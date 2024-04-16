LZ-H050GXN4

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DX ERV
Основные характеристики
- Вентиляция с рекуперацией энергии и энтальпийным теплообменником
- Управление качеством воздуха в помещении с помощью фильтра воздуха, увлажнителя воздуха и датчика CO2 (по требованию)
- Дополнительные охлаждение и нагрев с помощью испарительного змеевика (подключается к MULTI V)
- Высокоэффективный фильтр воздуха (по требованию)
- Режим эксплуатации: Вентиляция с рекуперацией энергии, байпас и автоматический с датчиком CO2
- Различные настройки скорости вентилятора для управления интенсивностью потока воздуха
Высокоэффективный теплообменник
Эффективность и комфорт достигаются за счет вентиляции с высокоэффективной рекуперацией энергии. Система передает энергию выходящего воздуха поступающему воздуху, не смешивая потоки воздуха.
Гибкий режим вентилятора
Быстрый режим вентиляции предотвращает распространение загрязняющих веществ при отрицательном давлении в помещении и быстро очищает воздух внутри.
Все характеристики
КЛАССИФИКАЦИЯ
-
Ходовая часть
ZG
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
-
Номинальная мощность (m³/h)
500
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Случай 1
220-230-240, 1, 50
-
Случай 2
220, 1, 60
-
Предельный диапазон напряжения (случай 1) (V)
198 - 264
-
Предельный диапазон напряжения (случай 2) (V)
198 - 242
НАГРУЗКА НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА (ТИП DX)
-
Охлаждение (kW)
4.93(1.23 + 3.70)
-
Нагревание (kW)
6.73(2.53 + 4.20)
КОРПУС
-
Материал
Galvanized steel plate
РЕЖИМ ОБМЕНА ЭНЕРГИЕЙ
-
Этап
SH / H / L
-
Рабочий ток (SH / H / L) (A)
1.5 / 1.3 / 1.0
-
Мощность питания (SH / H / L) (W)
250 / 200 / 150
-
Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)
500 / 500 / 440
-
Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)
295 / 295 / 259
-
Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))
180 / 150 / 110
-
Эффективность обмена температурой (SH / H / L) (%)
86 / 86 / 87
-
Эффективность теплообмена (охлаждение) (SH / H / L) (%)
61 / 61 / 63
-
Эффективность теплообмена (нагревание) (SH / H / L) (%)
76 / 76 / 77
РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ
-
Этап
SH / H / L
-
Рабочий ток (SH / H / L) (A)
1.5 / 1.3 / 1.0
-
Мощность питания (SH / H / L) (W)
250 / 200 / 150
-
Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)
500 / 500 / 440
-
Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)
295 / 295 / 259
-
Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))
180 / 150 / 110
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
-
Режим обмена энергией (SH / H / L) (dB(A))
39.0 / 37.0 / 35.0
-
Режим отключения (SH / H / L) (dB(A))
39.0 / 37.0 / 35.0
РАЗМЕРЫ
-
Нетто (W x H x D) (mm)
1,667 x 365 x 1,140
-
Доставка (W x H x D) (mm)
1,878 x 420 x 1,355
ВЕС
-
Нетто (kg)
98.0
-
Доставка (kg)
128.0
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (ТИП DX)
-
Тип
R32
ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ (ТИП DX)
-
Жидкость (mm(inch))
Φ6.35 (1/4)
-
Газ (mm(inch))
Φ12.7 (1/2)
-
Дренажная труба (внеш. диаметр / I.D) (mm)
Ø25.4 / Ø6.35
ВОЗДУХОВОД
-
Кол-во (EA)
4
-
Размер (mm)
Ø250
ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
-
Тип
Sirocco fan
-
Кол-во (EA)
1
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
-
Тип
Sirocco fan
-
Кол-во (EA)
1
ФИЛЬТРЫ
-
Тип
Multidirectional fibrous fleeces
-
Кол-во (EA)
2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН
-
Температура наружного воздуха / Relative Humidity (℃ / %RH)
-15~45 / 20~80
-
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