0.6 / 0.5 / 0.3

  • Мощность питания (SH / H / L) (W)

    79 / 71 / 30

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)

    200 / 200 / 100

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)

    117.7 / 117.7 / 58.9

  • Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    100 / 70 / 50

  • Эффективность обмена температурой (SH / H / L) (%)

    82 / - / -

  • Эффективность обмена температурой (нагревание) (JIS) (%)

    78/78/82

  • Эффективность обмена температурой (охлаждение) (JIS) (%)

    70/70/81

  • Эффективность теплообмена (охлаждение) (SH / H / L) (%)

    68 / 68 / 76

  • Эффективность теплообмена (нагревание) (SH / H / L) (%)

    75 / 75 / 81

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ

  • Этап

    SH / H / L

  • Рабочий ток (SH / H / L) (A)

    0.6 / 0.5 / 0.3

  • Мощность питания (SH / H / L) (W)

    84 / 73 / 35

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)

    200 / 200 / 100

  • Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    100 / 70 / 50

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

  • Режим обмена энергией (SH / H / L) (dB(A))

    30.0 / 28.0 / 22.0

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

  • Режим обмена энергией (SH / H / L) (dB(A))

    55.0 / 53.0 / 46.0

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    640 x 320 x 640

  • Доставка (W x H x D) (mm)

    894 x 385 x 743

ВЕС

  • Нетто (kg)

    23

  • Доставка (kg)

    27.9

ВОЗДУХОВОД

  • Кол-во (EA)

    4

  • Размер (mm)

    125

ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Тип

    Siroco fan

  • Кол-во (EA)

    1

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Тип

    Siroco fan

  • Кол-во (EA)

    1

ФИЛЬТРЫ

  • Тип

    Pre / Fine

  • Кол-во (EA)

    45323

  • Размеры (W x H x D) (mm)

    280 x 306 x 12 / 278 x 276 x 50

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН

  • Температура наружного воздуха / Relative Humidity (℃ / %RH)

    -10~40/ 20~80

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Для того, чтобы получить больше технической информации, пожалуйста, посетите